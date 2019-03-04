 Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

Как сообщалось раньше, сайт вел подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, количество украинцев, решивших покинуть Родину в поисках денег, достигло шестизначного значения.
Несколько дней ранее счетчик на сайте показывал цифру, близкую к миллиону, пишет Обозреватель.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.
Как сообщалось ранее, трудовая миграция в Украине имеет массовый характер. Основные страны, куда уезжают украинцы - Польша, Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.
"Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - сообщается на сайте.
Почти четыре миллиона поляков (19,1% трудоспособного населения Польши) рассматривают возможность выезда за границу на заработки, при этом 1,5 миллиона из них планируют это сделать в течение года. Об этом говорится в исследовании польской компании Work Service на тему "Экономическая миграция поляков", передает Укринформ.
Вот до чего Меркель довела. Зубожиння.
Там только на собаку, которая находится с бомжом - выделяют по 5 евро в день, т.е. 150 в месяц. В Украине минимальная зп - 135 евро. Позорники!
Агрессия паРаши не нанесла никакого ущерба, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась? Может не появились дополнительные расходы связанные с этим и ещё большие после того, как ринулись из Украины заробитчане, которые как снежная лавина увеличивали нагрузку на оставшихся?
Верно.
а по факту могут и кацапы, правда на танках
Америка, жди меня. уеду там доживать, хай удавится моей пенсией.
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И ЭТО ТОЛЬКО ЛЕГАЛЬНЫХ!!! ОЧЕРЕДНАЯ ПЭРЭМОГА ПОТУЖНЫХ РЕХВОРМ ПРЕЗИКДЕНТА ПОРОШЕНКО
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЕМЬЕР-МИНСТРА ГРОЙЦМАНА - ПРОДАВЦА ТРУСЕЛЕЙ НА ВИННИЦКОМ БАЗАРЕ
ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА КОГДА ЭКОНОМИКОЙ СТРАНЫ ЗАНИМАЮТСЯ НЕ ЭКОНОМИСТЫ, А ТОРГАШИ.
І я не збираюся їхати, я непогано себе відчуваю - якщо перевести в доларах, то заробляю стільки ж як і при Янику (хоча менше, ніж при Ющі). Я і вмію, і хочу працювати у своїй галузі, а за кордоном по спецільності роботи не маю. І плював я на нинішню владу, вона мені до одного місця, я мовчки працюю і заробляю гроші. І повірте, таких як я вистачає...
Уезжают за кордон
Не Рокфеллеры, не Ротшильды -
Мелочь, жалость, шелупонь." (С)
І да, прізвище француза можна чи посилання на цитату?
Сайт отсчитывает время по 30 секунд, потом двигается нарисованный человечек, и опять отсчет.
И это называется статистика?!
Такой же сайт может отсчитывать, например, количество разводов или умерших.
Зрадофилы бы просто охренели!
Поехали на заработки заробитчане, 1, 2, 3... Сколько налогоплательщиков теперь содержат 1 военнослужащего? 99, 98, 97... ? Уровень жизни должен расти?