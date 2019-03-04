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 Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко

Центральная избирательная комиссия Украины заказала печать 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов.

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, это позволит власти фальсифицировать голосование, сообщает сайт партии, передает Цензор.НЕТ.

"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно.

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"Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"

Источник: https://censor.net.ua/n3114776
 
   
 Топ комментарии
 
Нє, від руки малювати будем.
Бачиться Юлька довбанулась по справжньому. А що буде ближче до 31.? Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1836
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Это дипломатично сказано. Лично у меня есть уверенность что гребаный ЦиК сознательно и планомерно готовит фальсификации.
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Конечно, нельзя. Размещается заказ, заключается договор, а сама печать будет только после первого тура.
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а как можно так издалека печать на второй тур? а кто там...пролез? интересненько
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У них уже коньдедаты на два тура расписаны.
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как можно закрыть реестр избирателей от кандидата в Президенты?
а вот ЦИК петралексеича может...
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сколько здесь "знатаков "избирательного закона собралось ! неужели вы думаете,что цик открыто готовит фальсификации ??? тогда вы бараны или пригоженские балбесы ! ваш пес-премьер-министр медведев уже пукнул,что готовятся фальсификации и стая подстилок сразу закричала "зрада" .ИДИТЕ В КАЦАПСКУЮ ДУПУ и читайте там скрепы пуйла !!!!!!
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Конечно, нельзя. Размещается заказ, заключается договор, а сама печать будет только после первого тура.
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ты нас хотишь убедить?
иди петруалексеичу расскажи...
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Жинку лучше свою успокой, Семён Тимошенко)))
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подстелись под олигарха...
молчи.... смирно....
ноги о тебя вытерать будут...
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Ну это я понял, шо це твій тяжкий життєпис))) Ох, наверное, нахлебался с такой жинкой)))
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шо у кого болит, той про те и говорить...
идинахйу со своими "жиночими" инсинуациями...
мужа смени ****....
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Ну так про подстелись ты ж запел, ипанько. Не проецируй свои эротические фантазии на меня, а то я взрослый не маленький дядька, Сэмэн, и обтекай тихо.
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Она или под дуру косит или уже совсем долбанулась и не знает процедуру размещения заказа на печать бланков? Или у нас предполагаются выборы в один тур? Если бы ЦИК заказал бланков только на один тур, то тут бы мы от Бабы Юли и не такого наслушались бы.
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Похоже никто не понял, о чём сказала Тимошенко.
У властей уже к первому туру может быть 60 млн бюллетеней. Отсюда и дополнительный риск/соблазн фальсификаций
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та не, это "никто" из прохоботов "не понял" и нам тут пытаются лапшу разносить...
како поп - таков и приход...
петралексеич известный шулет, как и прохоботы его же...
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Нє, від руки малювати будем.
Бачиться Юлька довбанулась по справжньому. А що буде ближче до 31.?
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тупой и ещё тупее...
оба прохоботы...
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зробить із паперу корону влізе на шкаф і буде ногами дригати доки не знімуть Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5316
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Кандидаты будут известны (если будет второй тур)
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А заплатити за папір, доставити його, підготувати до друку?
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Платить за то, в чем и необходимости может не быть? Успеют, не такая это и проблема, особенно платить - 3 минуты.
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Это дипломатично сказано. Лично у меня есть уверенность что гребаный ЦиК сознательно и планомерно готовит фальсификации.
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Андрей Дидовик - Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6310

ЦИК уже провел свои выборы, но результаты мы узнаем 1-го апреля...
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Семён Тимошенко - витя тупой был, хотя вор и известный....

А Петр Лексеевич на уровень выше.... - у него все просчитано от бюллетений , до пулеметов (если потребуется)...
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Севастополь это не Панама...
далеко бежать...
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7-8 миллионов одуванчиков при помощи ЦИК обеспечат мальдивскому 2 тур.
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А на второй тур, там уже с галочкой напротив правильного кандидата.
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Спасибо за бдительность. Ищи еще лазейки хряка.
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а какты юля хотела? ведь если ляксеич и кагал проиграют- участь незавидная, или израиль или нары
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А якщо всім не вистачить , краще буде ?
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Oksana VB - ну да....

