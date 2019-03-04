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Все про:Винницкая область (516) прокуратура (3470)

 Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины

По результатам предварительного расследования Винницкой местной прокуратурой утвержден и направлен в Винницкий городской суд обвинительный акт по обвинению уроженки Кировоградской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области, 51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен.

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Согласно сообщению, ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3114827
 
   
 Топ комментарии
 
Виннитчанка не родычка гросика. Очень похожа. Богатая и тупая.
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А вот глупость снять невозможно
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куясе, она что больнее виктора андреевича была?
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Потому, что никто её у себя не обнаруживает, потому проблем у таких с ней нет...
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куясе, она что больнее виктора андреевича была?
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Відносно недорого, враховуючи користь для здоровля.
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Винничанин явно переплатил,я бы с него порчу снял за 2.5 млн
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Щось не так,з України "порчу" Вінницькі Бариги знімають,а тат якась шустріла з Кропівницького))
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За 5 млн мог бы к психиатру в США поехать полечиться
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Виннитчанка не родычка гросика. Очень похожа. Богатая и тупая.
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Так у нас правительство из Винницких перцев состоит, так что проблем с материалом нет.😁
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Шо тут сказать... Молодец. Всё Шо нажито непосильним трудом нужно снимать... Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с винничанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины - Цензор.НЕТ 5218
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и с аткудава у простой винничанки 5 млн... завалялся?

удачно зашла ...джекпот... почти
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А может с деньгами она и болезнь на себя взяла ? ))
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Пока живут на свете дураки,
Обманом жить, нам стало быть, с руки. (с)
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Ему немного подлайкнёшь (вариант - подлахтнёшь)
И делай с ним - что хошь...
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Имя!!!! Имя,сестГа!!!... Бэкингэм.(с) А главное- никаких фоток! А так- нечестно, Уважаемый Цензор. А можэ я на ней женился бы! Мне, например, нравятся женщины, которые снимают порчу. Особенно- утром...
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Если её имя- Света, то у неё нет ни единого шанса. Даже если размер сисек более пятого.
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они вместе с порчей и последнюю рубашку снимают .Особенно - утром
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Я вам даю Своё Слово: пусть снимают. Главное: утром. Последнюю... Я им уже всё простил.
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стесняюсь спросить, а чем вам Светланы не угодили? Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины - Цензор.НЕТ 6107
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Не стесняйтесь. Всё просто. У меня было шесть официальных жен. Так вот: пять из них- были Светы. Клянусь.
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Есть комментс. Например: как вы оцените то, что Свет было таки не пять, а четыре! Но, браков было таки пять. Это теперь, я женат на Наташе. Итак, как оцените???
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да вы - проходимец и брачный аферист! Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины - Цензор.НЕТ 8585 Как говаривала моя бабуня "Життя, як на довгій ниві" Будьте счастливы с вашей Наташей. Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины - Цензор.НЕТ 5283
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она верила в дешевый газ в 2 раза или в выборы по приколу - одно из двух)))))))
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Новость настолько цыганская, что аж проверил - все ли баблозавры в кармане.
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Ну если речь идет о 5 лямах то это точно не последние деньги, семья богатая.
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Эквивалент 185.000 долларов - сумма в принципе не олигархическая, у обычного бизнесмена вполне может быть.
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Лужу.!!!....Паяю!!!!.... Порчу с бенек снимаю....!!!!!...
Кхе, кхе.......файв мильон далларз......!!!!
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Одна аферистка с инициалами МВФ регулярно снимает порчу с Украины.
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представлю, как счастлива семья винничанки, теперь уже, без порчи. 38 лет, а мозгов, как у ракушки
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Справедливости ради скажу, что если "уроженкой" была цы... (простите, как их там политкорректно сейчас - виски? текила? а, точно - рома...) - так вот, если рома, то некоторые люди поддаются их воздействию независимо от ума.
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и таки - да! но не в сквере на лавочке обряд ммм...очищения производился. скорее всего, в доме у потерпевшей. даже жаль дурочку
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И чем не помощь, вы же знаете-богатство "портит" homosapiens...вот и помогла...
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Объявление Сниму порчу, ....помню стоял на трамвайной остановке и прочитал объявление, что Семья из четырёх человек снимет трусы,вместо трусов была надпись квартира ,какой то шутник так переделал эти объявления,.что вся остановка ржала Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины - Цензор.НЕТ 3957
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины
 
 
 
 
 
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