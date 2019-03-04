 65% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.
По данным соцгруппы, две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, в то же время каждый пятый считает, что - в правильном (с начала года последний показатель вырос с 14 до 21%).
Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение.
Отмечается, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).
При этом, динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны: "12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений".
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019
шоты гонишь...
чучело.... паникёр...
в пост жирного выбирать нельзя))
ну не так как хотелось бы... с этим согласен....
но растёт...
ну і кого це ви нам порекомендуєте?
Пустил нас президент "по-миру"!😉
А в конце подавно. (с)
80 левел патриотизма, на расстоянии
И куда это СБУ смотрит!
Сумасшедших на данный час
Но если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз."
Может в паРаше правильный народ?
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ЭТО АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ.. РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ОБСТАНОВКУ, ВНУТРИ СТРАНЫ
ЭТИ ЗРАДОФИЛЫ НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕТРА:
ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ НА 300%!!!
ПОДНЯЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ И ГАЗ НА 800%!!!
НА 200-300% ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ....................................................
A ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ПЕТРА - НА НИХ ПУТИН НАПАДЕТ!!!
Соевая банда, вместе с главным кнурем, постоянно закрикивают нас - шо "мы все идиоты и не понимаем своего счастья" - критикуя наше недовольство жизнью.
Хуже призедента и худшего бардака во внутренней политике - такого у нас еще не было... А мы уже разных сволочей видели во главе нашей страны.
Отмечается, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)Источник: https://censor.net.ua/n3114800
а теперь шоб понятно было и не разделено - из опрошенных - вместо 86% почувствовали ухудшения - уже 60% много ,но не 86% - вот так тролли и выдергивают из контекста циферки))))
Мнения пассажиров разделились одни поддерживали кондуктора, другие - защищали безбилетную пассажирку. Пенсионеры начали кричать на кондуктора и предлагали не брать с россиянки деньги, КАК МОЖНО С ТАКИМ РЕКТОРАТОМ ПРОВОДИТЬ ОПРОС?
Принятое Конституционным судом Украины решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса (положение о незаконном обогащении)значительно ослабляет антикоррупционные усилия страны....КАК МОЖНО ЛЕГКО ВЕРНУТЬ ЗАРОБИТЧАН В УКРАИНУ И ЧИНОВНИКАМ ХОРОШО ЧТО ИХ НЕ СОДЮТЬ ЗА ОБОГАЩЕНИЕ И РАБСИЛА УПРАВЛЯЕМАЯ ВЕРНЁТСЯ ДОМОЙ ,ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ОПЯТЬ ИМИ КРУТИТЬ
Замена гривневого долга на валюту. Подписание неравных торговых соглашений с западом, что привело к стагнации производственного сектора. Отсутствие какой-либо работы в привлечении инвесторов, что могли бы снизить торговый дефицит. Торговые соглашения и отсутствие инвесторов приводят к растущему торговому дефициту, что ведёт к большей зависимости от валютных кредитов. Отстутстивие политики по созданию рабочих мест и как итог рост эмиграции. Отсутствие долгосрочной стратегии развития государства. Низкий уровень поддержки Запада.
Чтобы ощутить настоящие результаты рехфворм Порошенко, Украине не хватает мирового кризиса.