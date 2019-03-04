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Все про:взятка (4399) Коломойский (913) Кучма (1729) Пинчук (212) САП (995)

 САП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой"

Специализированная антикоррупционная прокуратура в августе 2018 г. закрыла уголовное производство по факту вымогательства и получения экс-президентом Леонидом Кучмой и его зятем бизнесменом Виктором Пинчуком $110 млн взятки от олигарха Игоря Коломойского за право контроля над крупнейшей нефтедобывающей компанией страны "Укрнафтой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші".

Как сообщили в ГПУ в ответ на запрос издания "Наші гроші", постановление о закрытии уголовного производства №42015000000000425 было вынесено 02.08.2018 г. прокурором САП, который осуществлял процессуальное руководство в этом деле.

Прокурор закрыл дело, установив отсутствие состава уголовного преступления в деянии.

Напомним, 04.03.2015 состоялось заседание Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, на котором Игорь Коломойский заявил, что с 2003  года ежемесячно предоставлял $ 5 млн (всего $110 млн) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы через его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта".

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Издание приводит отрывок из заседания комиссии:

Сергей Лещенко: То есть, вы признаете, что за управление "Укрнафтой" давали 5 млн долларов в месяц?

Игорь Коломойский: Да.

Сергей Лещенко: Кому именно, на какие счета?

Игорь Коломойский: Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все сюда. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы.

11.03.2015 комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. При этом глава парламентской комиссии Борис Филатов заявлял, что "свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданы в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру".

18.03.2015 расследование было начато.

По данным госреестра судебных решений, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых - копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля на ОАО "Укрнафта" от 25.01.2003, согласно которой неперсонифицированные лица договорились об осуществлении контроля над "Укрнафтой", В том числе: обеспечение назначения на должность председателя правления новое лицо; к 01.05.2003 г. избрания на общем собрании акционеров новых членов Наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" и др.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 г. был избран новый председатель правления "Укрнафты" - Игорь Палица, который в период до апреля 2003 г. осуществил смену правления и назначил новых заместителей председателя правления и главного бухгалтера общества.

Кроме того, установлено, что 21 марта 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Укрнафта" был избран новый Наблюдательный совет и его председатель. Членами Наблюдательного совета избраны: Николай Швец (председатель Днепропетровской ОГА), Анатолий Балюк (советник Президента Украины), Вадим Копылов (заместитель председателя ГНА Украины), Михаил Кальченко (директор департамента по вопросам нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго), Светлана Ледомская (заместитель председателя ФГИУ ), Александр Горбунов (руководитель аппарата министра по вопросам экономики и евроинтеграции), а также четверо представителей "Приватбанка" - Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Михаил Киперман и Тимур Новиков. Председателем Наблюдательного совета общества избран Юрий Бойко (будущий министр топлива при президенте Януковиче).

То есть, в Наблюдательный совет общества был включен сам Коломойский и четыре человека из его окружения. Председателем правления "Укрнафты" тоже стал приближенный к нему человек. Это подтверждает реальный характер сделок, заключенных с неперсонифицированными лицами 25.01.2003 г. и 20.03.2003 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3114770
 
 
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Во Беня молодец! Взятки проводил официально с подписями! Вот казалось бы хрен отмажешься! Но САП сумело! Орден им! Два! Мешок!
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Несогласен. Где тут задняя? Укрнафту у Бени забрали, ему обидно и он сливает партнеров, то есть Кучму. А ему и ответ - "Ваша взятка это не взятка. Судить не кого".
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САП решило лодку не качать, бо их самих тошнит.
Это уже даже не трындец, это пробитое дно трындеца
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Во Беня молодец! Взятки проводил официально с подписями! Вот казалось бы хрен отмажешься! Но САП сумело! Орден им! Два! Мешок!
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нет...это петя заднюю решил дать с Беней - но уже поздно...
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Несогласен. Где тут задняя? Укрнафту у Бени забрали, ему обидно и он сливает партнеров, то есть Кучму. А ему и ответ - "Ваша взятка это не взятка. Судить не кого".
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Когда это у Бени забрали Укрнафту? Скорее Днепр потечет вспять, нежели он ее отдаст. Это карма Украины навсегда.
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САП решило лодку не качать, бо их самих тошнит.
Это уже даже не трындец, это пробитое дно трындеца
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Кандидатов много, а настоящий рехворматов судов один! (с)
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И самое главное, шо Беня таки ни при чём. САП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой" - Цензор.НЕТ 8665
А теперь представте, что в президенты прошло (не дай Бог) фиглярское чмо. Что будет творить Беня? Вывод миллиардов долларов из ПриватБанка покажется детской шалостью.
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давай с начало разберемся кто ПриватБанк поставил раком, деньги такая штука , которая может уйти ни к тому об ком говорят
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КАК КТО? Тот кто вывел из него миллмарды долларов на свои подставные фирмы за кордоном. Т.е. СОБСТВЕННИК. Или вы не в курсе за то? САП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой" - Цензор.НЕТ 3161
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Не знаю. Но ведь НБУ все мелкие транзакции не отслеживает. На 50 к примеру фирм в течении нескольких месяцев.
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сомневаюсь что мелкие и возможно не Беня (хотя он не в накладе)
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Это знали все и НБУ И СБУ И пр. Пр. Поскольку Бенцион их щедро оплачивал они и молчали. А он выводид и выводил. 140 млрд в конечном счете. ..В том числе и из твоего карману.
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Естественно. И Кучма и Ющенко и Янукович. И Порошенко. И они вместе с депутатами у котрых деньги были тоже размещены в Привате и могли пропасть, за счет бюджета т.е нас с вами "спасали"Приват. Это такое же преступление как и вывод денег из Привата. Обокрали народ шо одни шо другие.
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Виноват Беня, виноват, в том что взятки клянчат...
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Он взяткодатель. ПО УК.уголовное преступление.
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Через месяц беня станет президентом и суд передумает.
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Кучма-хороший парень.! П.порошенко.
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Петя злейший враг Коломойского не смог носа подточить...
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власть дружище, такая штука, что может из зародыша демократии, сделать феодолизм
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Ну ось оберемо святого Міхо і всьо буде ОК.САП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой" - Цензор.НЕТ 9750
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Та не, лучше оставить все как есть, т.е. Петю
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Так это же не взятки, а арендная плата.
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Подождите...Слуга народа зайдет в парламент, САП будет Бене 7-40 танцевать!!!))))
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Да толку ноль от этих САП и НАБУ, миллиарды н ветер.
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Видимо при победе зеленского кололмойский побещал потрошиным неприкосновенность за закрытие уголовного дела. Поэтому только Тимошенко - она всю коррумпированную мразоту пересажает. Стопудов!
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ага, в кремлівські тюрми...бо з її приходом українських не стане...
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Ото б.я влада.....Чудак признається що платив на лапу, а йому н.і.х.уя, правильно бо ж прийдеться своїх парочку закрити....а в нас закон який ??? "не сади да не посажен будешь..."
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Мне вот интересно. Если эту шоблу закрыть в одной комнате, вручить каждому в руки револьвер с одним патроном и сказать из этой комнаты выйдет только один.... Как вы думаете кто выйдет ?
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Тихой САПой выводят Коломойского из-под удара...
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да, не думал кучма садясь в подкидного, что у бени шесть тузов в колоде.
Но опять, таки за игры на государственном столе и в рабочее время, никому ничего не будет. Один беня, ухмыляясь унесет свой выигрыш.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП закрыла дело о взятке Кучме и Пинчуку от Коломойского за право контроля над "Укрнафтой"
 
 
 
 
 
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