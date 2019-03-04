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 65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Две трети украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.

По данным соцгруппы, две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, в то же время каждый пятый считает, что - в правильном (с начала года последний показатель вырос с 14 до 21%).

Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос

Отмечается, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).

65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы Рейтинг 01

При этом, динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны: "12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3114800
 
 
 Топ комментарии
 
Шел 5ый год "Потужних реформ"!! 65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 27
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Я как смотрю на Данию и Украину , то не то что думаю , я в этом уверен на все 100 % ! Самое большое что меня шокирует, это деградация граждан Украины! Это уже ниже плинтуса !
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Когда каждый день убивают наших солдат на фронте и только 49 % за НАТО , это пипец такому обществу ! Сколько грузин за НАТО ?
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Я как смотрю на Данию и Украину , то не то что думаю , я в этом уверен на все 100 % ! Самое большое что меня шокирует, это деградация граждан Украины! Это уже ниже плинтуса !
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Аргументируй. А то не знаю, лайк тебе ставить или в спам кинуть.
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Когда в стране на пост президента Порошенко, Зелинский и Тимошенко, в первой тройке, это деградация обстоятельства нижу плинтуса ! Мне настолько тошно , как нормальному человеку , то кишки веварачивает !
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Когда каждый день убивают наших солдат на фронте и только 49 % за НАТО , это пипец такому обществу ! Сколько грузин за НАТО ?
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а скока при витешапкодёре было?
шоты гонишь...
чучело.... паникёр...
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Я не верю такой статистике. Надо ставить вопрос на референдум. В НАТО хотят большинство.
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в 2019 выборы совпадают с пасхальным постом.
в пост жирного выбирать нельзя))
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% тех кто поддерживает курс на Европу и НАТО растёт неуклонно...
ну не так как хотелось бы... с этим согласен....
но растёт...
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иди селедку лови, не лезь куда тебя не просят. задолбали всякие свалившие советы давать!
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чим це вам Тимошенко не вгодила?
ну і кого це ви нам порекомендуєте?
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Граждане Украины разъехались по миру.
Пустил нас президент "по-миру"!😉
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за 5 лет ниодин законтаченно-апущенный биоматериал не пострадал.
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А что ты , именно ты для этого сделал ? Моя хата с краю? Хочешь что бы кто-то делал , а ты на халяву хорошо жил ?
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я закапываю этот биоматериал из последних сил
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слышь,обмороженый! для того во власть и выбирают всех этих порохлов- гройсманов и тд чтоб они за наши деньги результат делали! нет результата- пошло нафиг из власти!
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для того во власть и выбирают - выбирают ? А где ты ? Мол , я не я , и хата не моя ? Не хочется тебе нести ответственность за того кого выбрал ?
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я его не выбирал и за него не голосовал. потому- порохло-на... пошло
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Моя хата скраю,перший ворога зустрічаю-стара козацька приказка,перероблена москалями й хохлами лінивими та боягузливими.
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Вдоль дороги всё не так,
А в конце подавно. (с)
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Ну это логично ведь сам народ точно такой же вор и корупционер как и власть. Разница только в масштабах и суммах.
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ЧТо лялечки неприятная правда ога, сразу спамить начали. Ещё раз - народ вор имеет власть воров, народ корупционер имеет власть корупционеров. Какой народ такая и власть лялечки не забывайте. Ато смотрю хитро устроились всё валите на власть, а сами типа бедные несчастные, не причём. Не не ..ребят вы точно такие же воры и взяточники как и власть.
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Какие могут быть реформы с деградирующемся обществом и совдеповским менталитетом ?
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читаю Ваши комменты и подакуеваю
80 левел патриотизма, на расстоянии
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А 35% в Украине, что дыбилы? Им всё нравиться? Врёт рейтинг - стопудов! Соцопросы подгоняет под потроха.
