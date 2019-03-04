 Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как многие знают, в течение двух лет я помогал НАБУ разоблачать ТОП-коррупционеров. Для достижения поставленных целей я заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономики, в том числе и оборонной. В течение длительного времени втирался им в доверие, а когда дело доходило до непосредственного совершения преступления, то вместе с детективами его фиксировали и дальше уже все причастные к преступлению лица шли под суд. И дел тех было много. После того, как усилиями коррумпированных прокуроров меня было раскрыто, я дал интервью Юрию Бутусову и несколько приоткрыл завесу своей деятельности", - заявил Шевченко.

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"В своем сюжете журналисты назвали меня "инвестором оборонного схематоза". То есть по их мнению долларовые миллиардеры Порошенко и Гладковський нуждались во мне в качестве финансового инвестора для своих коррупционных схем, потому что своих денег им на это не хватало ... Когда я это услышал, то скажу откровенно - хохотал полчаса))) ... Я, конечно, не нищий. У меня есть определенный бизнес, который приносит стабильный доход. Но инвестор Президента-мильярдера и его друзей? ... На фото мой дом. Простите, не имение и не вилла - имеем шо имеем)) Домик на 150кв.м.и участок на 6 соток.Я живу здесь последние 12 лет. Но скажу больше и это, наверное, для кого-то будет настоящим удивлением - этот дом не является моей собственностью. Я его арендую - все те 12 лет, что здесь живу. Такой вот скромный инвестор полумиллиардного схематоза - господин Корейко нашего времени))", - добавил он.

"Я это все к чему веду: уважаемые журналисты могли легко проверить свою гипотезу о том, был ли я реально способен финансировать многомиллионные сделки в "Укроборонпроме"? Могли, но так увлеклись своим расследованием, что забыли это сделать) ... Идем дальше. В первой части говорится о том, что один из "героев" сюжета Андрей Рогоза приобрел BMW за 100 т. евро, а второй, Виталий Жуков, стал владельцем нескольких новых Мерседесов. Так вот, друзья мои, у меня тоже есть Мерседес и это очень классная машина - я за ней хорошо ухаживаю и она имеет прекрасный, почти новый вид, но знаете сколько й лет? Господа журналисты и здесь немного недоработали) Моя любимая машина далеко не новая - 2008 года выпуска, то есть ей уже 11 лет. Могу ошибаться, но думаю, что даже уборщица Порошенко и садовник Гладковского ездят на машинах более новых, чем моя)) Ну как, уважаемые журналисты, по вашему мнению я все еще "инвестор оборонного схематозу" на 500 млн.?) Вы реально в это поверили?)", - пояснил Шевченко.

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"Тогда вам до кучи еще один маленький факт. В 2017 году военная прокуратура кроме обысков у Рогозы и Жукова также провела обыски у Гладковского-младшего, но неназванный источник сообщить об этом Бигусу "забыло" :) Но вопрос в другом: если я действительно был причастен к тем коррупционным схемам, то почему не провели обыски у меня? Почему не арестовали и не допросили? Почему не проверили мои телефоны и ту информацию, которая на них содержалась? То есть, я обращаю на это внимание - прокуроры провели обыски даже у сына ближайшего друга Президента, а меня почему-то обошли вниманием, хотя по версии журналистов я в этих схемах не менее, чем "инвестор", - отметил он.

"Понимая, что несведущие со спецификой конфиденциального сотрудничества люди могли дать неверную оценку моим действиям, во время интервью я предоставил журналистам шанс прийти и осознать, что мы на одной стороне - что я так же заинтересован в уничтожении коррупции, как и они. Денис и Леся задавали мне различные вопросы о возможном участии в коррупционных схемах с оборонительными заводами и возможной помощи коррупционерам в решении незаконных вопросов в НАБУ с последующим их укрытием от уголовной ответственности - и я предложил дать свои ответы на полиграфе под видеофиксацию. Они имели уникальную возможность получить подтверждение всех своих гипотез и снять на видео, как "инвестор оборонного схематоза" неуклюже пытается обмануть современный полиграф) Да и когда вообще такое было, что кто-то соглашался все ответы дать на полиграф да еще и под камеру? .. Если журналисты действительно меня в чем-то подозревали, то почему их не заинтересовало мое предложение? Спросите у них самих, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Но что я сделал? Для защиты собственной репутации по собственной инициативе я прошел полиграф и под видеозапись ответил на те вопросы, которые интересовали журналистов. Результаты полиграфа и видео этого процесса сегодня будут опубликованы и они, наверное, очень удивят команду Бигус.инфо, которая не разобравшись в моей настоящий роли добавила меня в состав коррумпированной стаи Порошенко и Гладковского :) Отдельно добавлю, что в случае необходимости или недоверия к уже существующим результатам, в течение завтрашнего дня я готов пройти полиграф повторно у любого полиграфолога, которого выберут журналисты и ответить на те же вопросы еще раз - это, как говорится, без проблем;)", - констатировал Шевченко.

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"В заключение анонсирую, что "инвестор оборонного схематоза", гг, выйдет в эфир на ФБ после той части сюжета, где будет идти обо мне речь, и ответит на все обвинения, которые прозвучат в мой адрес. Если они, конечно, прозвучат :) Также расскажу, с какой именно целью в 2016 году я устанавливал дружеские отношения и втирался в доверие к приближенным к Порошенко. И, в качестве десерта, назву фамилию и высокую должность того лица, которое долго и тщательно, в течение двух лет, отбирало и готовило всю эту информацию и впоследствии предоставило ее журналистам", - резюмировал он.













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