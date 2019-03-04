 На уклонении от уплаты более 6 млн грн НДС разоблачен один из сельхозпроизводителей Полтавщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.212 УК Украины было установлено местное предприятие, основной вид деятельности которого - выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур, должностные лица которого в течение 2016 - 2018 годов отражали в бухгалтерском и налоговом учете бестоварные операции по покупке у фиктивных компаний посевного материала и органических удобрений, которые фактически закупали за наличные.

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Вместе с тем часть выращенного урожая фигуранты реализовывали за наличные без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учете предприятия.

В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты более 6 млн грн НДС.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и складских помещениях предприятия, а также по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты оригиналы и копии документов финансово-хозяйственной и налоговой отчетности, черновые записи, электронные носители информации, наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 703,5 тыс. грн, а также 150 тонн зерна кукурузы урожая 2018 года ориентировочной стоимостью 700 тыс. грн.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

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Продолжается следствие.