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35% работают и зарабатывают, а не скулят и ноют в интернетах. Как то так...
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65% ахгентов Кремля !!!!
И куда это СБУ смотрит!
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прЮфет,на баляляйке игрец ,разгоняешь зрадоньку зрадную? А хрен ,что у вас получится ,мордва позорная,давай до свидания (вернее прощайте)
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......очередной левый рейтинг!!!!!!!!!!!!!!!
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Закономерно. В заповеднике (питомнике?) коррупции иначе и быть не возможно.
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Правильно це курс на мокшанські болота і малоросійський улус мокшанської орди? так вам правильно, зрадогівнюки?
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Чет порохоботов тут не видно...видать роются в методичках убогие...
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"Я не знаю каков процент
Сумасшедших на данный час
Но если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз."
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Та хто цей народ слухає! Одні коментатори кажуть, що народ неправильний, інші кажуть, що народ має те, що заслуговує, ще інші - що процент занижений. Шановні, якби країна йшла туди, куди потрібно - повірте, народ би це відчув і не було б такої великої кількості кандидатівЮ не було б шансів у Зе і Йу, значно менше впливу мала б кацапська пропаганда. Ще не пізно зробити висновки. І це потрібно робити. І робити так, щоб цей народ побачив, повірив і оцінив. Тоді можна сподіватися на кредит довіри. А запереченням всього негативу, перекиданням цього негативу на підривну роботу ворогів не вирішить проблему.
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Так народ чувствует, а не думает?
Может в паРаше правильный народ?
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Ось чого не треба, так порівнювати український народ, який створив два Майдани, боровся у Карпатських лісах майже два десятиліття з кацапською ордою, а перед тим десять років у Холодному яру, який ніколи не терпів і не приймав кріпацтво і жив вольницею з кацапським народом. Ви вважаєте, що гетьман, хто б він не був повинен стати над народом? Чи ви вважаєте українців народом. не здатним відстояти свої свободи? чи ви вважаєте українців надто дурними, щоб методом самоврчдування будувати своє майбутнє? Українці дуже тонко відчувають, коли порушуються їхні права і свободи. І протестують поти цього. Не сидячими протестами, а боротьбою. Часто збройною. Це є у крові народу. Саме в цьому різниця між українцями і кацапами. Ви це заперечуєте? Чи ви заперечуєте, що Майдан був створений мобілізованим суспільством, а не окпемими політиками? Що ви хочете доказати? Що український народ не виріс з коротких штанів і не гідний мати владу, яка буде служити його інтересам?
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Тим не менш, графік досить красномовний: відчутний тренд покращення настроїв. До речі, кращі показники були лише безпосередньо під час Майдану та одразу після нього.
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якщо врахувати що відсотків 5 від сили знають де вірний напрямок, то це ще й не так погано.
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оце похоже на правду, ато пеця, юля, зеля. туфта то все.
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Интересна динамика 04.14-09.14. По ней получается, что открытая агрессия параши (08.2014) не понравилась только 8% опрошенных (да и то, наверное, не всем 8%). Для остальных "дела как шли, так и продолжали идти". 65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7169
65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2375
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с языка сняли, особенно странно выглядит период начала войны.
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За год промпроизводство в Украине сократилось более чем на 13%, - Госстат 21.01.16. / Промышленное производство в Украине в 2017 г. сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 г./ Экономические потери Украины от агрессии России составили 100 млрд долларов. -Потери Украины на Донбассе.24.03.2018/ Ни одна война не обогатила украинцев.
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Бедные зрадонытики, так скулят про зраду щас надорвуца, оно и понятно ведь это единственный шанс их хозяйке и клоуну поднять свои рейтинги, и между тем если внимательно присмотреца к картинке то видим что с начала 2019 года тенденция пошла резко в плюс - в конце 2018 считавших что идёт не правильно было 78%, а теперь стало 65%. Те которые считали что идёт правильно было 12% , а сейчас уже 21%. Но ведь зрадоскулёж этого категорически не будет замечать, бо хозяйке и клоуну нужны рейтинги, а для этого нужно что б всё было как можно хуже.
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странно... пропадают коментарии -- а текст был примерно такой, -- "не верю я этому графику, совсем не верю, цифры не пляшут, даже если посмотреть со стороны математики, то серединка совсем выпадает, а так не бывает ни в одном процессе со многими неизвестными"
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Выбора то собственно направления у нас не нет уже. Россия сама обрубили, сожгла все мосты.

