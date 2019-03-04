 Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома"

Об этом Порошенко написал в своем акаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - написал он.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского.

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