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Все про:трудовая миграция (180) заробитчане (316)

 Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

Интернет сайт Ukrainianpeopleleaks.com, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки в миллион и сломался. Через некоторое время сайт полноценно возобновил свою работу.

Как сообщалось раньше, сайт вел подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, количество украинцев, решивших покинуть Родину в поисках денег, достигло шестизначного значения.

Несколько дней ранее счетчик на сайте показывал цифру, близкую к миллиону, пишет Обозреватель.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.

Как сообщалось ранее, трудовая миграция в Украине имеет массовый характер. Основные страны, куда уезжают украинцы - Польша, Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.

"Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - сообщается на сайте.

Источник: https://censor.net.ua/n3114799
 
 
 Топ комментарии
 
Странно как петя еще не сказал что это его перемога???????????
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конечно в стране покращення .люди бегут..
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это уже не выезд а эвакуация.Выехали явно не чиновники.Потужни рехформы в купе с мародерством чинушек дают результат
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Странно как петя еще не сказал что это его перемога???????????
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Почти 20% трудоспособного населения Польши готовы выехать за границу ради заработка.
Почти четыре миллиона поляков (19,1% трудоспособного населения Польши) рассматривают возможность выезда за границу на заработки, при этом 1,5 миллиона из них планируют это сделать в течение года. Об этом говорится в исследовании польской компании Work Service на тему "Экономическая миграция поляков", передает Укринформ.


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"готовы выехать" и "выехали" это две большие разницы.
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из германии за последние 5 лет выехали 3 миллиона трудовых мигрантов.
Вот до чего Меркель довела. Зубожиння.
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Помолчал бы уже по поводу Германии, нумерованый...
Там только на собаку, которая находится с бомжом - выделяют по 5 евро в день, т.е. 150 в месяц. В Украине минимальная зп - 135 евро. Позорники!
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Дописывай, их места займут наши, а вот наши кто займет? Кто тебе на пенсию будет зарабатывать? Кто защищать то будет, А? Вот тебе и развалина.
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а смысл жить не живя? дайте людям заработать
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Зарабатывают те, кто остался, а пенсионеры не выезжают...
Агрессия паРаши не нанесла никакого ущерба, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась? Может не появились дополнительные расходы связанные с этим и ещё большие после того, как ринулись из Украины заробитчане, которые как снежная лавина увеличивали нагрузку на оставшихся?
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полякам не о чем беспокоиться, барыга им и лес и рабочую силу и янтарь гонит, ВВП Польши растет 5,5%, ВВП на душу уже 14,5 тыс. Барыга подымает экономику Польши и убивает экономику Украины.
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проблема не в том, что поляки выезжают, а в том, что на место выехавших украинцев никто не приедет, мы внизу пищевой цепочки.
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это уже не выезд а эвакуация.Выехали явно не чиновники.Потужни рехформы в купе с мародерством чинушек дают результат
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. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Источник: https://censor.net.ua/n3114799

Верно.
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Почему рискует? Уже. Правда детей не особо много..
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Не получится старики + дети. Будут старики и чинуши. Первые будут выживать за счет детей за границей, а вторые грабить стариков (уже активно этим занимаются).
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А кто будет детей рожать? Старики?.. Детей тоже не будет, они уедут к родителям в Польшу.
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Не хотят украинцы жить в цветущей, рэформованой Украине. Бегут в Польшу на поляков работать. С чего бы это？
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Та нормально всё. У нас же курс на европу даже в конституции теперь записан. Первые миллионы уже стартонули.
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"в край стариков и детей"? старикам детей рожать прикажут?
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Да похоже уже 36, а к 50 -му, останутся старики и терпилы, которые нигде не нужны. А реально заселятся другие и название поменяют.
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Чиновникам все равно кем командовать: вместо украинцев заедут сирийцы-грузины-китайцы - и с них тоже можно мзду брать и править страной.
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это в мечтах сирийцы ...
а по факту могут и кацапы, правда на танках
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Вот это и есть итого правление шоколадной банды во главе с мальдивским главнокомандующим. По миллиону в год. Дай им еще пять лет - так здесь будет людей, как в тундре.
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Результат. Итог. Может быть этого и хотели добиться? Не люблю теории заговоров...
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край старико детей мусоров и чинуш до конца договаривайте !
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Самое печальное что точной цифры за весь период безвиза незнает никто....Сколько нас осталось в Украине?!
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жду середину апреля, если снова подтасует пеця , или дело случая-- юля или клоун.
Америка, жди меня. уеду там доживать, хай удавится моей пенсией.
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Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

