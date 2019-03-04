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 Происшествия, Общество
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 Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины наемника российских НВФ на Донбассе Светланы Дрюк, "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" с позывным Ветерок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель 01

Также СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НЗФ, количественному составу военной техники и боевых позициях, местам хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.

"Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокоЙ психологической нагрузки", - подчеркнули в ведомстве.

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Как отметил глава СБУ Василий Грицак: "Эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат - очередное доказательство российской вооруженной агрессии".

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3114803
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ респект!.. отлична сработали!..
сепарские паблики пишут, что из-за поребрика уже приехала в Донецк карательно-бухательная экспедиция ФСБшников.. как обычно, будут карать невиновных и поощрять бесполезных..
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А нічого так атвєточка від СБУ за Савченко. Зачьот.
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пройдясь по расейским интернет-ресурсам, с удивлением заметил, что ватные жопы, в основном молчат про сей инцидент...а латевые рЫжисеры в спешном порядке переписывают сценарий обконченочки
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Нацистское ТВ весь день срутся про Украину. Они работают у меня в фоне.
О Дрюке ни слова!
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зрадофиллы.тролли и просто козлы (цапы) - сколько вы лично мне писали - СБУ не работает,разведка не работает и ССО не работает - вот вам известный пример ,а сколько не кто и не когда не узнает,кроме тех кому надо)) За армию и нац гвардию вообще молчу - парни молодчаги ну нам постоянно показывают
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Все, индеец, твоя взяла
Может сразу сдашь зачем её засветили с таким шумом? Ведь могли отиграться на козломордых по полной программе по-тихому.
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СБУ молодці, головне щоб це було того варте.
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Дрючки наших сбушников намного дрючнее фсбшных😂. В ФСБ одни импотенты. Даже сепаратистки это поняли🙃.
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Дрючки наших сбушников намного дрючнее фсбшных😂. В ФСБ одни импотенты. Даже сепаратистки это поняли🙃.
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Она убивала наших солдат, а теперь ее красиво отмазали?
Простите, а где показательные уничтожения офицеров-предателей Украины?
Почему до сих пор жив Гиркин?
Вот это - действительно работа.
Но контора на нее не способна.
Только понты с такими бабами...
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ТОЛЬКО ПОД ВЫБОРЫ ПОЧТИ НА ПОЛНУЮ РАБОТАЕТЕ !!!????
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Коза УБИВАЛА украинцев, она - часть террористической организации. Закон у нас для всех один. Взяли языка - молодцы, допросите и судите, строго по закону, если она заслуживает наказания, суд вынесет соответствующее решение. Не делайте из этой террористки героиню. "беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки" молодцы, конечно, а то, что она тупо в Украине сидела, а сказала, что в РФ поехала, это типа ФСБ не заметило бы, если бы действительно следило, да? И с репортерами встретиться уже успела, но то так, проходнячком на интервью зацепили. Безупречная, восхитительная и потрясающе-чудеснейшая работа... редактора отчётов СБУ
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её нужно судить закрытым судом, дать срок и позднее помиловать указом президента как ценного перебежчика
это станет сигналом для многих оплаченцев, которые начнут понимать, что перебегать нужно не с пустыми руками
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель
 
 
 
 
 
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