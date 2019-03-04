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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты, обнародованные в журналистском расследовании о хищениях в оборонном секторе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент в Николаеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i", - cказал Порошенко.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

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"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал Порошенко.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114767
 
   
 Топ комментарии
 
Дык, вот кто клоун в державе нашей!
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Можно организовать предвыборный тур по Украине: "Призываю расследовать хищения в армии!"
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Надо погромче: Держи вора!
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До чого тут НАБУ якщо є військова прокуратура яка має арештувати генералів які крали зняті з бойової техніки запчастини і передавали їх Жукову для продажу Укроборонпрому?
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нельзя такого писать. это не по реформаторски не мыролюбно.
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Так и в ДБР есть военные следователи,но их матиос вообще хочет убрать.Это уже новый президент будет этим заниматься.
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та потому что с набу можно договориться, что бы они нашли виновным кого-то другого, а не друга Порошенка Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 6549
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набу занимается топ-коррупцией, а все ниточки по любому ведут к Пороху. но во время тайных встреч Сытника и Пети они ж успели обо всем договорится наверняка, кого трогать можно, а кого низзя
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Можно организовать предвыборный тур по Украине: "Призываю расследовать хищения в армии!"
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и одновременно отстраивать аэропорта Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 485
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и одновременно остраивать аэропорты Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 2652
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Это у кого там честное имя?
Свинарчук? Насиров? Продан? Мельник? Брилиантовые прокуроры?Розенблат?Ляшко?
Персонажей больше, чем жителей в нашем селе
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и петя , чтобы доказать, что он точнокак дева мария, обещался отрезать
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Папка сказал разобраться, но не сказал кого виноватым сделать. Вот посмотрим как Гладковского потягают, попиаряться на нем и отпустят
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Та не, это называется "перебить стрелки". Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 3991 ПоПА дурака включил, он как гидрант типа не в курсе, что НАБУ там только облизнется. Это только Матиос через тепловизор расследовать может, а для всех остальных "военная тайна".
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этот самый дорогостоящий для страны клоун. Страшнее нейтронной бомбы: Когда падает нейтронная бомба то, всё живое гибнет, а материальные ценности остаются; когда нападают такие вот поцреотические клоуны то, люди остаются, а материальные ценности пропадают.
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Очко заграло? Сьогодні буде наступна серія.
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Та полюбому, что бы перебить волну недовольства порох пошел на опережение. Но мне все же кажется, что НАБУ никого не тронет, статистика по делам НАБУ показывает, что там где есть друзья порошенка дела либо закрыты, либо закрываются Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 2644
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так дело в том, что вроде в 15 году в бюро аналогичные дела открыты, тока результата нет)
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"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ"__________________________да чё там петя, пригласил ночью чайку попить - не впервой же!
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Мудрый цар Петро занес карающий меч над виновными боярами! За его спиной воровать посмели, он не знал и сейчас в ярости!
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Все из-за молодежи тупой. Они переписываются в телеграммах, вайберах и остальных чатиках свято веря в асимметричное шифрование! Тупые реально....
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при чем тут шифрование?...просто в 2016-м телефон Жукова попал в руки к людям матиоса......но слил он эту инфу Бигусу только сейчас перед выборами......дальше сам додумай зачем такой ход и какие там все крысы. Парашник сам себе таких подобрал.
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Я не согласен с вами, но аргументов приводить не буду, мало места и времени. Однако повторю - никакого шифрования в этих чатиках нет. Для специально обученных людей, конечно.
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Ну і добре, що вони тупанули. Інакше ніхто нічого б не дізнався і ці уроди далі крали б.
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Так би швидко Йуля реагувала на своїх Лозинських та Магер, а то захищала до останнього!
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Чого ГПУ і суд відмовились від поліграфу, як думаєте Танюша-порохобот...
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Второе отделение. Занавес поднимается. Актёр, предварительно, перед зеркалом, отрепетировав негодование, появляется на сцене.
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ну- да, классно. Сначало делегитимизировали закон, а потом кричит: фас! Так я вас спрашиваю: Кто в этой стране клоун?
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Главное товарищ президент что бы во время следствия не выйти на самих себя.
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не выйдут никуда там на нужной кормушке генитальный югик сидит. он стопку накатит и ничего не увидит.
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ДА-да, як в козлорилих - бояре херовие, а царь добрий, просто нічого не знав...
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подставляют лексеича- оно не брамши не срамши, а про него ,такое
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Нипонял, ты что мародер-петя накатал явку с повинной в НАБУ?!...мАлАдец !!! Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 1318
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В 17.00 смотрим по 24-му очередную серию "Схем".
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как раз перед новой серией нужно излить новую порцию праведного гнева.
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о, в новой серии должны рассказать про набу, как они дела хоронили связанные с Петей. еще ж про "агента" Шевченко должно быть, о нем мельком было, что в общем они там в набу тоже в доле этих схем
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Ради собственной шкуры,сдаст подельников. На едине им будет до последнего обещать,что отмажет. А если не получится,публично кинет их,говоря шо видит их впервые.
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нифига не сдаст, они вместе сдадут всех нас ***** как в 2010-ом
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Это мечом висит над всеми нами. Этот козел на все пойдет...Не знаю..Наверное удавить его безопаснее,чем бороться по его правилам.
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Летит Медведчук в самолёте в раху и звонит Вове . Ты за кого голосовать будешь ? -Конечно за петралексеевича ! - Подожди , щас долечу , обнимемся и расплачемся .
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Все прекрасно понимают - до выборов это будет пародия на следствие, а после выборов судить жителей мальдив будет не реально ......Какие страны не выдают преступников США---АбхазияАзербайджанАлжирАндорраАрменияБелоруссияВьетнамГрузияИндонезияКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКатарКиргизияКитай (Кроме Гонгконга)КНДРМадагаскарМакедонияМальдивские островаМарианский архипелагМакаоМароккоМолдоваМонголияНепалОбъединенные Арабские ЭмиратыОманПуэрто-РикоРоссияСаудовская АравияСеверный КипрСербияТаджикистанТунисТуркменистанУзбекистанЧерногорияЭфиопия
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Завтра ця сімейка втече з країни з усім награбованим.
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а з якого дива їм тікати? Хто їм що скаже, а тим більше зробить?
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Кто громче всех кричит держите вора
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Не люблю, когда алюминиевый тазик, корчити з себя хрустальную вазу.
Фаина Раневская
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вечером по тилипону позвоню))
земля под копытами уже вторую неделю горит, а он вечером позвоню в НАБУ))
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Министр Полторак лежит с сыном после тяжелой рыбалки.Сын Министра Обороны призывного возраста. За время войны стал миллионером. Щедрый отец подарил ему элитную машину, дом под Киевом, квартиры в Киеве, бизнес…В то время когда украинские мамы получали гробы с сыновьями, бравый сын Министра топтал грецкие 5-звездочные отели и катался на яхтах.Порошенко призвал НАБУ расследовать хищения в армии - Цензор.НЕТ 2655
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- кто это тут мотается...орет... капризничает.. всем мешает...
- тю...так это ж генеральский сынок
- да? надо же... такой маленький - а уже генеральский сынок..
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Независимый орган - вечером позвоню...
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...головне у слідстві не вийти на самих себе...
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Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
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Таки Петруне на передовой кой-чего похоже рассказали
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ПОПа ще має щастя через оце:https://echo.msk.ru/blog/evgenshestakov/2381607-echo/
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всі крапки над "і" ти вже розставив, збирай свої пасочки і исдуй в нову пісочницю до своїх корєфанів розставляти крапки над "ë"
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