С 10-ток миллионов запасных бюллетений не помешает конечно...
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Оксано, ти взагалі...того? Між турами - 11днів!
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Все,я тебя снова люблю за твою душевную простоту))))
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А, что в один тур уже не будет,а вдруг Путин нападёт???
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Больше похоже на пиар от Тимошенко. Бюллетени не могут напечатать, пока нет результатов первого тура.
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А ты уровень коррупции в Украине правильно себе представляешь? Чи ты дурак?
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Да не буде другого туру. Зе буде мати 50+.
Це в інтересах попрошенка по двом причинам
1. Зекономить на рекламі в квітні
2. Піде не з позором, бо 1на1 в другому турі буде 80на20.
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Так фальсификации не возможно будут, а они готовятся потрохом и его сворой, ибо только с фальсификациями у них появляется призрачный шанс прорваться во второй тур.
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Тётя Юля, вы- вполне ещё *********. Ну, не то, чтобы очень, но способны. Потому, баба Юля,- сиди тихо. Не высовывайся. Ты, баба Юля- не патриот Украины. Ты- ***** мерзопакостная и долго живучая. А жаль! Иди нахер, баба. Один хер- Президентом останется Петя. И ты, тварь- это отлично знаешь.
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Извини. Тут- без всяких шансов. И- без всяких вариантов. Будет. Понял? Ну и молодец.
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Ты сам тварь, если поддерживаешь МАРАДЕРА. ОБЛЫЧЧЯ КРЕМЛЯ.
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Я- тварь. Согласен. Но, будет так, как я,тварь- сказал. Понял, тупая ты нетварь? Вот и славно, нетварь.
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Я рад, что ты тварь, вот и живи, как тварь.
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Так и буду жить. Не знаю, сколько ещё выпадет, думается- немного. Мне-58 лет. Наверное- хватит. А вот тебе, тварь-явно менее. т
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Имей совесть, ты же сам писал, что я не тварь, а ты тварь, хоть и 58, имею право, назвать тебя сосунком, хотя тебе и не мало уже, но ума не добавилось. Ты, даже, еще и не пенсионер. Ты мне не интересен, больше не брызгай слюной.
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Последняя перепись населения проводилась еще при Кучме в 2001 г, так что петино ЦВК печает с учетом, что нас 52 ляма + запас. У шоколадной ЦИК есть 10 млн. "мертвых душ" которые проголосуют за сивого кнура, Главное всем следить чтобы в урны не кидали пачки заполненных бюллетеней.
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Вот и рейтинг ему повышают, что бы потом не возмущались.
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Просто вопрос - а если (гипотетически) второго тура не будет, кто оплатит "лишние" бюллетени?
А по сути - печать бюллетеней с запасом однозначно указывает на попытку махинаций.
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Придурок! Бюллетени всегда и везде печатаются с запасом, так как нет точных цифр сколько придет голосовать.
Если есть возможность второго тура, то и их печатают, так как потом не успеют между первым и втолрым все напечатать и оформить.
Так всегда и везде во всем мире.
И только сумасшедшая старуха этого не понимает.
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Чего ей нервничать, все равно на выборах ни чего не светит...
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Заказ на два тураделается для того, чтобы были обеспечены производственные мощности на печать бюллетений в случае проведения второго тура. ЮВТ прекрасно об этом знает, но как же не вскаламутить дерьмо и не попытаться снова им побросаться.
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Уже готовятся экзит полы феноменальной победы Мальдивского в 1тур.72,3% .Я готов к поздравлениям
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Зрадолюбы уже даже не читают хотя бы заголовок новости? Тут вообще то про то, что уже заказали на 2 тура печать.
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Истерит бабка. Чувствует, что не попадает во второй тур...
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"Брудні й нелегітимні": Російський прем'єр розповів про вибори президента України Блог.
І слідом повторює Тімашонка! Совпадение?
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Такие, как ты больше приносят вреда, чем ХУ ПУТИН. Тот напрямую действует, а вы из под тишка МАРАДЕРНИЧАЕТЕ. Опустили страну ниже плинтуса.
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Свинья ты тупая. Вот это слово, жыдовин, пишется вот так: изподтишка. Поняло, тупое?!
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Бабко, заборони судом друкувати бюлетені!))))
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Комісія Підрахуйства напряму підпорядкована Сліпому Трасту, про що говорить прізвище її голови -- Сліпачук
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Скандальная баба со всеми уже переругалась.
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Політики з олігархами не лаються саме через і на грунті наібать і прогнути народ.
А хто не подобається олігархату - той якраз і потрібен подавляюющему більшості виборців !!!


