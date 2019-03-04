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 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова в Twitter.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала предвыборной кампании полиция открыла 117 уголовных производств

В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, передает Отдел коммуникации полиции Киева.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

Также читайте: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 02
Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 03

Читайте также: СБУ не осуществляла каких-либо действий в отношении кандидатов в президенты, которые бы ограничивали их права и свободы, - Гитлянская

Источник: https://censor.net.ua/n3114833
 
 
 Топ комментарии
 
Беня Зеню слушал, шо б бабло его не пилил???))))
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Черговий зашквар найсолодшого?
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Сука, уже б что-то нормальное купили, а то хлам с кардач - клован смешон.
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для контроля бене достаточно только пальцем шевельнуть и простата "the" передаст сигнал прямо в мозг Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 3002
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Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы Источник: https://censor.net.ua/p3114833

Что значит "под офисом" Зели?!
Его офис на чердаке, как у Карлсона?
Аваков сразу определил, что это связано с "соревнованием в борьбе за пост".
Явно "мочит" Пороха.
За чьи деньги, Арсен Борисыч?
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За чьи деньги, Арсен Борисыч? Уже за его Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 3127
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а ящик скорее всего пустой, иначе бы начинку его показали. Клоунада в исполнении клоуна для поднятия рейтинга.
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Смешно читать "кандидат в Президенты Зеленский".
Но еще смешнее читать о том, что его кто-то прослушивает.
Хотя.... разве что для того, чтоб потом тоже посмеяться))
Вообще, зеленский полностью оправдывает свое клоунское амплуа во всей этой истории.
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да вообще смешно.. клоун в два раза обгоняет величайшего прызыдэнта мира... вот это многоходовочка соевого фуфла Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 7788
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Оля, это ему так тупо рейтинг поднять пытаются.
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Это точно баба с косой поставила, у нее этого добра полное СБУ Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 2201
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Зачем такие сложности? 95 квартал есть в Ютубе. Можно совершенно бесплатно подписаться на свежие предвыборные хохмы.
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Смешно читать словосочетание " кандидат в Президенты Зеленский".
Еще смешнее читать о том, что его кто-то прослушивает.
Хотя, разве что для того, чтоб потом посмеяться.
Вообще-то, оно полностью оправдывает свое клоунское амплуа во всей этой истории.
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Olga flag smeni,was botow widno bez prosluszki, wasze amolua w sliwnom baczke...
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Аваков в последнее время не уймется. Напоминает о себе всеми доступными методами.
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Аваков ищет, кому правильно продаться, хочется еще МВД порулить.
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На сегодня это лучший прикол от Зелнского и Коломойской компании!!
Ну все теперь можно опять титушню из НацКорпуса под под дачи водить!!;;
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Авакова - в президенты!
Он такой честный! Все утро плачу...
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маячня що там з даху можна підслушати як каналізація шумить у трубах, чи хтось на унітаі сидить, чи у вентиляції витяжка гудить.?)
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Бешеный спамер пробежался по страничке 😆
А меня-то за што ?
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Беня не доверяет клоуну и решил его проконтролировать?

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Прошлый раз из-за незаконного прослушивания было столкновение между представителями разных силовых контор. Хорошо, что на этот раз не дошло до стрельбы, увечий и проч.
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Один нардеп якось показував "підслушку" облаштованій в протипожежній сигналізації з персонального туалету одного з кандидатів. А виявляється , що то ще не вінець шпійонських технологій. Як то розвиток ******** техніки біжить. Маю надію, що наступного разу побачимо підслуховуючі пристрої, вмонтовані в дерев'яні діжі для квасіння " капусти " 😃😃😃
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самі пристрої будуть виглядать як капуста і тока опитний спєц может отлічіть на глаз!!!!! Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4119
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шоколадный ластик в работе .. все вытер! Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 6216
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это таблица для лохов.....откуда у клоуна столько процентов??? Нормальный человек не может априори голосовать за циркача..хотя петухи могут....
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тебе пора уезжать.. тут 80% таких ненормальных.. а вас "нормальных" ждут в "нормальном" Ростове
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Це кацапоязичних фанатів Зе у Ростові чекають, бо цей клоун державною мовою 3 слова сказати не може! Навіщо мені, свідомому українцю із інтелігентної українськомовної родини, це "убожество", яке українську знає лиш трохи краще за Азірова??? Я не за Пєтю і не за Юлю, але Зеленський з його інтелектом нижче плінтуса - ажніяк не альтернатива їм!
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ага, ага Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 7961

