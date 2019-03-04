 Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии, вместе вернем захваченные территории, - Порошенко на мариупольском меткомбинате

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на Uaprom.

"Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность поблагодарить металлургов, мариупольцев - каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна", - отметил Порошенко на церемонии запуска.

"Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый — мир", - добавил он.

Как сообщалось, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

ММКИ 1 марта 2019 г. запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.