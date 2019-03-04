 Журналисты, не разобравшись, добавили меня в коррумпированную стаю Порошенко и Гладковского, - Евгений Шевченко показал дом и пообещал назвать источник Бигуса

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как многие знают, в течение двух лет я помогал НАБУ разоблачать ТОП-коррупционеров. Для достижения поставленных целей я заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономики, в том числе и оборонной. В течение длительного времени втирался им в доверие, а когда дело доходило до непосредственного совершения преступления, то вместе с детективами его фиксировали и дальше уже все причастные к преступлению лица шли под суд. И дел тех было много. После того, как усилиями коррумпированных прокуроров меня было раскрыто, я дал интервью Юрию Бутусову и несколько приоткрыл завесу своей деятельности", - заявил Шевченко.
"В своем сюжете журналисты назвали меня "инвестором оборонного схематоза". То есть по их мнению долларовые миллиардеры Порошенко и Гладковський нуждались во мне в качестве финансового инвестора для своих коррупционных схем, потому что своих денег им на это не хватало ... Когда я это услышал, то скажу откровенно - хохотал полчаса))) ... Я, конечно, не нищий. У меня есть определенный бизнес, который приносит стабильный доход. Но инвестор Президента-мильярдера и его друзей? ... На фото мой дом. Простите, не имение и не вилла - имеем шо имеем)) Домик на 150кв.м.и участок на 6 соток.Я живу здесь последние 12 лет. Но скажу больше и это, наверное, для кого-то будет настоящим удивлением - этот дом не является моей собственностью. Я его арендую - все те 12 лет, что здесь живу. Такой вот скромный инвестор полумиллиардного схематоза - господин Корейко нашего времени))", - добавил он.
"Я это все к чему веду: уважаемые журналисты могли легко проверить свою гипотезу о том, был ли я реально способен финансировать многомиллионные сделки в "Укроборонпроме"? Могли, но так увлеклись своим расследованием, что забыли это сделать) ... Идем дальше. В первой части говорится о том, что один из "героев" сюжета Андрей Рогоза приобрел BMW за 100 т. евро, а второй, Виталий Жуков, стал владельцем нескольких новых Мерседесов. Так вот, друзья мои, у меня тоже есть Мерседес и это очень классная машина - я за ней хорошо ухаживаю и она имеет прекрасный, почти новый вид, но знаете сколько й лет? Господа журналисты и здесь немного недоработали) Моя любимая машина далеко не новая - 2008 года выпуска, то есть ей уже 11 лет. Могу ошибаться, но думаю, что даже уборщица Порошенко и садовник Гладковского ездят на машинах более новых, чем моя)) Ну как, уважаемые журналисты, по вашему мнению я все еще "инвестор оборонного схематозу" на 500 млн.?) Вы реально в это поверили?)", - пояснил Шевченко.
"Тогда вам до кучи еще один маленький факт. В 2017 году военная прокуратура кроме обысков у Рогозы и Жукова также провела обыски у Гладковского-младшего, но неназванный источник сообщить об этом Бигусу "забыло" :) Но вопрос в другом: если я действительно был причастен к тем коррупционным схемам, то почему не провели обыски у меня? Почему не арестовали и не допросили? Почему не проверили мои телефоны и ту информацию, которая на них содержалась? То есть, я обращаю на это внимание - прокуроры провели обыски даже у сына ближайшего друга Президента, а меня почему-то обошли вниманием, хотя по версии журналистов я в этих схемах не менее, чем "инвестор", - отметил он.
"Понимая, что несведущие со спецификой конфиденциального сотрудничества люди могли дать неверную оценку моим действиям, во время интервью я предоставил журналистам шанс прийти и осознать, что мы на одной стороне - что я так же заинтересован в уничтожении коррупции, как и они. Денис и Леся задавали мне различные вопросы о возможном участии в коррупционных схемах с оборонительными заводами и возможной помощи коррупционерам в решении незаконных вопросов в НАБУ с последующим их укрытием от уголовной ответственности - и я предложил дать свои ответы на полиграфе под видеофиксацию. Они имели уникальную возможность получить подтверждение всех своих гипотез и снять на видео, как "инвестор оборонного схематоза" неуклюже пытается обмануть современный полиграф) Да и когда вообще такое было, что кто-то соглашался все ответы дать на полиграф да еще и под камеру? .. Если журналисты действительно меня в чем-то подозревали, то почему их не заинтересовало мое предложение? Спросите у них самих, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Но что я сделал? Для защиты собственной репутации по собственной инициативе я прошел полиграф и под видеозапись ответил на те вопросы, которые интересовали журналистов. Результаты полиграфа и видео этого процесса сегодня будут опубликованы и они, наверное, очень удивят команду Бигус.инфо, которая не разобравшись в моей настоящий роли добавила меня в состав коррумпированной стаи Порошенко и Гладковского :) Отдельно добавлю, что в случае необходимости или недоверия к уже существующим результатам, в течение завтрашнего дня я готов пройти полиграф повторно у любого полиграфолога, которого выберут журналисты и ответить на те же вопросы еще раз - это, как говорится, без проблем;)", - констатировал Шевченко.
