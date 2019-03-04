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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1839) Порошенко (16476)

 Необходимо убрать какие-либо спецзаконы, которые делают избирательное повышение зарплаты, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает за наведение порядка в формировании заработных плат, в том числе государственным служащим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на Совете регионального развития Николаевской области в понедельник в Николаеве.

"У нас ситуация с уровнем оплаты заработной платы требует существенного усовершенствования", - сказал Порошенко

Он подчеркнул, что необходимо наводить порядок с чрезвычайно высокими и низкими зарплатами.

"Я это полностью подтверждаю, и мы будем делать это немедленно - это один из первых приоритетов", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко отметил, что с 1998 года сам не получает зарплату на государственной службе, а перечисляет ее на благотворительность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

"На сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тыс. грн. У нас есть большое количество судебного корпуса, следователей… которые имеют зарплату в 2-5-10, а иногда на отдельных госпредприятиях и в 100 раз выше, чем президент. Я уверен в том, что мы должны привязать все, и убрать какие-либо специализированные законы, которые делают избирательное повышение (заработной платы. – Ред.) ", - добавил президент.

"Если повышаете, повышайте государственным служащим: у них работа не менее ответственная, чем у кого-либо другого", - резюмировал П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114792
 
 
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Петруччё, не пора ли сушить сухари и полировать алюминиевую кружку. Всё разглагольствует. Необходимо убрать какие-либо спецзаконы, которые делают избирательное повышение зарплаты, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3941
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в нього є ще 4 тижні , аби дограбувати недограбоване , а там - літакі вже підготовлені , і паспорти на Педро Інкогніто вже давно готові ...
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В повышении тарифов Кондитер не уиноват. Экономика не его сфера Необходимо убрать какие-либо спецзаконы, которые делают избирательное повышение зарплаты, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4803
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Андрюхе тоже нравится выступление этого кловуна .
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Пошли предвыборные обицянки-цяцянки, будто это не Петя был 5 лет у власти а кто-то другой.
Про доллар по 10 не забудь.
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Судьи и прокуроры напряглись, не будет законов - не будет мегазарплат, хотя, нафиг им та зарплата нужна, закон о коррупции прикрыли, можно дальше не стесняясь взятки и откаты брать - ВСЕ БУДЕТ ПО ЗАКОНУ!
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короче гаранту нужно поднять зарплату а то у него 28000 а у Коболева более 7 цифр что за херня такая
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо убрать какие-либо спецзаконы, которые делают избирательное повышение зарплаты, - Порошенко
 
 
 
 
 
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