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Все про:Порошенко (16492) Укроборонпром (578) Гладковский (49) Шевченко Евгений (17) Бигус (8)

 Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом. ФОТО

Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко опроверг свою причастность к схемам хищения в оборонном комплексе.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как многие знают, в течение двух лет я помогал НАБУ разоблачать ТОП-коррупционеров. Для достижения поставленных целей я заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономики, в том числе и оборонной. В течение длительного времени втирался им в доверие, а когда дело доходило до непосредственного совершения преступления, то вместе с детективами его фиксировали и дальше уже все причастные к преступлению лица шли под суд. И дел тех было много. После того, как усилиями коррумпированных прокуроров меня было раскрыто, я дал интервью Юрию Бутусову и несколько приоткрыл завесу своей деятельности", - заявил Шевченко.

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"В своем сюжете журналисты назвали меня "инвестором оборонного схематоза". То есть по их мнению долларовые миллиардеры Порошенко и Гладковський нуждались во мне в качестве финансового инвестора для своих коррупционных схем, потому что своих денег им на это не хватало ... Когда я это услышал, то скажу откровенно - хохотал полчаса))) ... Я, конечно, не нищий. У меня есть определенный бизнес, который приносит стабильный доход. Но инвестор Президента-мильярдера и его друзей? ... На фото мой дом. Простите, не имение и не вилла - имеем шо имеем)) Домик на 150кв.м.и участок на 6 соток.Я живу здесь последние 12 лет. Но скажу больше и это, наверное, для кого-то будет настоящим удивлением - этот дом не является моей собственностью. Я его арендую - все те 12 лет, что здесь живу. Такой вот скромный инвестор полумиллиардного схематоза - господин Корейко нашего времени))", - добавил он.

"Я это все к чему веду: уважаемые журналисты могли легко проверить свою гипотезу о том, был ли я реально способен финансировать многомиллионные сделки в "Укроборонпроме"? Могли, но так увлеклись своим расследованием, что забыли это сделать) ... Идем дальше. В первой части говорится о том, что один из "героев" сюжета Андрей Рогоза приобрел BMW за 100 т. евро, а второй, Виталий Жуков, стал владельцем нескольких новых Мерседесов. Так вот, друзья мои, у меня тоже есть Мерседес и это очень классная машина - я за ней хорошо ухаживаю и она имеет прекрасный, почти новый вид, но знаете сколько й лет? Господа журналисты и здесь немного недоработали) Моя любимая машина далеко не новая - 2008 года выпуска, то есть ей уже 11 лет. Могу ошибаться, но думаю, что даже уборщица Порошенко и садовник Гладковского ездят на машинах более новых, чем моя)) Ну как, уважаемые журналисты, по вашему мнению я все еще "инвестор оборонного схематозу" на 500 млн.?) Вы реально в это поверили?)", - пояснил Шевченко.

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"Тогда вам до кучи еще один маленький факт. В 2017 году военная прокуратура кроме обысков у Рогозы и Жукова также провела обыски у Гладковского-младшего, но неназванный источник сообщить об этом Бигусу "забыло" :) Но вопрос в другом: если я действительно был причастен к тем коррупционным схемам, то почему не провели обыски у меня? Почему не арестовали и не допросили? Почему не проверили мои телефоны и ту информацию, которая на них содержалась? То есть, я обращаю на это внимание - прокуроры провели обыски даже у сына ближайшего друга Президента, а меня почему-то обошли вниманием, хотя по версии журналистов я в этих схемах не менее, чем "инвестор", - отметил он.

"Понимая, что несведущие со спецификой конфиденциального сотрудничества люди могли дать неверную оценку моим действиям, во время интервью я предоставил журналистам шанс прийти и осознать, что мы на одной стороне - что я так же заинтересован в уничтожении коррупции, как и они. Денис и Леся задавали мне различные вопросы о возможном участии в коррупционных схемах с оборонительными заводами и возможной помощи коррупционерам в решении незаконных вопросов в НАБУ с последующим их укрытием от уголовной ответственности - и я предложил дать свои ответы на полиграфе под видеофиксацию. Они имели уникальную возможность получить подтверждение всех своих гипотез и снять на видео, как "инвестор оборонного схематоза" неуклюже пытается обмануть современный полиграф) Да и когда вообще такое было, что кто-то соглашался все ответы дать на полиграф да еще и под камеру? .. Если журналисты действительно меня в чем-то подозревали, то почему их не заинтересовало мое предложение? Спросите у них самих, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Но что я сделал? Для защиты собственной репутации по собственной инициативе я прошел полиграф и под видеозапись ответил на те вопросы, которые интересовали журналистов. Результаты полиграфа и видео этого процесса сегодня будут опубликованы и они, наверное, очень удивят команду Бигус.инфо, которая не разобравшись в моей настоящий роли добавила меня в состав коррумпированной стаи Порошенко и Гладковского :) Отдельно добавлю, что в случае необходимости или недоверия к уже существующим результатам, в течение завтрашнего дня я готов пройти полиграф повторно у любого полиграфолога, которого выберут журналисты и ответить на те же вопросы еще раз - это, как говорится, без проблем;)", - констатировал Шевченко.