65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5452
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Дегенерати оберуть блазня і маріонетку Зеленського тоді й почнеться справжнє "покращення" - нарегочетесь ! )))
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Не, давай лучше еще раз выберем диктатора-олигарха Петю. Тем более его поддерживают такие патриоты как Кернес, Ахметов, Труханов и даже Лукашенко.
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65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг".

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ЭТО АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ.. РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ОБСТАНОВКУ, ВНУТРИ СТРАНЫ

ЭТИ ЗРАДОФИЛЫ НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕТРА:

ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ НА 300%!!!

ПОДНЯЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ И ГАЗ НА 800%!!!

НА 200-300% ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ....................................................

A ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ПЕТРА - НА НИХ ПУТИН НАПАДЕТ!!!
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80% граждан и представления не имеют о делах государственных.
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надо етіх граждан вигнать нафіг.. останєтя 20% і хватіт
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А это не имеет никакого значения, шо там себе думают громодяны Украины.
Соевая банда, вместе с главным кнурем, постоянно закрикивают нас - шо "мы все идиоты и не понимаем своего счастья" - критикуя наше недовольство жизнью.
Хуже призедента и худшего бардака во внутренней политике - такого у нас еще не было... А мы уже разных сволочей видели во главе нашей страны.
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то нічо.. головне шо в соєвого лайна все як в комуняк.. направлєніє - дупа і воно єдіно правільноє
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во молодцы кто сбивал текст))) - Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение.Источник: https://censor.net.ua/n3114800
Отмечается, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)Источник: https://censor.net.ua/n3114800

а теперь шоб понятно было и не разделено - из опрошенных - вместо 86% почувствовали ухудшения - уже 60% много ,но не 86% - вот так тролли и выдергивают из контекста циферки))))
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Индюкец,дзьобай зернятка краще,бо малювати літери то не твое,щоб не писав,все одно якесь індючаче курли-мурли.
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Как можно судить если народ и власть живёт в параллельных мирах,единственная разница .что Украина находится не под прямым управлением Московии, в колониях Московии в разы хуже.но там за счёт территорий мягче испытываешь давление власти,ну где то так . Если бы было хорошо то украинцы не уезжали бы с Украины на заработки 65% громадян вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування соцгрупи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8008
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В Бердянском автобусе кондуктор отказалась признать пенсионное удостоверение пассажира, выданное в России.

Мнения пассажиров разделились одни поддерживали кондуктора, другие - защищали безбилетную пассажирку. Пенсионеры начали кричать на кондуктора и предлагали не брать с россиянки деньги, КАК МОЖНО С ТАКИМ РЕКТОРАТОМ ПРОВОДИТЬ ОПРОС? 65% громадян вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування соцгрупи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3422
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Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось Так и есть. Примерно 10% в Украине госслужащих чиновников, судей, мусоров и прочих паразитов живущих за счет бюджета.
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Ну чого тікі госслужащих чиновников, судей, мусоров и прочих паразитов живущих за счет бюджета, он в нас наливайку відкрили.. 100 грам = 5 гривень.. алкашам тепер теж краще живеться, ніж за злочинної влади
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А при совке 99% считали, что идут правильным путем строителей коммунизма. Прав Макар, 80% народа - идиоты...
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Не менее 70-75% так считает...просто некоторые лучше промолчат или соврут.
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Transparency пригрозила Украине потерей безвиза
Принятое Конституционным судом Украины решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса (положение о незаконном обогащении)значительно ослабляет антикоррупционные усилия страны....КАК МОЖНО ЛЕГКО ВЕРНУТЬ ЗАРОБИТЧАН В УКРАИНУ И ЧИНОВНИКАМ ХОРОШО ЧТО ИХ НЕ СОДЮТЬ ЗА ОБОГАЩЕНИЕ И РАБСИЛА УПРАВЛЯЕМАЯ ВЕРНЁТСЯ ДОМОЙ ,ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ОПЯТЬ ИМИ КРУТИТЬ 65% громадян вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування соцгрупи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9499
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Рехвормы пэти
Замена гривневого долга на валюту. Подписание неравных торговых соглашений с западом, что привело к стагнации производственного сектора. Отсутствие какой-либо работы в привлечении инвесторов, что могли бы снизить торговый дефицит. Торговые соглашения и отсутствие инвесторов приводят к растущему торговому дефициту, что ведёт к большей зависимости от валютных кредитов. Отстутстивие политики по созданию рабочих мест и как итог рост эмиграции. Отсутствие долгосрочной стратегии развития государства. Низкий уровень поддержки Запада.
Чтобы ощутить настоящие результаты рехфворм Порошенко, Украине не хватает мирового кризиса.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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