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И ЭТО ТОЛЬКО ЛЕГАЛЬНЫХ!!! ОЧЕРЕДНАЯ ПЭРЭМОГА ПОТУЖНЫХ РЕХВОРМ ПРЕЗИКДЕНТА ПОРОШЕНКО Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу - Цензор.НЕТ 5671

В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЕМЬЕР-МИНСТРА ГРОЙЦМАНА - ПРОДАВЦА ТРУСЕЛЕЙ НА ВИННИЦКОМ БАЗАРЕ

ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА КОГДА ЭКОНОМИКОЙ СТРАНЫ ЗАНИМАЮТСЯ НЕ ЭКОНОМИСТЫ, А ТОРГАШИ.
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Украина стоит на краю пропасти ,все кто может,умеет и хочет работать выехали ,остались те кто не может и те кто не хочет работать и те кто хочет не работать а воровать ,ну и естественно при таком раскладе Украину ни спасать ,ни строить некому.
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Прям усі? З мого кола друзів (а це на 90% випускники КНУ ім. Шевченка, Могилянки та КПІ) не виїхав НІХТО! Родичі з села - так, їздять на заробітки, але на сезонні - трускавки чи яблука в Польщу збирати на 2-3 місяці (благо безвіз це дозволяє)

І я не збираюся їхати, я непогано себе відчуваю - якщо перевести в доларах, то заробляю стільки ж як і при Янику (хоча менше, ніж при Ющі). Я і вмію, і хочу працювати у своїй галузі, а за кордоном по спецільності роботи не маю. І плював я на нинішню владу, вона мені до одного місця, я мовчки працюю і заробляю гроші. І повірте, таких як я вистачає...
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И кто поверит в этот бред. Сайт является просто часами, отсчитывающими время и каждые 30 секунд добавляет одного уехавшего. Ничего с реальным положением вещей не имеет. Если люди выезжают на заработки, то рано или поздно они возвращаются. Но никто число вернувшихся не посчитал. Сейчас в Чехию многие едут по 3-х месячным визам. Они по окончании визы возвращаются в Украину.
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"Уезжают соотечественники.
Уезжают за кордон
Не Рокфеллеры, не Ротшильды -
Мелочь, жалость, шелупонь." (С)
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Да больше, какой миллион, только официально в Польше больше ляма батрачит.
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Француз мандрівник 1573 р: «Україна - обіцяна земля, що її Бог обіцяв єврейському народові»...
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Звідки ви беретеся, дебіли? Польщу він жилам не обіцяв? А Чехію? А Румунію? Всі ці країни жили гірше від України. А зараз вона відстала від них... Боюсь, що назавжди. І знаєш, чому? Бо занадто багато деградуючих дебілів типу таких, як ти. Які таврують не злодіїв, а "національності".
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Куриця,це написаф француз,багато років тому,якщо не подобаеться,напиши макрону скаргу,ображаючи незнайомих людей,ти лише свою тухлу душонку виставляеш на показ,адью дегенерат жидівський.
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Знаєте, євреї достатньо розумні, щоб не вважати обіцяною землю, яка загажена Чорнобилем, викидами застарілих заводів чи дурними і нікому непотрібними водосховищами типу Каховського... Може в 16 ст. це і був рай, але не зараз...

І да, прізвище француза можна чи посилання на цитату?
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чушь собачья.
Сайт отсчитывает время по 30 секунд, потом двигается нарисованный человечек, и опять отсчет.
И это называется статистика?!
Такой же сайт может отсчитывать, например, количество разводов или умерших.
Зрадофилы бы просто охренели!
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Предположим 100 налогоплательщиков содержат 1 военнослужащего. После вторжения паРаши у этих налогоплательщиков появились расходы на отражение агрессии которых "без реформ" не было. Жизнь ухудшилась или нет?
Поехали на заработки заробитчане, 1, 2, 3... Сколько налогоплательщиков теперь содержат 1 военнослужащего? 99, 98, 97... ? Уровень жизни должен расти?
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Ну Петя же обещал что украинцы будут жить в Европе. Кто не понял что ето буквально то Петя не виноват.
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Выехали и там остались? Или съездили и вернулись?
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Выехали - вернулись, выехали - вернулись. Выехали... и там остались, а потом детей забрали. Переводят деньги своим родителям-пенсионерам.
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После последней революции вам сказали: к власти пришла ликвидационная комиссия. И, более того, эта комиссия переизберётся. Вот так, украинцы...
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Не вижу причины расстраиваться . Они уехали , ЕС их кормит и их семьи . Это гораздо лучше , чем Украина будет им обеспечивать субсидии . Не надо делать из этого трагедии . Есть много умных людей в Украине , которые не плохо живут . Надо было в школе хорошо учиться , а не хернёй заниматься .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу
 
 
 
 
 
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