"В заключение анонсирую, что "инвестор оборонного схематоза", гг, выйдет в эфир на ФБ после той части сюжета, где будет идти обо мне речь, и ответит на все обвинения, которые прозвучат в мой адрес. Если они, конечно, прозвучат :) Также расскажу, с какой именно целью в 2016 году я устанавливал дружеские отношения и втирался в доверие к приближенным к Порошенко. И, в качестве десерта, назву фамилию и высокую должность того лица, которое долго и тщательно, в течение двух лет, отбирало и готовило всю эту информацию и впоследствии предоставило ее журналистам", - резюмировал он.
Сегодня, 4 марта, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Г.Сковорода
Бигусом) - что можно легко выставить журналистов лохами и "на дотации".
Одна из версий - дискредитация всех так называемых "журналистских расследований", которые по факту являются войной компроматов между группами - руками "честных журналистов-расследователей"
подозреваю что после второй серии у некоторых очко может не выдержать
останемся без прокурорских накануне выборов(
i v a n o v, [26.02.19 12:44]
Жирний інсайд про роль Головного військового прокурора Матіоса в оборонному скандалі, не можу не поділитися. Сідайте, слухайте.
В листопаді 2017 року Головна військова прокуратура розслідувала кримінальні провадження про розкрадання в оборонці. В провадження фігурували всі підприємства, які фігурують в матеріалі BIHUS.info, у т.ч. "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова, шестірки заступника секретаря РНБО Гладковського (в дівоцтві - Свинарчука). В ході обшуків у Жукова було вилучено незапаролений смартфон, в якому підлеглі Матіоса знайшли листування, фрагменти якого ми побачили вчора.
Коли Матіос отримав таку шикарну компру, замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі" і на підприємствах-постачальниках, оголошувати підозри і затримувати крадіїв, він продав її за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам, намалювавши хрест на пузі, що "цю флешку ніхто ніколи не побачить". На певний час усе вщухло.
Але Матіос не був би Матіосом, якби не спробував вижати з цих матеріалів максимум. З огляду на дуже сумні рейтинги Порошенка в листопаді 2018 року, Матіос пішов з компрматеріалами до кандидата, чия перемога здавалася йому невідворотною, а саме до Юлії Тимошенко.
ЮВТ побачила в цьому можливість для імпічменту Порошенка, тому швидко пообіцяла Матіосу посаду Генпрокурора і відклала компру очікувати години "Г". Матіос повернувся з зустрічі, урочисто оголосив членам своєї прокурорської ОЗГ, що він наступний Генеральний, тому можна сміливо продовжувати красти, вбивати, трахати гусей і саджати добровольців.
Але паралельно, не з чуток знаючи про ціну обіцянок політиків, для підстраховки Матіос організував витік інформації журналістам, щоб Тимошенко раптом не передумала.
З листопада політична кон'юнктура кардинально змінилася. ЮВТ вже далеко не лідер у рейтингах, Порошенко також не лідер, але суттєво підріс, а його рейтинг обернено пропорційний шансам Матіоса посісти генпрокурорський трон.
Звичайно, Матіос дуже хотів би, щоб це розслідування не виходило зараз, в такий незручний для нього момент, але Бігус і команда зробили те, що мали зробити, за що великий їм респект.
І тепер я дуже не заздрю Матіосу. З одного боку його ніжно тримають за горло Гладковський з Кононенком і Порошенком, які наївно думали, що компру знищено, з іншого боку - ціла купа ображених і розорених ним людей з туманним бандитським минулим. Якщо Матіоса звільнять, можна починати робити ставки, скільки він проживе в Україні (або просто проживе).
А Тимошенко, схоже, отримує шанс очолити боротьбу з Порошенком вже на рівні парламенту. Це її останній і єдиний шанс.
спецагента раскрыли
правда, вместе с детективами...фиксировали типа преступления, но все весело продолжалось и до сих пор все невиноватыеИсточник: https://censor.net.ua/n3114808Источник: https://censor.net.ua/n3114808
прямо анекдот : "маленькая плешивая собачонка крутится на собачьей свадьбе рядом с догами, овчарками, кавказцами... ротвейлер смеется, ну что ты тут вьешься, даже если тебе дадут, ты просто не достанешь, не допрыгнешь! москька отвечает-люблю крутые тусовки!
Хм, постукав в двері до корупціонера та й каже: "Давай дружити!" Смішно це. Можливо під "дружбою" мається на увазі уранізм.
дровабудку Рошена рубят - щепки летят..
В общем так- один Жираф влюбилси в Антилопу!©
И поговорить не с кем.
НАЗК - как тёлка с панели обслуживает все кланы
ДБР - уже погрязло в коррупционных скандалах, не начав работать
Антикор суд - этот развод лохов из МВФ на транши от фуфлыжника Пеппо. СБУ и МВД запрессуют этот суд и заставят его работать на себя.
А всех кого не устравиает Насиров, Бойко, Розенблат - Будут мочить Нацбатальоны Белецкого и С14 свинобарыги, будут вас убивать , топить в кислоте всех кто не согласен с линией мафии
Суд разберется.