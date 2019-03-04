 Суд признал незаконным принятое в 2016 году постановление Кабмина с ценами на газ для населения

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.
В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел.
т.е. правительство не имело права вмешиваться в ценообразование - правильно?
а в нормы потребления имело права?
правительство занимается отсебятиной а нам отдуваться?
эти хреновык качели - туда-сюда - задолбали по-полной
горгазы выставили долг (из-за нормы) за 2016-2018 год...кабмин отменил...газовщики отсудили взад... кабмин отменил....опять газовщики судятся (апеляция) и по-моему выиграли... ибо что-то сильно рады...
и как стать чтобы это все понять? нет...я то понимаю что наё... только не понимаю на сколько