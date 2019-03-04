 Жительницу Новоайдарского района осудили за участие в проведении "референдума" о "самостоятельности ЛНР", - прокуратура Луганщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области, жительницу Новойдарского района обвинялась в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве поддержала прокуратура Луганской области.

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В суде прокурором доказано, что 11 мая 2014 года женщина по собственному желанию участвовала в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.

При проведении незаконного "референдума" обвиняемая выполняла функции члена "участковой избирательной комиссии": вела и заполняла списки избирателей. В дальнейшем последняя вместе с другими членами комиссии, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки в "штаб референдума", который размещался в пгт Новоайдар Луганской области.

"Учитывая, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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