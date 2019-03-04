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 Умер солист The Prodigy Кит Флинт

Утром 4 марта на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Sun.

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О смерти артиста стало известно утром в понедельник, 4 марта. Его тело обнаружили в доме в Эссексе.

От чего именно скончался британский музыкант, пока неизвестно, однако, как сообщает издание The Sun, правоохранители не увидели ничего подозрительного в обстоятельствах смерти Флинта. Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, который сообщили о потерявшем сознание человек, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.

Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990-м он создал группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а позднее стал вокалистом.

Группа The Prodigy должна была выступить в Киеве на фестивале UPark в июле.

Источник: https://censor.net.ua/n3114780
 
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУмер солист The Prodigy Кит Флинт
 
 
 
 
 
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