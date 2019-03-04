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Все про:Мариуполь (3618) металлургия (280) ММК им. Ильича (45)

 Новый комплекс на "ММК им. Ильича" позволит увеличить мощности по выплавке стали почти на 40%

На ММК им. Ильича запустили МНЛЗ стоимостью 150 миллионов долларов.

Комплекс МНЛЗ №4 позволит увеличить мощности "ММК им. Ильича" по выплавке стали почти на 40%

"Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (ММКИ) запустил новый комплекс машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4, информирует 112 со ссылкой на бизнес-портал Uaprom.info. Как сообщает пресс-служба компании, группа "Метинвест" инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.

Присутствовавший на церемонии открытия президент Украины Петр Порошенко отметил, что это будет способствовать развитию украинской экономики в целом.

Комплекс МНЛЗ №4 позволит увеличить мощности "ММК им. Ильича" по выплавке стали почти на 40%. Кроме того, современное оборудование МНЛЗ даст возможность ММКИ повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента. Строительство комплекса стартовало в сентябре 2016 года. На объекте использовано оборудование компании Primetals Technologies.

При этом газоочистное оборудование комплекса соответствует экологическим требованиям Евросоюза: благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально. Как отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, "достижение международных экологических стандартов – ключевая задача группы "Метинвест" сегодня. Мы инвестируем в экологическую модернизацию наших предприятий. Этот масштабный проект обеспечит чистое производство и новые рабочие места, государству – дополнительную валютную выручку в размере около 1 миллиарда долларов, а отрасли, региону и городу – гарантированные перспективы".

Ввод в эксплуатацию современного австрийского комплекса МНЛЗ №4 позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали. Ее экспорт ежегодно будет приносить государству дополнительную валютную выручку в размере около 1 млрд долл. США. Кроме того, новый сталелитейный комплекс для производства слябов позволил создать в Мариуполе дополнительно 347 новых рабочих мест в конвертерном и обслуживающих цехах.

Для строительства МНЛЗ была привлечена кредитная линия на сумму 43,2 млн евро на семь лет. Покрытие кредитной линии осуществлялось за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International AG. Процентная ставка была установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. Финальный срок погашения кредитной линии – сентябрь 2025 года.

Как сообщалось, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3114787
 
   
 Топ комментарии
 
Стране какая польза от этого ? Наварят ахмет с порхатым.Налоги спишет на возврат ндс ))
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"Дружок",во всем мире заводы хозяева строили своими руками. Или покупали за заработанные деньги. А не как ахметов с парашенко за 100 долларов.
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Це не той Ільїч,це дідусь Ахмєта))
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Конечно ты недоволен. То, что это валюта в страну, поддержка гривны, рабочие места и налоги - тебе то плевать. тебе нужен кто то, что лично с тобой будет отнимать и делить. Вот тогда ты будешь доволен.
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Они просто продолжение друг друга))Продолжение Ильича это Ленинская кузня.Не?))
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Почему Порошенка не вспомнили, тоже хотите быть агентами?
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Если бы вспомнили Порошенко это была бы такая же брехня как и то что Юля вернула Криворож сталь.
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Стране какая польза от этого ? Наварят ахмет с порхатым.Налоги спишет на возврат ндс ))
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а ты расскажи ка дружок - где в мире мет комбинаты принадлежать пролетариату - ну кроме С.Кореи условно - во всем мире кому то но принадлежат - опровергни
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"Дружок",во всем мире заводы хозяева строили своими руками. Или покупали за заработанные деньги. А не как ахметов с парашенко за 100 долларов.
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А тут уже как с рынком земли. Идиоты кричат - не дадим скупить иностранцам. Так вот и промышленность в 90-е. Простые люди (тм) не хотели, чтобы иностранцам продавали родные заводы, построенные народом. Вот и получили ахметовых. Но то было в 90-е. Это - уже перевернутая страница, как бы не хотелось любителям отнять и поделить что либо сделать. на сейчас важно - чтобы работали честно, платили налоги.
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Не тормози.Никто делить не собирается. Речь идет о наказании за воровство в особо крупных масштабах сопровождаемое мокрухой и вымогательством.
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Наказание надо доказывать. В 90-е даже законов не было. Можно было за партию китайских курток выкупить акции половины рабочих. Незнание рабочих ценности акций не является преступлением. Так именно отнять и поделить. А в реальности не надо пересматривать итоги 90-х. Только хуже сделаешь.
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Уже ответил. Что если не люмпен, то польза - рабочие места, валюта в страну, поддержка курса гривны и налоги в бюджет. Но то если не люмпен. Если люмпен - то да, никакой пользы. лично никто на бутылку тебе не дал, тут да.
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группа "Метинвест" инвестировала в проект, который не имеет аналогов в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3114787

