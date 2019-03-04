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Все про:боеприпасы (1199) оружие (3661) СБУ (13276)

 Военнослужащий украл из части на Донбассе РПГ, гранаты и 1600 патронов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник с военными средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующий военнослужащий в 2015 году незаконно вынес с территории своей части оружие и боеприпасы и хранил их в тайнике во дворе бывшей жены в Краматорске.

Из тайника сотрудники СБУ совместно с Нацполицией изъяли тысячу шестьсот патронов различного калибра, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22 и тротиловую шашку весом 400 граммов.

Военнослужащий украл из части на Донбассе РПГ, гранаты и 1600 патронов, - СБУ 01
Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали военнослужащего при попытке вывезти средства поражения из тайника.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114783
 
   
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по себе судишь.... Президент не крадёт. Пасть вонючую прикрой. Да, он бизнесмен. Но весь бизнес у него как на ладони. Уже тошнит от клинических идиотов.
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Оправдания порошенки ? ))
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Боєць хотів продати все це в Укроборонпром як контрабанду з росії! Ну а що, якщо Президенту можна, то і простому солдати не заборонено! В армії діє принцип - роби як я. І якщо Президент краде, то і всі інші будуть красти!
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по себе судишь.... Президент не крадёт. Пасть вонючую прикрой. Да, он бизнесмен. Но весь бизнес у него как на ладони. Уже тошнит от клинических идиотов.
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Прочитай , для початку, Конституцію про президента і бізнес.
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Це зараз входить до джентельментського набору. А шо?
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"подарки" бывшей жене и ее новому мужу? Военнослужащий украл из части на Донбассе РПГ, гранаты и 1600 патронов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4888
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как на паршивую овцу...так и засада и задержание..
а как схроны по-богатому...так и без засад и задержаний...нашли-сфоткали-увезли...куда-то
прямо мистика какая-то
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А по складам взорванным тишина. А этого беспартийного можно сажать...
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какого "беспартийного"???? Да он готовился в спину стрелять возможно!!! Дай Бог тебе за спину такого.
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дамбас це діагноз, ще і радіють що дамбасянин вкрав у війська.
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фу, украл, грубо. украл это пеця, юля, ну все те, кто по взрослому.
а пацан погремушку ребенку взял, чипок тогда не работал вот и взял самовольно.
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рпг -26 то іграшка для дітей? Ти хоч розумієш що буде при вибуху, чи просто троль?
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Звісно злочин. Що не продав у тричі дорожче в свою частину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий украл из части на Донбассе РПГ, гранаты и 1600 патронов, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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