 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова в Twitter.
В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, передает Отдел коммуникации полиции Киева.
Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Что значит "под офисом" Зели?!
Его офис на чердаке, как у Карлсона?
Аваков сразу определил, что это связано с "соревнованием в борьбе за пост".
Явно "мочит" Пороха.
За чьи деньги, Арсен Борисыч?
Но еще смешнее читать о том, что его кто-то прослушивает.
Хотя.... разве что для того, чтоб потом тоже посмеяться))
Вообще, зеленский полностью оправдывает свое клоунское амплуа во всей этой истории.
Еще смешнее читать о том, что его кто-то прослушивает.
Хотя, разве что для того, чтоб потом посмеяться.
Вообще-то, оно полностью оправдывает свое клоунское амплуа во всей этой истории.
Ну все теперь можно опять титушню из НацКорпуса под под дачи водить!!;;
Он такой честный! Все утро плачу...
А меня-то за што ?
Штаб зе уже палился на правдивых рейтингах, в которых получалось 122 процента 122 это, конечно, не 146, но и зе это не пу...
рейтинг походу вних летит
чует.Беня,что сольет выборы
Гриценко где то нарил мембран от совеццких таксофонов - там "жучькі" такіє шо із Марса прослушать могли....
НОООО Сей мегачудопродукть с антенкой и скотчем примотанним к трубе корпусом от телефона!!!!!!!!!!!!!!
Видать группа "Рейтинг" озвучила им сегодня РЕАЛЬНИЕ рейтинги........
НО самое интерестное что прослушивають самим мерзким способом ВСЕХ кто связан с женкой Гриценко Мостовой!!! Рахманин - сотрудник оной, Гриценко - муж, теперь ЗЕ- синулька оной так главполиттихнолах........... Как там у Киселева про соупадения????????
Ававков на всякий случай садится на шпагат между Петей и Володей.
А якщо серйозно, то всі тут в коментах сміялися, що в Гриценко в Раді ніби якісь застарілі прилади прослушки показав, так а тут все набагато більш застаріле... Швидше нагадує самопіар, бо якби слухали СБУ чи хтось із основних конкурентів (Пєтя, Юля), то апаратура набагато крутіша була б...
Йому пісок у лотку поміняли, корму насипали от воно й ходить бульки пускає. А тратять гроші інші люди)
-Мало ли что женщина по пьяни наобещать может!
ДА !
ЭТО ПУ !
ЗЕ ЗА ПУ !)
😃😃😃