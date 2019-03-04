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 Политика Украины
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 Увольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов

Президент Порошенко фактически признал достоверность расследования журналистов программы "Наші гроші".

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя увольнение заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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"Расследование Леси Ивановой стало весомым фактором избирательной кампании и даже прямо ударило по рейтингу Петра Порошенко. Сегодня президент уволил Игоря Гладковского - это сделано, чтобы любой ценой сбить волну негатива и дистанцировать от скандала президента, другом и бизнес-партнером которого Гладковский был многие годы. То есть вначале Гладковского отстранили от исполнения обязанностей, но, видимо, что-то такое может всплыть во второй серии (программы "Наші гроші" о коррупции в оборонном секторе. - Ред.), что решили сработать на упреждение. В интернете поднялась волна пропаганды АП против "Наші гроші", но опровергнуть расследование по сути не возможно - ведь все эти материалы, включая записи с телефона и почты, переданы журналистам из реальных уголовных дел, и являются достоверными", - отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что пять дел Военной прокуратуры и одно дело НАБУ по деятельности группы аферистов, которые действовали в контакте с сыном замсекретаря СНБО Гладковского, были переданы в суды и там благополучно лежали без всякого движения, пока их не всколыхнули журналисты.

"В судах записи телефонов не публиковались, они были в материалах уголовных дел, и пока журналисты не выложили записи, эта ситуация два года скрывалась. Аферисты Жуков и Рогоза все грамотно рассчитали. Наличие в связке с ними Гладковского-младшего не позволяло властям это опубликовать, чтобы не всплыло участие друга президента", - написал главред Цензор.НЕТ.

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"Самое любопытное, это участие в деле Национального антикоррупционного бюро. Очень странно, что само НАБУ, которому дело о коррупции в "Укроборонпроме" было передано в 2017-м году, не довело до суда это дело, и до сих пор не вскрыло роль Гладковского-младшего, несмотря на наличие всей информации. В фильме будет затронута и эта сторона скандала", - добавил Бутусов.

Сегодня, 4 марта, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114790
 
   
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Порошенко это политический труп,его ждёт суд и длительное заключение !
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Пу....ну своєму це розкажеш!
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Порошенко зробив для України більше, ніж всі попередні президенти в купі взяті.

P.S. Голосуватиму не за Пороха.
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"Гражданин Порошенко от вскрытия отказался. Выписан под наблюдение районного паталогоанатома".
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Уволил, очень смешно. Сажать надо с конфискацией. Но это не у нас.
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Поздно! Только прозрачное и объективное расследование даст возможность Гаранту, которые несет полную ответственность за оборонный сектор, обелить себя и своих партнеров в глазах украинцев.
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Не даст, помимо оборонки есть еще газ, нефть и прочие коррупционные кормушки.
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Прозрачное и объективное расследование приведёт в тюрьму и петрушку и кучу других упырей и мародёров.
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Ну так волшебного пенделя вже отримав від G7, ось і відмазується.
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Ёма-ё, да что ж такое?
То одно, блин, то другое.. (с)
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Нах...я нам тогда платить миллионы импотентам из антикоррупционных органов, от которых толку НОЛЬ, лучше журналистам доплачивать, польза очевидна.
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Свободные СМИ - сторожевой пёс демократии.
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Что бы Пеця не делал,уже поздно..
До свиданья наш шоколадный барыга..
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Бутусов ошибается!.. Порошенко правильно дистанциируется от Гладковского перед выборами, а после выборов, когда этот фейк Каломойского разберут на запчасти и все увидят его лживость, Гладковский вернется в обойму президента Порошенко..
Этот фейк, это помощь Каломойского бабе Йуле в обмен на возврат "ПриватБанка"!
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Який же фейк, коли самі соратники гідранта все підтвердили. Контрабандили, крали, знали, покривали, але це все, щоб ***** не напало.
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Это явка с повинной и попытка загладить свою собственную вину, ибо в то что Свынарчук греб бабки без ведома Порошенко - никто не поверит.
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хм... пЭтя взял и Гладковского быстро (на 5 сутки) уволил, а Свинарчука блин оставил... Увольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5361
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Гурт ТІК презентує передвиборчий екшн «Циклони».
Прогноз погоди від Кращого Святкового Гурту України: насуваються «Циклони» та опади у вигляді продуктів життєдіяльності деяких політиків. Тож голосуйте, щоб встановилася добра погода!

https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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"Аферисты Жуков и Рогоза все грамотно рассчитали. Наличие в связке с ними Гладковского-младшего не позволяло властям это опубликовать, чтобы не всплыло участие друга президента"- всё,что нужно знать о сегодняшней власти под руководством Порошенко!
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все, пэтю в утиль. После сегодняшних серий бигуса он нажрется и кердыкнет от алкоотравления
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Да и правда, для чего нам нужен глухой и слепой. Ничего не слышал, ничего не видел, что творится под носом,
, пока журналисты не ткнули носом.
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Старається хоч каплю рейтингу під час піке врятувати...Біднесенький, шя буду ридать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов
 
 
 
 
 
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