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"В заключение анонсирую, что "инвестор оборонного схематоза", гг, выйдет в эфир на ФБ после той части сюжета, где будет идти обо мне речь, и ответит на все обвинения, которые прозвучат в мой адрес. Если они, конечно, прозвучат :) Также расскажу, с какой именно целью в 2016 году я устанавливал дружеские отношения и втирался в доверие к приближенным к Порошенко. И, в качестве десерта, назву фамилию и высокую должность того лица, которое долго и тщательно, в течение двух лет, отбирало и готовило всю эту информацию и впоследствии предоставило ее журналистам", - резюмировал он.

Отметим, чт во время раследования Евгений шевченко сотрудничал с НАБУ.

Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 01
Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 02
Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 03
Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 04
Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 05
Не разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом 06

Сегодня, 4 марта, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114808
 
 
 Топ комментарии
 
А ще не вийшла ІІ-га частина розслідування. Уявляю, що буде після неї...
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Ми тобі віремо,як Петру Порошенко та його Куму Свінарчуку))
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матиос еще на лыжи не встал?
подозреваю что после второй серии у некоторых очко может не выдержать
останемся без прокурорских накануне выборов(
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А ще не вийшла ІІ-га частина розслідування. Уявляю, що буде після неї...
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що було - те й буде. Нічого не зміниться.
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"Ще нiколи такого не було, щоб нiчого не було. Що небудь да буде."
Г.Сковорода
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о, Акул, привіт! То я ж так практично, як Сковорода.
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Та це дійсно факт, нічого не змінится бо НАБУ не буде чіпати друзів порошенка, такого досі не було і я думаю, що навіть за таких скандалів нічого не буде Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 3715
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А вы че завидуете? Прорвитесь вы в президенты и будете со всеми договариваться)
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справа в тому, що підслідність НАБУ то є вищі посадові особи+ судді. То в якому напрямку тоді НАБУ працювати за таких умов, якщо питання в друзях? Хоча вихід знайшли - працюють три-чотири роки, а потім все обнуляють через Конституційний суд. Наче зразу не було ясно, що ст. 368-2 ККє неконституційна.
І тут логічне питання: куди ми оце йдемо? де ми блукаємо?
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Бигус нехило облажался с "расследованием". Точнее - получив досье, они не стали его проверять (да-да, сильно верим в "два года расследований" на фоне таких просчетов) и слили информацию. Причем информация была так подобрана (в досье, а не самими
Бигусом) - что можно легко выставить журналистов лохами и "на дотации".
Одна из версий - дискредитация всех так называемых "журналистских расследований", которые по факту являются войной компроматов между группами - руками "честных журналистов-расследователей"
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Андрій Дзиндзя
2 марта в 13:06 ·

Це тітка Катерини Соболєвої (дружини Бігуса) хизується особистим автографом Путіна!

Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 824
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Ми тобі віремо,як Петру Порошенко та його Куму Свінарчуку))
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щас многие ещё и не так раскарячатся ))
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та главное шоб хоть какой-то итог в этом был, а не просто передадут дело в НАБу, а там его закроют и на этом всё
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Закроют, еще как закроют. Во-первых там Петиных не трогают, а во-вторых Шевченко ж свой.
Да и Сытника главой НАБУ не просто так сделали, у самого такой послужной список и махинации с землей и взятки, еще в бытность прокурором. так что договориться с ним легко Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 3071
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поэтому и назначили Сытника главой НАБУ, т.к. у АП был на него компромат)) А когда есть компромат, то проще договорится))) Сытник же сам так с судьями работает, что бы те выносили нужные решения для НАБУ.
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Запізднівся))
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матиос еще на лыжи не встал?
подозреваю что после второй серии у некоторых очко может не выдержать
останемся без прокурорских накануне выборов(
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i v a n o v, [26.02.19 12:44]
Жирний інсайд про роль Головного військового прокурора Матіоса в оборонному скандалі, не можу не поділитися. Сідайте, слухайте.
В листопаді 2017 року Головна військова прокуратура розслідувала кримінальні провадження про розкрадання в оборонці. В провадження фігурували всі підприємства, які фігурують в матеріалі BIHUS.info, у т.ч. "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова, шестірки заступника секретаря РНБО Гладковського (в дівоцтві - Свинарчука). В ході обшуків у Жукова було вилучено незапаролений смартфон, в якому підлеглі Матіоса знайшли листування, фрагменти якого ми побачили вчора.
Коли Матіос отримав таку шикарну компру, замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі" і на підприємствах-постачальниках, оголошувати підозри і затримувати крадіїв, він продав її за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам, намалювавши хрест на пузі, що "цю флешку ніхто ніколи не побачить". На певний час усе вщухло.
Але Матіос не був би Матіосом, якби не спробував вижати з цих матеріалів максимум. З огляду на дуже сумні рейтинги Порошенка в листопаді 2018 року, Матіос пішов з компрматеріалами до кандидата, чия перемога здавалася йому невідворотною, а саме до Юлії Тимошенко.
ЮВТ побачила в цьому можливість для імпічменту Порошенка, тому швидко пообіцяла Матіосу посаду Генпрокурора і відклала компру очікувати години "Г". Матіос повернувся з зустрічі, урочисто оголосив членам своєї прокурорської ОЗГ, що він наступний Генеральний, тому можна сміливо продовжувати красти, вбивати, трахати гусей і саджати добровольців.
Але паралельно, не з чуток знаючи про ціну обіцянок політиків, для підстраховки Матіос організував витік інформації журналістам, щоб Тимошенко раптом не передумала.
З листопада політична кон'юнктура кардинально змінилася. ЮВТ вже далеко не лідер у рейтингах, Порошенко також не лідер, але суттєво підріс, а його рейтинг обернено пропорційний шансам Матіоса посісти генпрокурорський трон.
Звичайно, Матіос дуже хотів би, щоб це розслідування не виходило зараз, в такий незручний для нього момент, але Бігус і команда зробили те, що мали зробити, за що великий їм респект.
І тепер я дуже не заздрю Матіосу. З одного боку його ніжно тримають за горло Гладковський з Кононенком і Порошенком, які наївно думали, що компру знищено, з іншого боку - ціла купа ображених і розорених ним людей з туманним бандитським минулим. Якщо Матіоса звільнять, можна починати робити ставки, скільки він проживе в Україні (або просто проживе).
А Тимошенко, схоже, отримує шанс очолити боротьбу з Порошенком вже на рівні парламенту. Це її останній і єдиний шанс.
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Дату смотри 26 февраля. Относительно предыдущего тогда - вырос
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Прям весь такой честный, со всеми ворюгами дружил ради слива инфы в НАБУ.))
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та хай собі дружить аби це давало якусь користь, бо поки користь від НАБУ я не бачу. А бачу лише те, що у бюро закриваютьб очі на всі дії друзів нашого гаранта
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ох уж эти "агенты" НАБУ, к "Кати" были три дома в Конча-Заспе и маленький автопарк и тачки там типа Мазератти)))) и конечно же все это нужно для прикрытия Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 3162 и только поэтому собственник там ее мама)))
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А його будинок той що праворуч чи ліворуч від жовтої будки?
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крысы уже стучат друг на друга. Это хорошо.
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"я заводил дружеские отношения с коррупционерами" и помогал он НАБУ
спецагента Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса - Цензор.НЕТ 7447 раскрыли
правда, вместе с детективами...фиксировали типа преступления, но все весело продолжалось и до сих пор все невиноватыеИсточник: https://censor.net.ua/n3114808Источник: https://censor.net.ua/n3114808

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конечно домик не ахти)))) больше машет на хибару! против моего -собачья будка. и вот вопрос- этот шнырь из собачьей будки "заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономики, в том числе и оборонной" гы-гы))))
прямо анекдот : "маленькая плешивая собачонка крутится на собачьей свадьбе рядом с догами, овчарками, кавказцами... ротвейлер смеется, ну что ты тут вьешься, даже если тебе дадут, ты просто не достанешь, не допрыгнешь! москька отвечает-люблю крутые тусовки!
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Це ще його автівку ТАЗ 2001 не показали,на якій він їздив на автопаті до Свінарчука))
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вот так начинается сыпаться "мыльный пузырь" старика Каломойского, плохо сделанный бывшим продавцом бытовой химии Бигусом..
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Тогда на велосипеде приедет бомж и Петя ему всё расскажет...
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мыльный пузырь не сыплется а лопает - это раз.
"-коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского" - не пузырь а нарыв
Это два - чувствуете разницу?
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Сдай подельников и уйди в защиту свидетелей. Не разбираются только трипер с сифилисом ))
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Для достижения поставленных целей я заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономикиИсточник: https://censor.net.ua/n3114808

