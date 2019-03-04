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Все про:G7 (252) Всемирный Банк (319) коррупция (7360) расследование (2457) незаконное обогащение (9)

 G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией.

Это подчеркивается в заявлении G7 и Всемирного банка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении послов, размещенном на официальной странице в Твиттере в понедельник.

Кроме того, G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.

В частности, призывают к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114772
 
   
 Топ комментарии
 
Вот суки лодку качают. Запасаемся попкорном
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Чтобы "продлить уже начатые расследования" нужно пересажать так называемый конституционный и половину других судов.
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-Ето агенты кремля. Отсечь их!!! G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продлить уже начатые расследования - Цензор.НЕТ 8518
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Во первых, до выборов, а тем более до второго тура замнут. Во-вторых у меня впечатление, что Порошенко настолько уверен в своей победе путем фальсификаций, что ему уже плевать на мнение избирателей.G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования - Цензор.НЕТ 2097

Кроме того, если разогнать в СМИ вопрос с решением КС, то это ударит по имиджу президента в разы сильнее. А здесь он просто отдаст незадолго до выборов несколько лиц из Оборонроме в виде жертвы пешки гроссмейстером новичку перед тем, как следующим ходом поставить ему мат. Что и подтвердило сегодняшнее отстранение Свинарчука.
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Семью лишить имущества и передать его на армию !
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ХЪряк хотел увильнуть от ответственности )) - А хер там ! ))
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G7 и всемирный банк агенты кремля требуют у Украины невозможного , наказать коррупционеров за коррупцию. Нет чтобы просто дать денег и отстать , развели зраду !
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Чекаємо на наступні серії Бігус інфо!)
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С такой бабой и сам мертвым притворишься.
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П.О.П - агент Кремля. Так все разваливать.
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Срочно добавить коболеву восьмую цифру!!! G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования - Цензор.НЕТ 2302
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А это ,кстати и неплохо, что МВФ сотоварищи встал на дыбы именно сейчас. Только в таких как сегодня обстоятельствах можно выдавить пасту из тюбика.
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думаю их дожмут и примут какой то похожий закон, потому что без МВФ не протянут
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Так УЖЕ "сивочелый" подал проект нового закона.... G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 6857
Беды две:
- эксперты-юристы говорят: еще более дырявая статья, чем отмененная;
- всем, кто проходил по отмененной статье - индульгенция
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КиСка разрешила воровать, бо в штатах агентьі Кремля.
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Как они не понимают на сколько важна отмена наказания за незаконного обогащения для Порошенко. Они совсем там уже офигели на Порошенко гнать, он со своей командой еще столько всего не успел сделать!
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Через месяц пэтя будет греться на собственных мальдивах, а вы можете требовать что угодно, а начнёте будку качать, то расскажет кто стрелял на майдане и кто командовал парадом.короче денег нет , я ухожу в монастыр на мальдивах.
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На Прямом канале сейчас должны сделать объявление, что в G7 то москальски провокаторы!
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негайно занести їх у списки Миротворця ! G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 6782
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ну пока вы требуете... они купюросчетные машинки закупают...ибо в ручную уже замахались переслюнявливать
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Олигархи деньги не считают. Они их взвешивают вместе с камазами.
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G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 2538
(а моторика пальцев... а радость для глаз... а потешить эго...)
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На пальцах мозоли уже от пересчета денег, чуствительность уже не та. Лучше и быстрее посчитать камазы и контейнеры с деньгами.
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Захід не правомочний вимагати чогось від України доки триває агресія i окупацiя, навпаки Україна повинна вимагати компенсацій за оборону заходу від орди.
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Ага, точно! Давайте нам денег, чтоб воровать можно было, а то народ уже нищий.
И заткнитесь, не мешайте пожалуйста, это по-новому, как и обещали.😝
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********* действует методами витька легитимного. "конституционный" суд прикормлен практически полностью.
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Посмердите и успокоитесь.(с) Зорян и Шкиряк.
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Опять карась оказался на горячей сковородке.
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Давайте я лучше еще подыму цены на газ и пенсионный возраст.....
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Заберуть безвіз і введуть санкції ? G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 7810
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ага. с приговариванием о озабоченности.
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Офшоркіну пощастило , що ЄС слабкий і нікчемний - якщо б справа стосувалася лише США - з ним би вже давно зовсім по іншому розмовляли ... G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 5452
