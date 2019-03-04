 Верховный Суд рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что ранее такое решение принял суд по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко.
По словам представителя Гриценко в ЦИК Руслана Чернолуцкого, заседание в Кассационном административном суде Верховного Суда начнется в 15:30.
В своей жалобе ЦИК просит апелляционную инстанцию отменить решение суда первой инстанции, приняв новое решение и отказав в удовлетворении иска Анатолия Гриценко.
ЦИК считает, что "заключение неоплачиваемых договоров не возможно рассматривать как основания непрямого подкупа избирателей".
По мнению апеллянта, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.
Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.
В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.
При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".
карманный...
та фсе! сливай воду... пэтро сдулся....
Агитаторы-бессребрянники отзовитесь!
В какой "будке" больше на телефон дают?😉😁