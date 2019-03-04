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 С начала предвыборной кампании полиция открыла 117 уголовных производств

Всего с начала избирательного процесса полицейские открыли 117 уголовных производств. Из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства и 64 - с проведением предвыборной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них в Киеве (280), Днепропетровской области (234) и Донецкой (147). Наибольшее количество заявлений касались незаконной агитации (1420), подкупа избирателей (257), хулиганства (81) и повреждения имущества (54). За прошедшие сутки таких обращений поступило 40.

Кроме того, правоохранители составили 477 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере. Из них подавляющее большинство (369) по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

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Напомним, ранее председатель Нацполиции Сергей Князев отмечал, что прямая обязанность полиции - обеспечение честных выборов в условиях полной аполитичности.

Источник: https://censor.net.ua/n3114805
 
 
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гарні показники, це означає що вибори будуть на 100% чесними?!
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До жопы! После славной победы незаконного обогащения над уголовной ответственностью все эти производства можно засунуть Авакову в рюкзак. Как полиция их открыла так и закроет.
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А сколько передано в суд? Сколько человек осуждено? Сказали А, говорите и Б. Чтобы не было сомнений в разводе общественного мнения....
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То шо полицейские там шо-то отрывают, какие-то там уголовные дела по предвыборной компании - не ведитесь на эту надежду... Полицейские как открывают - так же быстро и закрывают. Энаем мы наших ментов...
А бы потрошенко не уцепился за второй срок! Иначе стране кабздец...
Витя януковищь и то меньше вреда Украине приносил, чем этот озверевший соевый барыга.
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