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Санкции за что? За решение Конституционного суда? ты себя читаешь?
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И тогда Петя с чистой совестью и чувством исполненного долга уже открыто развернет страну прямо в раскрытую пасть Путина.
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Им нет нужды напрягаться: достаточно не дать очередной займ, - все произойдет само собой
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Бедный Питэр,все его имеют со всех сторон,кругом враги уже и G7 наклоняет ! А он так старается армия,мова,томос,и всего то хотел со своей бандой наворованное узаконить,а тут облом !
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для чого зайві слова..
арештуйте один шоколадний офшор,
і все стане на свої місця швидко,
за один день
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и как именно станет на свои места? Будет отменено решение Конституционного суду Украины?
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А то что ***** оставила там судей которые отменили конституцию для Овоща, порохоботу это не кажется пистецом?
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На днях приезжают представители МВФ. Скажут то же самое. Вожделенного займа - не будет "до того, как". При том, что в тек. году по долгам стране нужно вернуть 8-9 млрд.$
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Хрякам прийдется поднять цену еще в 9 раз, свое честно натьіреное отдавать не будут.
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У меня есть мнение, что Бигус-скандал это информационное прикрытие для канализации народного гнева в сторону от последнего решения "конституционного суда" о легализации средств, добытых преступным путем, последствия которого для страны просто несопоставимы с воровством в Оборонроме. Отбрасывая эвфемизмы, именно так нужно называть это решение кучки негодяев, захвативших в 14г. власть.
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какой кучкой негодяев предлагаешь сменить существующую в 19-м году?
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Вероятно ты и есть один из негодяев, раз не видишь других нормальных и порядочных людей.
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Да ты на ник его обрати внимание!😉
Вопросы есть?
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Это как раз КС воспользовались скандалом в оборонке.
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всі агенти кремля! чого захтіли! боротьби з корупцією! навіть саме слово "корупція" - табу для парашенка
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"найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением" - ну, и как они себе это представляют ? Старая норма признана неконституционной, и отменить решение Конституционного суда по Конституции Украины невозможно, а по вновь принятой норме ( что то примут обязательно) нельзя привлечь за деяния, которые по времени были совершены раньше принятия новой нормы, все по той же Конституции Украины. Если этот принцип нарушить, то опять же ЕСПЧ такой приговор отменит, даже если он вдруг не будет отменен национальными судами. Требовать нужно что то реальное. Хотя, да , решение Конституционного суду не айс Источник: https://censor.net.ua/n3114772
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до речі - ЦІ випадки з офшоренком не показав жоден телеканал і на ЦН про це , а ні слова ... через 5 років після Майдану цензура рулить во всю ! G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 3069
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Порошенко совершенно сознательно в течении пяти лет ведет дело к разрыву с нашими западными партнерами и после того, как за легализации воровства и разбоя К.судом, нас лишат безвиза и кредитов, с чистым сердцем и чувством выполненного долга уже открыто развернет страну прямо в раскрытую путинскую пасть!
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Прогин корупційного, ой вибачте, Конституційного Суду на чолі з Шевчуком не зараховано. Підлі європейські інституції завдали удару у спину! G7 і Світовий банк вимагають від України повернути покарання за незаконне збагачення і продовжити вже розпочаті розслідування - Цензор.НЕТ 7664
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Отмена статьи за незаконном обогащение - самое большое предательство для украины, которое можно себе представить. Если бы меня кланировали, я бы завтра же избрался президентом и расстрелял бы всех политиков и правителей, которые были у власти с 1991 по сегодняшний день. Потому, что они заслуживают только смерти т.к. довели до обнищания наш народ, а сами жируют. Взял бы махом всех этих порошенков, тимошенков, коломойских и подобных и расстрелял.
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Г 7 - агенты Крымля . они против соевого !
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ну раз НАБУ і САП залишились без роботи, то могли б зайнятися (чисто як хоббі) дослідженням статків суддів КС до десятого коліна, їх однокласників, сусідів, кумів і т. п.
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На кожний хитрожопий болт завжди є крута гайка. Гідранта попередили. Того він свинарчука і звільнив. Тільки цим не закінчиться для офшорника.
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G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования. Как же так, это же не конституционное решение. Они , что не подчиняются КС Украины. Украина сама виновата, наплодила массу неприкасаемых. КС должен, как минимум подчиняться народу Украины через референдум. А то выбрали на 9 лет и крутят страной как цыган солнцем.
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Похоже пэтя сам себя на ноль помножил этими коррупционными выкрутасами ,что впрочем и к лучшему.
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Зачем эту статью возвращать, если она всё равно не работает? Есть она или нет - никто же не сидит. Просто судьи будут меньше "зарабатывать". Я не понимаю смысла.
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Дерзкие такие, да! Да они незнают с кем связались! Требуют они...))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныG7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования
 
 
 
 
 
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