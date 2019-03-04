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 Адвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов

Адвокаты украинских военнопленных моряков формируют первый пакет документов, необходимых для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции.

Об этом сообщил в Facebook руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал он.

Полозов сообщил, что моряки получают передачи в соответствии с их потребностями.

Он также отметил, что ранее военные моряки заявили и следствию, и на судах, что они находятся под защитой Конвенции и являются военнопленными.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114820
 
 
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Уж долго солнце подымалось...И море темное плескалось..
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молитвы матерей наших моряков, были услышаны Богом..
Адвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов - Цензор.НЕТ 3703
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Тоесть Бог убивает одних людей в угоду другим?Ты вообще крещенный,сатанист?
Не Бог убивает людей-это делаю я.
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_На всё международное право вообще, и на ЕСПЧ в частности, расия положила здоровенный болт и глумливо смеётся с самоубийц, строящих с ней за это СП-2 и ведущих прочие делишки с ипанутыми людоедами.
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Чушь пороть не стоит. Эти чудики точно знали- на что шли. Никакого кидка не было. Они- просто придурки. На вопрос- все??? Отвечаю- все. До единого. И всё.
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на мордоре прняли закон, который разрешает им положить на решение международных организаций, если оно противоречит законам мордора, т.е. если оркам не хочется это решение выполнять
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т.е. они и до этого как бы ложили...а теперь ваще законно
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На роССии законно, это, только "по понятиям"....
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Если там присутстует полозов, то можно жалобы подавать в спорт лото - результат будет одинаковый.
Этого кацапского махинатора кормит хто-то из наших элит... Сначала сдают наших защитников, а потом, выкидуют огромные деньги из бюджета, шобы кормить таких вот хитрожопов.
На голову не налазит такая внешняя политика!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАдвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов
 
 
 
 
 
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