Хм, постукав в двері до корупціонера та й каже: "Давай дружити!" Смішно це. Можливо під "дружбою" мається на увазі уранізм.
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Он, падло! Не знаю, шо и делать. Тока одна фраза из этого фильма вышибает:" У нас все были в СС"(с). Остальное- неинтересно.
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Сексот (ну это он так думал), на самом деле обычный лох-стукач, стремящийся к большой славе, но его тупо прошвыряли, и он теперь хоть из этого пытается добыть дивиденды. Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса - Цензор.НЕТ 510 Если бы его это... ну в эту... отымели, он бы и про этот героический эпизод своей жизни книгу написал... как Лимонов. Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса - Цензор.НЕТ 2117
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Скажи "Робін Гуд" а в результаті твоєї роботи хоч одного злодія посадили - чи тільки звільняли щоб потім за рішенням самого справедливого українського суду відновити на посаді з виплатою компенсації?
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А вот это уже совсем не его проблемы.
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Та мені здається що НАБУ навіть до суду їх не доводило, а просто справи за процент від забаря закривали. Такі оце ви дивін. Не все те зло що суд, тут до суду ще дійти треба
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Незнаю.. может перегиб и вышел... Но когда дрова будку Рошена рубят - щепки летят.. Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса - Цензор.НЕТ 615
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Ну "інвестором" у нас і баба Гапка з Кобеляк може виступати. Треба дивитись.
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СЛОН,видать не разобравшсь,-Видно быть Потопу!
В общем так- один Жираф влюбилси в Антилопу!©
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фамилия чела - Наливайченко - удивил )))
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а и да - шо то не клеиться с передачей - впрочем как всегда - не ну уже ведь всех обвинили
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Тихо сам з собою,лівою рукою,він веде розмову))
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Он последний из монгинкган...
И поговорить не с кем. Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса - Цензор.НЕТ 8694
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Домик. Мне- нравится этот домик. А кому он не нравится? Точно такой же, в Мариуполе, стоит не более 30-40 тысяч долларов. У меня таких- два. Кому-то надо? Могу уступить. За мизер. Массу впечатлений гарантирую, после покупки. По краейне мере- все вы научитесь отличать улет 120 мм от прилета 80 мм. Это- гарантия.
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зато у агента Катерины побольше домик будет, да и пару элитных автомобилей найдется)))
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НАБУ - по факту легло под Петю, а САП - под Авакова.
НАЗК - как тёлка с панели обслуживает все кланы
ДБР - уже погрязло в коррупционных скандалах, не начав работать
Антикор суд - этот развод лохов из МВФ на транши от фуфлыжника Пеппо. СБУ и МВД запрессуют этот суд и заставят его работать на себя.
А всех кого не устравиает Насиров, Бойко, Розенблат - Будут мочить Нацбатальоны Белецкого и С14 свинобарыги, будут вас убивать , топить в кислоте всех кто не согласен с линией мафии
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а почему ты под прокси аналитег? как там на раиси?
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А ты у кого лёг Под Юлю или Медведчука??
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ты картиночки про своего пыню пости
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пнх винторогий гєбнявый свинобот, от тебя совком воняет
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Не переживай, Жека.
Суд разберется.
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Надо признать что работники ФСБ РФ-молодцы! В очередной раз подсунув "хохлам" антикоррупционную "дубинку" и кучу ничего не значующей журналисткой "рыгачки" ,они одним махом избавились от высокопоставленного чиновника (зама Турчинова)СНБО!!!!Опыт не пропьёш...этой "дубинкой".был успешно "забит" премьер Яценюк!Яценюк подал в суд на журналистов и выиграл...журналисты дружно перед ним извинились))))...Но карьере Яценюка,большой писец!
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Он воевал под Иловайском, закройтесь боты.
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Какой интересный замес, напоминает фабрику звезд
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Юлин послідовник? В офшорах мільйони долларів, а жити нема де?
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Який він жалюгідний.
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Який він піздабол.Він жеш,з його слів,з Онищенком в одній конюшні коней тримав щоб втертися в довіру.А сам як жебрак живе?Який "топ корупціонер" не те що обідати чи справи вести а й срати на одному полі сяде?Люди,не будьте ідіотами.Цей Шевченко літописець подвигів(видуманих) Семенченка.
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А почему бы и нет!? Его заслать к *****, он быстро войдёт к нему в доверие, как он умеет это делать, по его рассказам, и ***** ему расскажет все детали агрессии паРаши против Украины. Может у него талант есть...
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До сліз мене довели слова, що він «орендує цей будинок «. Десь я це вже чула .
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Та все нормально Женя. Хто слідкує за твоєю діяльністю, той робить правильні висновки. Добре, що ти фотку свого будинка виклав. Це зайвий доказ, що ти є справжній.
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А на тролів стеця не зауважуй. Їм ціна - стецьковий тариф. Після виборів це "панство" зникне.
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Доречі, зробив власне дослідеження - за Мародера агітують росіяни, що ніколи в Україні не жили. Бо такі стилістичні помилки можуть робити тільки ті, що НІКОЛИ не жили в Україні Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 2329
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1. Порохобот вчерашнего дня: расследование Бигуса фейк, вывсеврети, гдевашидокзательства по Гладковскому, дайте ссылочку с пруфами на Прямом.

