 Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.
Также СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НЗФ, количественному составу военной техники и боевых позициях, местам хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.
"Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокоЙ психологической нагрузки", - подчеркнули в ведомстве.
Как отметил глава СБУ Василий Грицак: "Эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат - очередное доказательство российской вооруженной агрессии".
Досудебное расследование продолжается.
О Дрюке ни слова!
Может сразу сдашь зачем её засветили с таким шумом? Ведь могли отиграться на козломордых по полной программе по-тихому.
Простите, а где показательные уничтожения офицеров-предателей Украины?
Почему до сих пор жив Гиркин?
Вот это - действительно работа.
Но контора на нее не способна.
Только понты с такими бабами...
это станет сигналом для многих оплаченцев, которые начнут понимать, что перебегать нужно не с пустыми руками