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Порошенко может только выборы купить и сфальсифицировать!!! Все равно это станет известно, даже если карманный Цик обьявит его Президентом, он станет нерукоподаваемым!! Признают это только Лукашенко и Путин!! Их ряд диктаторов пополнится!!!
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Каждый день от Юлии Владимировны новые перлы ! Да а деньги спонсоров отдавать надо ,независимо от результатов выборов .
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Чекайте настапні гучні заяви від БЮТи: "Виборчі дільниці відкриють тільки тому, щоб робити фальсифікації", "Всі бюлетені з галочками не навпроти Юлії Тимошенко - підробка!" Бачить косата, що світить їй швак і біснується.
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Именно. И никаких иных вариантов. Эта *****- умеет. Работа у неё такая.
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Андрей Шевченко занимайся лучше котами а не агитируй за барыгу
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Ух тьі, уже известно кто будет во втором туре?
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Сделан только предварительный заказ на второй тур , без фамилий . Печатать же их ( только с двумя фамилиями ), начнут уже после первого тура . Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5482 .
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Какие Ваши доказательства (к/ф "Красная жара")
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В Україні сама ЦВК є прекрасною основою для будь-яких фальсифікацій.
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Порахоботики!!! Чудесная новость!) Суд толко что признал незаконным постановление Кабмина о цене на газ!!! Это только начало!!!! Там на нарах полно мест!!!!
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Алексей Кучеренко Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1464

27 мин.

Судья Київського окружного адмінсуду Є.Аблов зачитує рішення Суду по справі за позовом Ю.Тимошенко до КМУ та Нафтогазу по ціні на газ.
Постанова 315 КМУ визнана протиправною та скасована з моменту прийняття.
Ніякого економічного обґрунтування ціни на газ не було і немає!

Респект складу суду - розуміємо про тиск, який відбувався.
Тим не менш, абсолютно зрозуміло - якщо би «вага» позивача була би хоч трішечки менше, ніж у Юлії Володимирівни, то рішення би мабуть і не було.
Не хочу зневажати суд, але розумію в якій країні живу.
Таким чином, основна теза Ю.Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ по суті доведена юридично!
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Юля "считает", но никак не обосновывает, точно так то, что она попу подтирает левой рукой, а не правой, позволяет ей фальсифицировать и выборы, и все сущее в мире. Классно устроена пропаганд - любая чушь, широко тиражированная, становится правдой, ведь "всем известно"!
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Ботокс похоже уже вытеснил у старушки весь мозг...без остатка...😀
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А чего бабушка переживает? Она во второй тур не попадает!
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Ферма порохоботов как возбудилась, пошло гулять дерьмо по трубам.
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Кремлевский пропагандист Киселев нахваливает Зеленского. У кого-то еще есть вопросы?Заказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5501.
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Жулька Каломотка, як щось зранку не ляпне так видно в неї день пропав.. Краще б пояснила за чиє бабло "піраміду" собі Бахіня збдувала. І коли нарешті поверне гроші обдуреним нею "мітингарям" за "чесні вибори"? 😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаказав печать бюллетеней на первый и второй тур, ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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