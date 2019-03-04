 Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, это позволит власти фальсифицировать голосование, сообщает сайт партии, передает Цензор.НЕТ.
"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.
Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.
"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"
а вот ЦИК петралексеича может...
иди петруалексеичу расскажи...
молчи.... смирно....
ноги о тебя вытерать будут...
идинахйу со своими "жиночими" инсинуациями...
мужа смени ****....
У властей уже к первому туру может быть 60 млн бюллетеней. Отсюда и дополнительный риск/соблазн фальсификаций
како поп - таков и приход...
петралексеич известный шулет, как и прохоботы его же...
Бачиться Юлька довбанулась по справжньому. А що буде ближче до 31.?
оба прохоботы...
ЦИК уже провел свои выборы, но результаты мы узнаем 1-го апреля...
А Петр Лексеевич на уровень выше.... - у него все просчитано от бюллетений , до пулеметов (если потребуется)...
далеко бежать...
С 10-ток миллионов запасных бюллетений не помешает конечно...
Це в інтересах попрошенка по двом причинам
1. Зекономить на рекламі в квітні
2. Піде не з позором, бо 1на1 в другому турі буде 80на20.
А по сути - печать бюллетеней с запасом однозначно указывает на попытку махинаций.
Если есть возможность второго тура, то и их печатают, так как потом не успеют между первым и втолрым все напечатать и оформить.
Так всегда и везде во всем мире.
И только сумасшедшая старуха этого не понимает.
І слідом повторює Тімашонка! Совпадение?
А хто не подобається олігархату - той якраз і потрібен подавляюющему більшості виборців !!!
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Судья Київського окружного адмінсуду Є.Аблов зачитує рішення Суду по справі за позовом Ю.Тимошенко до КМУ та Нафтогазу по ціні на газ.
Постанова 315 КМУ визнана протиправною та скасована з моменту прийняття.
Ніякого економічного обґрунтування ціни на газ не було і немає!
Респект складу суду - розуміємо про тиск, який відбувався.
Тим не менш, абсолютно зрозуміло - якщо би «вага» позивача була би хоч трішечки менше, ніж у Юлії Володимирівни, то рішення би мабуть і не було.
Не хочу зневажати суд, але розумію в якій країні живу.
Таким чином, основна теза Ю.Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ по суті доведена юридично!