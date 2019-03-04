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 Политика Украины, Общество
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 Верховный Суд рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации

Верховный Суд Украины сегодня, 4 марта, рассмотрит апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда о признании недействительным разъяснения по агитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ранее такое решение принял суд по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

По словам представителя Гриценко в ЦИК Руслана Чернолуцкого, заседание в Кассационном административном суде Верховного Суда начнется в 15:30.

В своей жалобе ЦИК просит апелляционную инстанцию отменить решение суда первой инстанции, приняв новое решение и отказав в удовлетворении иска Анатолия Гриценко.

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ЦИК считает, что "заключение неоплачиваемых договоров не возможно рассматривать как основания непрямого подкупа избирателей".

По мнению апеллянта, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.

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Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Источник: https://censor.net.ua/n3114786
 
 
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В принципі, це все, що потрібно знати про "честні" вибори від нашого харанта.
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Как бы не играли словами КС и ВС,как бы не объясняли нам тёмным "баранам", только нам ясно одно - реформы по-порошенковки или "по-новому" опустили доверие к судам до 0 !😕
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не угомонятся крысы никак! шо оно вам поможет? Верховный суд рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации - Цензор.НЕТ 5574
та фсе! сливай воду... пэтро сдулся....
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ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. Источник: https://censor.net.ua/n3114786

Агитаторы-бессребрянники отзовитесь!
В какой "будке" больше на телефон дают?😉😁
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Грошова компенсація витрат виборців за агітацію того чи ішного кандидата - це хіба не підкуп? Верховный суд рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации - Цензор.НЕТ 7941
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд рассмотрит апелляцию ЦИК на решение суда о признании недействительным разъяснения по агитации
 
 
 
 
 
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