 Увольняя Гладковского, Порошенко признает достоверность расследования "Наші гроші" и работает на упреждение, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя увольнение заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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"Расследование Леси Ивановой стало весомым фактором избирательной кампании и даже прямо ударило по рейтингу Петра Порошенко. Сегодня президент уволил Игоря Гладковского - это сделано, чтобы любой ценой сбить волну негатива и дистанцировать от скандала президента, другом и бизнес-партнером которого Гладковский был многие годы. То есть вначале Гладковского отстранили от исполнения обязанностей, но, видимо, что-то такое может всплыть во второй серии (программы "Наші гроші" о коррупции в оборонном секторе. - Ред.), что решили сработать на упреждение. В интернете поднялась волна пропаганды АП против "Наші гроші", но опровергнуть расследование по сути не возможно - ведь все эти материалы, включая записи с телефона и почты, переданы журналистам из реальных уголовных дел, и являются достоверными", - отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что пять дел Военной прокуратуры и одно дело НАБУ по деятельности группы аферистов, которые действовали в контакте с сыном замсекретаря СНБО Гладковского, были переданы в суды и там благополучно лежали без всякого движения, пока их не всколыхнули журналисты.

"В судах записи телефонов не публиковались, они были в материалах уголовных дел, и пока журналисты не выложили записи, эта ситуация два года скрывалась. Аферисты Жуков и Рогоза все грамотно рассчитали. Наличие в связке с ними Гладковского-младшего не позволяло властям это опубликовать, чтобы не всплыло участие друга президента", - написал главред Цензор.НЕТ.

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"Самое любопытное, это участие в деле Национального антикоррупционного бюро. Очень странно, что само НАБУ, которому дело о коррупции в "Укроборонпроме" было передано в 2017-м году, не довело до суда это дело, и до сих пор не вскрыло роль Гладковского-младшего, несмотря на наличие всей информации. В фильме будет затронута и эта сторона скандала", - добавил Бутусов.

Сегодня, 4 марта, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.