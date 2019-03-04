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 Политика Украины
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Все про:ММК им. Ильича (45) Порошенко (16476)

 Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате

Металлургия занимает важное место в экономике Украины, отметил президент Петр Порошенко во время запуска новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича 1 марта 2019 года.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на  Uaprom.

"Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность поблагодарить металлургов, мариупольцев  - каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна", - отметил Порошенко на церемонии запуска.

"Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый — мир", - добавил он.

Как сообщалось, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

ММКИ 1 марта 2019 г. запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.

Источник: https://censor.net.ua/n3114784
 
   
 Топ комментарии
 
Ти вже заробив собі славу....ворюга.
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как же вас троллей корежит - от инвестиций в Украину ,от увеличения налогов в казну - только тролли, которые ненавидят Украину, могут так поступать
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..прийми успокоительное победун соевый!!!
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и "напанаму" пусть пакуется...
редиска ... чхуначху-чгук....
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"ми змінимо ціну на газ! в меньший бік! викресливши з тарифів корупційну складову" (П.Порошенко-брехливі обіцянки, 2017 рік)
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35 млрд инвестиций. на двоих с хозяином завода
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Увеличение налогов цэ пэрэмога? Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате - Цензор.НЕТ 598 Ггг, порохобот, ты ещё расскажи, что поднятие цен на проезд в Мариуполе это тоже потужно Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате - Цензор.НЕТ 7535 Жаль шо Свын об этом не вспомнил
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с крупного бизнеса - как мет комбинат - ДАААААААА - и для тупых - ММКИ 1 марта 2019 г. запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.
Источник: https://censor.net.ua/n3114784
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А где здесь отражено увеличение налогов для крупного бизнеса? Впрочем можешь не отвечать. Уровень ясен ещё из прошлого мекания
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Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии,

Боюсь, что при существующей зарплате в 600 долл.многие металлурги уедут в Польшу...
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а вас не корежит от того что предприятие богдан поставляет в нашу армию яко бы бронированные автомобили и автомобили скорой помощи типа своей сборки а на самом деле это китайское г.но только перекрашенное . корпораци богдан принадлежит грановскому тому самому . грановский бизнес партнер порошенко. почитайте отзывы медиков с передовой ..... двери открываются на ходу ....... кстати сборку машин оплатили с бюджета страны.
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Порох - раздражитель кремля и "ольгинских"
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він просто брехло. а брехунів українці ненавидять
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Забавно, когда кремлеботы, как собаки Павлова, реагируют на Порошенка.
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Порошонку на шконку, мелкую душонку. Мародёрам - тьрьмы!
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А горорили что ето не президенская работа. Петя, у моего соседа жигуль утром не заводится. Приедь запусти.
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представительские функции - как раз то что должен делать глава государства.
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открытие новых рабочих мест,увеличения отчислений в бюджет,новые инвестиции - а главное в десятках киллометров от линии фронта
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хоть сцы в глаза...
хоть насри на голову....
прохобот от и есть очколиз....
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тролль тем и отличаеться от человека - шо только оскорбляет собеседника - админа попрошу тебя успокоить
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"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк"(С)
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нну, смягчающее, года на два....в принципе, старался
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это откровение на пятом году войны у вас только родилось ?
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Зеленский - Это полноценная Война против Украины.

Игнорируя прямой диалог с союзниками, Зеленнский развяжет Путину руки.

Еще никто не останавливал войну по Skype, еще никто не останавливал войну скрываясь от прямого диалога с собственным народом и союзниками. Зеленский - это не мир, Зеленский это полноценная Война.

