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Все про:Порошенко (16476) СНБО (3159) Турчинов (3104) Укроборонпром (572)

 Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову подготовить и провести в среду заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом Порошенко написал в своем акаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - написал он.

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Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования Укроборонпрома 01

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114771
 
   
 Топ комментарии
 
Перед смертью не надышишься.
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Новым членом высшей квалификационной комиссии судей стал человек медведчука. Назначил его порошенко.
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Порошенко пришлось уволить Свинарчука,так-как вечером выйдет вторая часть (в 18:30) мерлезонского балета,после которой видимо отмазать свинью уже не удастся никак..Кстати папку постов(всех) он лишил,а про сынулю ничего не сказал. ОТО дела. Надеюсь во второй части будут доказаны связи с ПП
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Замість Укроборонпрому потрібно створити міністерство оборонної промисловості з віце-прем'єром на чолі, щоб державні оборонні заводи були під пильним контролем і щоб жодних махінацій-крадіжок-перепродажів військового майна знову до міноборони через оборонну галузь більше не відбувалось! Концерн Укроборонпром показав свою повну неспроможність керувати оборонними заводами, сам обмежений формат концерну не дозволяє ефективно управляти державними оборонними заводами! Оборонні заводи будувались в СРСР як кінцеві виробничі майданчики які мають працювати в тісній співпраці з профільним міністерством, яке в свою чергу буде організовувати всю роботу виробництв, дбати про технічне переоснащення заводів, про закупки матеріалів та технологічних ліній, про підготовку кадрів, про запуск масового виробництва нових видів озброєнь. Оборонні заводи через профільне міністерство має тісно співпрацювати з конструкторськими бюро, з рештою промисловості, з військовими, з науко-дослідними інститутами, з закордонними споживачами та клієнтами!
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А когда крысенко снимет свою кандидатуру в пользу рабиновича? Уже пора! Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5361
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главное шобы свинарчук в комисию вошёл...
а то Гриценко староват уже...
много лет не у дел...
староват...
сынка свинарчука дава петралексеич...
смотрим на тебя....
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Классно петюня придумал - доверить ворам и причастным реформировать "старую" схему!
Надо девочек менять, а не кровати переставлять!
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Говорит вор вору ...)))
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Порошенко пришлось уволить Свинарчука,так-как вечером выйдет вторая часть (в 18:30) мерлезонского балета,после которой видимо отмазать свинью уже не удастся никак..Кстати папку постов(всех) он лишил,а про сынулю ничего не сказал. ОТО дела. Надеюсь во второй части будут доказаны связи с ПП
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зато фишка бппп про Гриценко...
лет 10 дремали - а тут проснулись...
одна не увязка....
свинарчуки - мародёрствуют во время войны с ******...
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Народ колись прізвища і прізвиська просто так не давав. - "Народ скаже, як зав'яже." (с)
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Главное,чтобы эти связи довели до принудительных половых, в качестве наказания ))
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Новым членом высшей квалификационной комиссии судей стал человек медведчука. Назначил его порошенко.
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Традиционная имитация бурной деятельности.
Неужели еще есть те, кто ведется на этот дешевый спектакль?
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Ой,гриценко такое же г.Во второй тур даже не пройдет,зато нос вырос от собственной значимости.К тому же он трус.
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Своими словами, подчистить за собой концы. Свинарчук, ты уже лыжи натирай на Ростов.
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вор вора наказал)))
кого смотреть поставит???
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Смешной такой - давно планировали... Как с 2015 года вся шоколадная свора приступила к мародерству, так и планировали... Но потом пришел Луценко и все! Куй железо, пока гарячо - и начали жрать из корыта с удвоенной силой.
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Разграбили,теперь попытаются это прикрыть реформированием.
- Где деньги,потрох?
- ХЗ,так быстро отреформировали,что все бумаги потеряли.
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"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - написал он.Источник:https://censor.net.ua/n3114771

планували засідання на 2030 рік, а зараз прийдеться))), в середу!
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Та сколько можно рехформировать?Пять лет не хватило.Давай еще на пять?Вот что Пэця успешно выполняет,так это количество рехформ.Было 144.Мало бл...ть?Вот вам еше одна.Будет 145.
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ти мабуть, охент\рука *****! ))) і зрадохфіл))))
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Куплены пирожки, булки, шоколад, апельсины и *********, чай...Всё готово для просмотра очередной серии свиногейта Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9109Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9109Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9109
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Мне эти все заявы сывого напоминают приколы про "Боржоми"
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Як же ж йому в сраці засвербіло, що срочно 145-та рехформа знадобилася. Не допоможе, Петро! Пакуй речі на вихід.
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Бабло по чемоданам и кто куда рейсом на Сайшелы Мальдивы Испанию - вот и вся реформа... Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 762
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Вваливая в антирекламу поршенка на россия24 и НТВ, путин агитирует за петю. Посмотревшие передачи на федеральных каналах, во Львове, и заробитчане в Чехии, Польше, Италии - проголосуют за шоколадного петю. ВВХ знает что это работает!
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Негативная форма стратегии непрямых действий. Работает очень и очень!
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Неужели Пэця, от своего ворья, оборонпром очистит? Предвыборный пиар...В цивилизованной стране, такого Пэцю, давно бы в отставку отправили и дело прокурор завёл.. Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 1217 Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 7578
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А МОЛЬ ПАРШИВУЮ ПАШИНСКОГО , КОГДА ЗА ПРОТУХШИЕ ВОЗЬМУТ? СЫНОК ТОЖЕ РУЛИТ
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Он давно планировал, но алчность не давала это сделать. Когда загнали в угол, он решился. С ним все понятно, ТОНЕМ ГЛУБЖЕ, а говорят, что нет черных дыр.
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постановили: "тщательнее потцаны нужно прятать следы воровства! тщательнее!"
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если бы янык так зашкварился
его бы уже на немецкий крест порвали
даже убежать не успел бы
а тут все слушают очередную херь
которую несёт шакаладная крыса
... або куйло нападе
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Свинарчук и Жуков ставили раком директоров заводов, чтобы те им делали "предоплату" за детали которых нет и затем им заносили конверты с деньгами. А после делали обнал через конвертцентры, которые незаконны. Потом эти деньги пускали на красивую жизнь, на машины, квартиры и
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Под крышей соевого гидранта происходит контрабанда из мордора бракованных запчастей для ВСУ. Производятся масштабные схемы хищения денег оборонных заводов, подрывается оборонспособность страны. При этом гидрант просит военной помощи у США и НАТО!!!
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реформирования? в смысле архивы и отчетности подчистить?
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"в этот понедельник многие в укроборомпроме не показывались публике, работали с документами: рвали, жгли, прятали..." (С)
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забьют с*ки унитазы пеплом... ибо шредер столько не выдержит "жувать" Порошенко доручив Турчинову на середу підготувати засідання РНБО з питання реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6678
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Срочно понадобилось прятать концы в воду под видом реформирования. Потом не найдешь ни одного компрометирующего документа...
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********* решило сдать своего подельника свинарчука, сделав из него козла отпущения?
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Задергался гаденыш. Выборы. А так бы отморозился как всегда.
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Сьогодні о 21:20. Телеканал 24. Дивимося "Наші гроші" з Денисом Бігусом.
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Хотіли щоб звільнив, бо зрада.
Звільнив, але все рівно зрада.
Не вгодиш.
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Врешь.
Хотели, что б не пи*дил беспардонно.
И руки рубил не на словах
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С таким оборонпромом становится понятно почему взрывались склады.
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