На АМКР есть МНЛЗ№1 и на подходе №2 и №3
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А Ильича нельзя заменить на другое название, декоммунизации какая то избирательная
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А вивозити як, коли море зачинене? Транзитом в днр?
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Не треба так паритися. Коли в Туркменії правильне тіло кудись летить, то просто перекривають небо над усією республікою на весь час польоту. Тоді могли би посадити в Сімферополі.
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"Новый комплекс на "ММК им. Ильича" позволит увеличить мощности по выплавке стали почти на 40%" - Цензор. - и на столько же увеличится прибыль попутчику революции и Пете с откатов, а вам трудяги прийдется на 40% больше работать чтобы прокормить свою семью..
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Господа комментаторы!
Давайте - мухи отдельно, котлеты отдельно. За Роттердам+ Ахметов конечно должен ответить, но нужно признать, что данная новость весьма позитивна.
1)Увеличивается соотношение продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это хорошо для экономики.
2) При затратах валюты 150 млн.долл планируется увеличение экспортной выручки на 1 млрд.долл в год. Это ОЧЕНЬ ХОРОШО для экономики.
3) Новое оборудование экологичнее старого. Это хорошо для мариупольцев.
4) Вывод: если сравнивать эту инвестицию Ахметова с его инвестицией например в солнечные батареи, то солнечные батареи несут негатив для нашей экономики, а эта инвестиция несёт позитив для нашей экономики. Хреново конечно, что это за наши деньги (стыренные по тому же Роттердаму+) всё))
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Петр Порошенко не в курсе, что Украина падает в рейтинге стран-производителей стали
http://ukrrudprom.com/news/Petr_Poroshenko_ne_v_kurse_chto_Ukraina_padaet_v_reytinge_stranp.html

Все эти заводы принадлежат одному олигарху - Ахметову. Ахметов выводит прибыли заводов в оффшоры и потом иногда бросает народу косточку с барского плеча. Вот эту косточку с барского плеча Порошенко радостно называет инвестициями. Но этих "инвестиций" недостаточно, чтобы просто удержаться в рейтинге стран-производителей стали. Украина опускается.

Настоящие инвестиции начнутся только после того, как эти заводы будут отобраны у Ахметова и возвращены Украине, а акции этих меткомбинатов будут торговать на украинской фондовой бирже. И не 1-2% акций, а, наоборот, 98-99% акций.

Напомним, Украина по итогам января 2019 года снизила производство стали на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,850 млн тонн, переместившись с 12 на 13 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). Пять лет назад Украина стабильно входила в первую "десятку" этого рейтинга.

Оффшорный олигарх, как всегда, сбрехал.
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Скрепні перекрили Керч і тепер продати сталь набагато важче, бо везуть же морем з Маріуполя.
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люди как вы там живете ( в Мариуполе ) , труба с ентого завода в диаметре как ж\м Западный
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовый комплекс на "ММК им. Ильича" позволит увеличить мощности по выплавке стали почти на 40%
 
 
 
 
 
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