Снарядам и пулям, плевать на ваши политические взгляды и язык общения - Доказано на Донбассе.
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Имя сестра?
Кого надо выбрать чтобы он кремлевскому лысому черту глаз на жопу натянул?
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или того кто конфеты в липецке выпускает или кто газ в три раза дороже на 20 лет вперед подписал поставлять)
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О какой войне ты говоришь? Петя сотрудничает с ФСБ, наращивает торговлю, закупает оружие у Рашки, поставляет електроенергию и титановую руду в крым, в договоре о поставках електроенергии признал крым росийской территорией, по просьбе ФСБ отпустил почти всех росийских диверсантов, моряков и военных. Какие еще тебе доказательства?
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Сейчас ты отбеливаешь агрессора. Экономика СССР, тоже пострадала от агрессии Германии, но не нашлось ни одного идиота, который бы обвинил в этом сталина.
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сралин тоже звиздил у военных?? или кого ты тут пытаешься "отбелить"?
ты это прекращай. порохолюбцем быть - срамота! Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате - Цензор.НЕТ 1263
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Ты знаешь что жрал сталин и элита Кремля, когда люди умирали с голоду во время войны? Ты знаешь сколько стоил автомобиль сталина и автомобили элиты Кремля? Ты много чего не знаешь салабон.
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А Сталин перечислял военным 500 000 000 своих ЛИЧНЫХ денег?
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а в это же время, в штатах ,семья среднего рабочего, жила в своем доме и имела две машины и жена не работала - это факты
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... служил Гаврила сталеваром
Гаврила сталеваром был... (с)
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Приехал проверить,не наебы??вает ли его партнер ахметов по заводу )) Для приличия перднул в лужу ))
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А я думал зеленец комик, а оно во как. поржал))
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_Комик - существо безобидное, а это оно - зловредный троян. Вирус. Антиукраинская и антинародная олигархическая опухоль, маскирующаяся под здоровые клетки.
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Із заголовка, я вже подумав, що будуть віджимати у британців Запоріжсталь. Яка наївність.
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а нафига рядовому украинцу слава чужого завода?
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ахметовскими тропами.... ооой, у...бланище, каску одень!!
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а это уже считается бесплатной агитацией за кандидата... или все еще работа президента?
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Это называется предвыборный президентский чёс по стране.)
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Ахметка з того комбінату прислав нам в подарунок такий собі якір з крабовими клешнями. До чого б це? Він тут смотріцца як на корові сідло.

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у меня простой вопрос - а вы лично как думаете - в остальном мире мет комбинаты принадлежать пролетариату или как и у нас - митчеллам ,круппам и трампам условным - ну это так, на подумать и ради интереса?))))
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А не пойти бы тебе в резервацию или шериф не пущает??)))
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Мы вместе, да нет, они, не ты во всяком случае, каким ты боком к этому всему, у тебя, хоть и хе...... го президента нет таких полномочий, чего ты туда лезешь, занимайся своими полномочиями, теребань и дальше. У тебя это хорошо получается.
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Очевидно, что в Украину завравшегося Порошенко никакие инвестиции не пойдут. У нас есть только два политика, которым на Западе доверяют - Зеленский и Саакашвили. Зеля обещал Михо премьерское кресло Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате - Цензор.НЕТ 1072
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Ну, я не очень в курсе, о его фантазиях. Сказал Президент, значит так оно и есть. В смысле- с точностью- до наоборот. Врут-все. Кроме меня. А потому, я решил следующее: не врать. Я вам буду честно рассказывать. О наших потерях, на мариупольском направлении. Думаю- это недолго продлится. Бо Правда- никому не нужна. Но!!! Я попробую.
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Оба на Петя погнал на заводик Рыжего Гудка рейтинг поднимать. Ну да после хвалебной оды от Труханова осталось заслужить похвалу от рыгов недобитых, хатя кто их там бил, все живы и здоровы, даже не кашляют, Петя своих не бросает.
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Зато петрушка целеустремлённо и напористо душит "циничных бандеровцев"... Вот кого он настоящими своими врагами видит.
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Инвестиции прийдут с президентом Зеленским и премьером Саакашвили и новым кабмином Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате - Цензор.НЕТ 9158
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А про декоммунизацию на заводе им.Ильича ничего не бухтел?
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Как из украинцев, делают идиотов. Во второй мировой войне, экономика СССР исчезла полностью. Люди не получали зарплат и пенсий и работали за миску похлебки, воевали только на патриотизме. Во время гитлеровской агрессии, люди лишились жилища и жили на улице и в подвалах. Жили на морозе 25 - 30 градусов с детьми. Сталин и кремлевская элита, в это время устраивали шикарные застолья, приглашали элитных женщин и ездили на шикарных автомобилях, стоимость которых, на то время, равнялась стоимости 10 самолетов. Но ни одна мразь, не позволила себе, обвинять в своих бедах Сталина. Главным виновником для советских граждан, был именно агрессор, а не защищающаяся сторона. Главным виновником для советских граждан, был Гитлер. Именно этот исторический факт, явно указывает на массовый идиотизм украинцев, идиотизм из за пристрастия к кремлевской и прокремлевской пропаганды.
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Вдарим рекордною плавкою чугуна та сталі,по руках окупантів Донбасу та Криму!!!!Слава ПОПі!!!!!
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..."на Мариупольском меткомбинате им. Ильича"...- декомунізація...!?...- ні,не чули...!
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Та це не той Ільїч,це дідусь Ахмєтова)))
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на кого цей чос розрахований? на розумово обмежених істот без мізків, без честі і гідності, на тих кому повилазило, на мазохістів, які пруться від життя по-новому, від приниження і зубожіння
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате
 
 
 
 
 
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