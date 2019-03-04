 Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Также СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НЗФ, количественному составу военной техники и боевых позициях, местам хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.

"Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокоЙ психологической нагрузки", - подчеркнули в ведомстве.

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Как отметил глава СБУ Василий Грицак: "Эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат - очередное доказательство российской вооруженной агрессии".

Досудебное расследование продолжается.