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 Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины

Член "участковой избирательной комиссии" на "референдуме" 2014 года в Новоайдарском районе сотрудничала со следствием и получила 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области, жительницу Новойдарского района обвинялась в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве поддержала прокуратура Луганской области.

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В суде прокурором доказано, что 11 мая 2014 года женщина по собственному желанию участвовала в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.

При проведении незаконного "референдума" обвиняемая выполняла функции члена "участковой избирательной комиссии": вела и заполняла списки избирателей. В дальнейшем последняя вместе с другими членами комиссии, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки в "штаб референдума", который размещался в пгт Новоайдар Луганской области.

"Учитывая, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114813
 
   
 Топ комментарии
 
Обращение к зрадофилам и медиашлюхам. Может пора уже обвинять агрессора? Все таки ущерб от агрессии, оценивается в 500 миллиардов долларов. Не 500 миллионов и не гривен, а "500 миллиардов долларов", что равноценно 4 годовым бюджетам Украины. Именно потери Украины от агрессии, стали причиной низких пенсий, зарплат, социальных выплат и высокого курса долларов. Именно потери Украины от агрессии, стали причиной недостроенных дорог, недостроенных заводов. Тем не менее, даже с потерей 45% экономики, Украина нашла в себе силы и вышла на уровень 2014 года. Зарплаты от 100 до 1000 долларов и пенсии в 110 долларов, как при Януковиче. Тем ни менее, Украина смогла построить более 10 тысяч км дорог, создать армию и посадить более 800 коррупционеров в тюрьму. Украина нашла способы садить мажоров в тюрьмы - Зайцева, Дронов тому яркий пример. Украина смогла напугать олигархов Фирташ, Онищенко, Коломойский в бегах. Украина нашла в себе силы, выиграть суд у Газпрома на суму более 5 миллиардов долларов и всего этого, не было ранее.
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Штепо читает и хихикает...
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если с отсрочкой, то ждем второго пришествия? А оно нам надо?
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потрібно було гниду на реальний строк осудити Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 640
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А надо было или пожизненное твари или десять лет реального срока.
Другим жителям показать что будет за призывы о "сруцком мире". Нравиться параша? - чемодан, вокзал, параша.
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зачем? чтобы остальных жителей подтолкнуть к соответствующему голосованию? мухи слетаются на мед, а не на уксус.
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Чтобы другие бараны знали ЧТО будет за сепаратизм. Развели малину с волками.
Самых одиозных повесить, но увы это недемократично.
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Обращение к зрадофилам и медиашлюхам. Может пора уже обвинять агрессора? Все таки ущерб от агрессии, оценивается в 500 миллиардов долларов. Не 500 миллионов и не гривен, а "500 миллиардов долларов", что равноценно 4 годовым бюджетам Украины. Именно потери Украины от агрессии, стали причиной низких пенсий, зарплат, социальных выплат и высокого курса долларов. Именно потери Украины от агрессии, стали причиной недостроенных дорог, недостроенных заводов. Тем не менее, даже с потерей 45% экономики, Украина нашла в себе силы и вышла на уровень 2014 года. Зарплаты от 100 до 1000 долларов и пенсии в 110 долларов, как при Януковиче. Тем ни менее, Украина смогла построить более 10 тысяч км дорог, создать армию и посадить более 800 коррупционеров в тюрьму. Украина нашла способы садить мажоров в тюрьмы - Зайцева, Дронов тому яркий пример. Украина смогла напугать олигархов Фирташ, Онищенко, Коломойский в бегах. Украина нашла в себе силы, выиграть суд у Газпрома на суму более 5 миллиардов долларов и всего этого, не было ранее.
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А главный сепаратор и враг Украины ахметов чувствует себя преотлично. Случайность? Вот уж вряд ли!
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Надо понимать, что ***** не виновато или вообще - не максимальное, а мизерное воздействие на благосостояние украинцев?
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Нет, не ясно, если в предыдущем посте Ахметов главный виновник.
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Почему-то над Днепром сейчас флаги Украины, а на Донбассе войска оккупантов. Идёшь в спам!
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Почему то порохоботы считают, что агрессия паРаши нанесла больший ущерб, чем из бюджета можно украсть, а антипорохоботы считают, что можно больше, чем есть в бюджете.
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Повторяю вопрос, уже заданный выше: а организаторы референдумов не при делах? Совсем-совсем?
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Кем задан, если на этой ветке обсуждается вина *****?
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А организаторы референдумов не при делах?
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Товарищ КАК можно было НЕ посадить сучку которая белым днем завалила 5 человек в Харькове? Ах да то что она была/не была обдолбаная УВЫ уже не доказать (внезапно пропал "эксперд").
Сколько же ей дали? 10 лет. А надо было пожизненное. Все знали что она на наркоте педалировала. 5 трупов, по 2 года за каждый.
10 000 км? не смешите людей. Это НАПРАВЛЕНИЯ, в котором можно не просто побить машину, а реально потерять колесо в неглубокой ямке в 40см.
КАЛмойский спокойно уехал, не забыв прихватить 100 млрд гривен. хФирташ спокойно и непринужденно также (тоже кстати не забыв обоворовать вкладчиков с своем надра-банке)
Онищенко также "бедствует" за бугром объезжая молодых скакунов и блондинистых кобылок, запивая все это хорошим вином.
Про коррупционеров. Там взятки ТОП-10 ДО 100к баксов. И все.
Бабло с долгов газпрома упало на счет? НЕТ.
Ждем опус о остальных "перемогах"

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по собственному желанию участвовала это понятно, а потом полностью признала свою вину тоже по желанию?
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От харватских барыг, которые провели три амнистии..
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Где?Где те фамилии и тушки,которые их носят,которые играли и играют ключевую роль в распродаже Украины?Шо за на фиг?Нашли какую-то бабу неприкаяную с ватой головного мозга и втюхивают,как супер организатора всех мировых референдумов и сепаратистских движений!Сколько можно в место мразей сидящих при власти до сих пор и пытающихся свои хлебала в президенты просунуть,каких-то полоумных бабок подсовывать?!Переполнили!
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Жительницу австрийского города Грац,Монику Унгер посадили в буцыгарню на 14 лет,за призыв "Путлер введи... Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 1796"
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жодного
мера 12 міст Донбасу де проводили сепарські так звані референдуми не засуджено
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за колоборанта парашенка іншого і не могло бути апріорі
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1 марта 1881 года жительница РАБссии Софья Перовская завалила сЦаря всея РАБссии Александра II,повесили тираристку... Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 3312низзя тётькам занимацца палитикой...
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Хотите ГУЛАГ Джугашвили и амнистию холодного лета 1953 года?
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условно??????????? это не приговор а породия
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Эту политику по отношению к сепаратистам предателям и коллаборантам нужно менять координально. Из за их " деятельности" против Украины страна и народ понёс утраты, многие из них безвозвратно. Этих тварей нужно максимально сажать и заставлять в тюрьме работать на страну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины
 
 
 
 
 
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