2. Порохобот сегодняшнего дня: Порошенко молодец, отреагировал на расследование Бигуса. Очищает оборонку от плохих парней.

3. Порохобот завтрашнего дня: я никогда не поддерживал Порошенко и всегда считал его зрадником и коррупционером! После бегства Порошенко в Ростов НАБУ должно расследовать его причастность к схемам Гладковского!
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НЕ неси херни. Я - порохорбот

Тему создал: амфаш26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/179#comment_69264455
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1 Порохобот в прошлом- Пруф ему в сраку !
2 Порохобот сегодня -Намечается ветер перемен . лучше помолчать !
3 Порохобот в будущем - ЮВТ ( Зеленый ) всегда знали и знают как выводить стану из кризиса . давая сильный отпор крымлевской крысе .Бандере Слава !
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Эм, ну вот НАБУ давно открыло дело по оборонке, но ничего не смогли расследовать. а может просто не хотели, потому что они сами в доле этой схемы? И Шевченко не просто так всплыл в расследовании журналистов Журналісти, не розібравшись, додали мене в корумповану зграю Порошенка і Гладковського, - Євген Шевченко показав будинок і пообіцяв назвати джерело Бігуса - Цензор.НЕТ 7730
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Довіра до журналюг,така як і до депутатів. Непрофесіоналізм. замовнісмть, вибірковість і відкрита брехня.Все за гроші. Скрізь"сенсації"
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От Порошенко все уже шарахаются как от прокаженного.
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Кілька місяців назад Денис Бігус валив Семочка тим, що його не рідні діти, мають російські паспорти та були в Криму.
А тепер виявляється, що вся рідня Бігуса по дружині живе в Росії, працює в ФСБ та наближена до перших осіб Кремля, навіть нагороди та ексклюзивні вітальні автографи від Путіна отримували. І дружина Бігуса підтримує щоденний зв'язок з цими родичами.
Не можу не процитувати Біблію:
• Не судіть, щоб і вас не судили;
• бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам.
• І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?
• Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці?
• Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого.
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так це той Шевченко, в якого охоронна фірма на пару із самим Ситинком? працівників цієї фірми ще в Грузії зловили, вони при собі зброю мали. темна історія, яку в НАБУ з трудом зам'яли... і знов Шевченко, і знов підорзріла історія...
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Стає цікаво. В кожну схему обов'язково вписується функція тєрпіли. Можливо, цей Шевченко якраз таким і виявився. Якщо на нього вже зшита справа, а він про це ще не знає, то все зростається. Просто інформацію Бігусу злили раніше, ніж про зшиту справу дізнався Шевченко.
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Довіра до журналюг,така як і до депутатів. Непрофесіоналізм. замовнісмть, вибірковість і відкрита брехня.Все за гроші. Скрізь"сенсації"
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Ага, уловил - долларовый миллиардер Порошенко крышевал дружков сына заместителя!
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Этот Шева типичный украинец - моя хата скраю, нічого не знаю)
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да мне кажется, там в НАБУ все такие работают, как косячить, так они первые, можно вспомнить пьяное ДТП, а как отвечать по закону, так они сразу в кусты))
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Тобто, про людину гуде вся країна, а він "втірається в довєріє"? Якась хєрова лєгенда від НАБУ та ситника))
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занятно написано, но лично я не поверил. ну не бывает так, не хило так втерся, чтоб потом так уйти как супермен... а вот то что в информационный слив был сыроват, то это факт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе разобравшись добавили в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко показал свой дом. ФОТО
 
 
 
 
 
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