 Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области, жительницу Новойдарского района обвинялась в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве поддержала прокуратура Луганской области.
В суде прокурором доказано, что 11 мая 2014 года женщина по собственному желанию участвовала в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.
При проведении незаконного "референдума" обвиняемая выполняла функции члена "участковой избирательной комиссии": вела и заполняла списки избирателей. В дальнейшем последняя вместе с другими членами комиссии, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки в "штаб референдума", который размещался в пгт Новоайдар Луганской области.
"Учитывая, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Другим жителям показать что будет за призывы о "сруцком мире". Нравиться параша? - чемодан, вокзал, параша.
Самых одиозных повесить, но увы это недемократично.
Сколько же ей дали? 10 лет. А надо было пожизненное. Все знали что она на наркоте педалировала. 5 трупов, по 2 года за каждый.
10 000 км? не смешите людей. Это НАПРАВЛЕНИЯ, в котором можно не просто побить машину, а реально потерять колесо в неглубокой ямке в 40см.
КАЛмойский спокойно уехал, не забыв прихватить 100 млрд гривен. хФирташ спокойно и непринужденно также (тоже кстати не забыв обоворовать вкладчиков с своем надра-банке)
Онищенко также "бедствует" за бугром объезжая молодых скакунов и блондинистых кобылок, запивая все это хорошим вином.
Про коррупционеров. Там взятки ТОП-10 ДО 100к баксов. И все.
Бабло с долгов газпрома упало на счет? НЕТ.
Ждем опус о остальных "перемогах"
мера 12 міст Донбасу де проводили сепарські так звані референдуми не засуджено