Штаб зе уже палился на правдивых рейтингах, в которых получалось 122 процента 122 это, конечно, не 146, но и зе это не пу...
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Пока у руля МВС политический партнер Аваков , полиции доверия нет
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пхахах у Зели агония уже началась.как и у юли
рейтинг походу вних летит

чует.Беня,что сольет выборы Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 5817
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Сами менты примотали скотчем , а потом нашли...орден надо же как то получить и очередное звание.... сейчас и приматывать ничего не надо...кому надо, тот и на расстоянии запишет или прямо у оператора связи....а это показуха для бабушек..
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Ну рахманинь куклу китайскую разбарахолил - динамик за жучек видать питальсо Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024
Гриценко где то нарил мембран от совеццких таксофонов - там "жучькі" такіє шо із Марса прослушать могли.... Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024
НОООО Сей мегачудопродукть с антенкой и скотчем примотанним к трубе корпусом от телефона!!!!!!!!!!!!!! Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4024
Видать группа "Рейтинг" озвучила им сегодня РЕАЛЬНИЕ рейтинги........
НО самое интерестное что прослушивають самим мерзким способом ВСЕХ кто связан с женкой Гриценко Мостовой!!! Рахманин - сотрудник оной, Гриценко - муж, теперь ЗЕ- синулька оной так главполиттихнолах........... Как там у Киселева про соупадения????????
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Пока у руля МВС политический партнер тимошенко Аваков , полиции доверия нет
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Гы-гы, а почему на ящике не написано "прослушка"? Чтобы уже на 100%.
Ававков на всякий случай садится на шпагат между Петей и Володей.
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Блін, а це точно не Wi-Fi-роутер?))))

А якщо серйозно, то всі тут в коментах сміялися, що в Гриценко в Раді ніби якісь застарілі прилади прослушки показав, так а тут все набагато більш застаріле... Швидше нагадує самопіар, бо якби слухали СБУ чи хтось із основних конкурентів (Пєтя, Юля), то апаратура набагато крутіша була б...
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Ну а вдруг Бєня позвонить, звіт про витрачене бабло затребує?))))) Хоча так, логічніше ставити прослушку у Бєніних посіпак, там більше інфи про кампанію Зеленського можна взнати.
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Вряд чи Беня дає клоуну гроші шоб той їх тратив на свойо усматрєніє.
Йому пісок у лотку поміняли, корму насипали от воно й ходить бульки пускає. А тратять гроші інші люди)
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Юля обещает вернуть советские рубли )))
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Потм Юля скажет
-Мало ли что женщина по пьяни наобещать может!
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народ, сайт захватили шоколадные ТЕРРОРИСТЫ! Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 9753
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" Не надо... Что " не надо?!!" Что "не надо?!!!".. Не надо брижжать слюной." ( к/ф "Черний принц")
😃😃😃
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Та то девчата с зелиного офиса в курилке поставили - интересно ж шо хлопцы на 8 марта подарят
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петя хочет в Ростов, поближе к своему властелину хуѝлу
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в теплопункте подслушивали, как зеня с беней перетирают ?!
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В коробке обнаружен Киевский торт и визитка Порошенко. Вчера вечером Порох лично его там спрятал.
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Еще один косвенный факт того что Аваков играет за команду Бени! Господин Министр Внутренних Дел- где открытые уголовные дела за мошеничество? Почему Париия Батькивщины финансировалась через подставных лиц а вы молчите как рыба об лед? Я так думаю что на парламентских выборах нас ждет еще один сюрприз- это раскол Народного Фронта.
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скачь канцелярский - ищите секретаршю Поліція Києва виявила під офісом кандидата в Президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування, - Аваков - Цензор.НЕТ 6562
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чтобы всё сошлось, Авакову надо допросить "полтавских" Юрчика и его Кума.. и на всякий случай Яринку)
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Есть такой элемент,микроавтобус называется,причем как правило заурядненький такой,не привлекающий внимание,обязательно без окон в салоне.Обычно стоящий не далеко от нужного места.С логотипом,какого нибудь кабельного ТВ или ещё какой-то хни.А может и без.Главное чтоб не отсвечивал.А вот в нём,как правило сидят другие елементы.Которые периодически от туда выходят по одному и заходят обратно.Хотя скорее всего даже выходить не будут,чтобы не палится.Раньше во всяком случае,так было.
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Одни идиоты со старых телефонных аппаратов мембраны в Раду притащили, которыми якобы грыцька прослушивали, а эти вообще долго не заморачивались - что на мусорнике нашли, то и впихнули как прослушку Поліція Києва виявила під офісом кандидата в Президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування, - Аваков - Цензор.НЕТ 2206
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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