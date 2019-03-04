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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (9032) иск (487) суд (21901) Тимошенко (24183)

 Суд признал незаконным принятое в 2016 году постановление Кабмина с ценами на газ для населения

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения. Ранее иск на это постановление подала кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

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В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114810
 
   
 Топ комментарии
 
Я тоже уже об этом подумал. Сдают барыг. Чуют скорый конец. Суд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения, принятое в 2016 году - Цензор.НЕТ 4816
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Чем выше цена на газ для населения - тем сильнее Украина!(Гройсман)
Кто думает иначе - тот агент Кремля!
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ох народ гуляет, ох рвет гармонь! давай биомасса, веселись. завтра МВФ объявит STOP программа, и побежите в обменники за долларом по 40, а кто не успеет купит по 60. бензинчик по 55гр, импортный газ по 30гр, и вкуче вместе с нашим "ДЕШЕВЫМ", получите по 20, вместо сегодняшних 8.5. безмозглые, необразованные, тупари-веселимся до слез, ура!
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ЗАЧЕМ тебе трухлявый "доллары"??????????????
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Суд в Австрії прийняв рішення про екстрадицію Фірташа до США, так що борги фіртпшевським облгазам можна і списати.
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Привет коболеву и пламенному отпрыску некоей натальи - витренко.
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"В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел." - да кто ж спорит- конечно, так получилось, нагрузка и всё такое. А тут по дикой случайности ещё и выборы назначили на этот месяц. Суд признал незаконным принятое в 2016 году постановление Кабмина с ценами на газ для населения - Цензор.НЕТ 487
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Бумажка-то ниочём - "не согласовали, нарушения в обнародорании и т.д." - о цене - ни слова. Даже в ярых юлеботов прочитавших решение суда азарта поубавилось. Завтра обжалуют - и всё ОК.
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Даааааааааа,от эта таки финт ушами .....И главное шо прикольно, за отмену антикоррупционной статьи в парламенте ,которая теперь реально грозит отменой безвиза,Юлькинцы не дают ни одного голоса, зато за 3 недели до выборов выигрывают в суде дело за отмену этой грабёжницкой цены на газ. Хе хе )) А на Цензоре сумасшедшие тётки истерически орут " Вана воровка,Вана воровка" ))))) Чем дальше, тем интереснее !
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Что то я не понял о каких ценах идет речь и что имеем на выходе? Цену Кролика по 7,2 за куб. Или цену Овоща ? Не помню уж по чем ?
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а можно по-колхозному? без крючкотворства...
т.е. правительство не имело права вмешиваться в ценообразование - правильно?
а в нормы потребления имело права?
правительство занимается отсебятиной а нам отдуваться?
эти хреновык качели - туда-сюда - задолбали по-полной
горгазы выставили долг (из-за нормы) за 2016-2018 год...кабмин отменил...газовщики отсудили взад... кабмин отменил....опять газовщики судятся (апеляция) и по-моему выиграли... ибо что-то сильно рады...
и как стать чтобы это все понять? нет...я то понимаю что наё... только не понимаю на сколько
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