 Военнослужащий украл из части на Донбассе РПГ, гранаты и 1600 патронов, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующий военнослужащий в 2015 году незаконно вынес с территории своей части оружие и боеприпасы и хранил их в тайнике во дворе бывшей жены в Краматорске.

Из тайника сотрудники СБУ совместно с Нацполицией изъяли тысячу шестьсот патронов различного калибра, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22 и тротиловую шашку весом 400 граммов.



Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали военнослужащего при попытке вывезти средства поражения из тайника.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.