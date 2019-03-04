 Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома"

Об этом Порошенко написал в своем акаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - написал он.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского.
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а то Гриценко староват уже...
много лет не у дел...
староват...
сынка свинарчука дава петралексеич...
смотрим на тебя....
Надо девочек менять, а не кровати переставлять!
лет 10 дремали - а тут проснулись...
одна не увязка....
свинарчуки - мародёрствуют во время войны с ******...
Неужели еще есть те, кто ведется на этот дешевый спектакль?
кого смотреть поставит???
- Где деньги,потрох?
- ХЗ,так быстро отреформировали,что все бумаги потеряли.
планували засідання на 2030 рік, а зараз прийдеться))), в середу!
его бы уже на немецкий крест порвали
даже убежать не успел бы
а тут все слушают очередную херь
которую несёт шакаладная крыса
... або куйло нападе
Звільнив, але все рівно зрада.
Не вгодиш.
Хотели, что б не пи*дил беспардонно.
И руки рубил не на словах