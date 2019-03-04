 G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

Это подчеркивается в заявлении G7 и Всемирного банка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении послов, размещенном на официальной странице в Твиттере в понедельник.
Кроме того, G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.
В частности, призывают к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".
Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
Кроме того, если разогнать в СМИ вопрос с решением КС, то это ударит по имиджу президента в разы сильнее. А здесь он просто отдаст незадолго до выборов несколько лиц из Оборонроме в виде жертвы пешки гроссмейстером новичку перед тем, как следующим ходом поставить ему мат. Что и подтвердило сегодняшнее отстранение Свинарчука.
Беды две:
- эксперты-юристы говорят: еще более дырявая статья, чем отмененная;
- всем, кто проходил по отмененной статье - индульгенция
(а моторика пальцев... а радость для глаз... а потешить эго...)
И заткнитесь, не мешайте пожалуйста, это по-новому, как и обещали.😝
арештуйте один шоколадний офшор,
і все стане на свої місця швидко,
за один день
Вопросы есть?