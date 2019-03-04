 Уроженка Кировоградщины "сняла порчу" с виннитчанки за 5 миллионов гривен, - прокуратура Виннитчины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области, 51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен.

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Согласно сообщению, ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.