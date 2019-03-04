 Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как вы знаете, на прошлой неделе журналистское расследование о возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок вызвало большой резонанс. Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, поэтому и должен создать для этого все необходимые условия. Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал Порошенко.
"Президент конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня - превыше всего! Пока армия защищает страну, считаю своим долгом защитить армию от коррупционеров-казнокрадов. Но так же и от политиканов, которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности страны. Особенно цинично выглядит позиция тех кандидатов в президенты, которые, будучи ранее на руководящих должностях в правительстве и Минобороны, подписывали преступные постановления, продавали оружие и технику, демонтировали военные городки и разбазаривали земли, бездумно сокращали личный состав", - добавил Порошенко.
"История всех и все расставит по местам. А пока все мы нуждаемся в объективном расследовании, которое бы вызвало доверие. Призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - резюмировал президент.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
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Надеюсь, хоть порошенко убедил своего кореша, что все будет харашо, что сейчас папа все утрясет?
Порошенко нигде своего не упустит. Наверно, и мусор со своего дворца умудряется продать ( "Я его таки продал!", - как в анекдоте).
що свинарчук не поділився з шефом
Порошенко явно в теме.
Сажать нужно только 'пакетом' одного свинарчука недостаточно
Респект Порошенку !
ты,тоже мародер,и удешь..
или тебя уйдут.
Но таки да, этот момент я упустил - возможность восстановления этому выродку будет доступна не при каждом из нынешних кандидатов. При этих троих наименее вероятно.
" Так ти хоч прізвище зміни..."
Зовсім недавно: зміна прізвища на змінює сутності
Пора и ПАП на выборах отправить сначала с поста президента в бытие а потом по этапу
Свиня під Дубом віковим
Наїлася жолудів досита, до відвала;
Наївшись, виспалась під ним;
Потім, ока продерши, устала
І рилом підривати в Дуба коріння стало
"Адже це дереву шкодить",
Їй з Дубу ворон говорить:
"Коль корінь обнажишь, воно засохнути може".-
"Нехай сохне", говорить Свиня:
"Нітрохи мене те не тривожить;
У ньому пуття мало бачу я;
Хоч століття його не будь, нітрохи не пошкодую,
Лише були б жолуді: адже я від них жирію".-
"Невдячна!" примолвил Дуб їй отут:
"Коли б нагору могла підняти ти рило,
Тобі б видно було,
Що ці жолуді на мені ростуть".
Петр Алексеевич, нафига ж ты уволил невиновного, кристально честного чувака?? Прямо таки разгул волюнтаризьма и тирании! )))
Вот пример для Свинарчука!
Константин Adenium Ретвитнул(а) Петро Порошенко
Вобщем как я понимаю Свинарчуки покидают Украину с наворованным баблом, пипл жрет говно о справедливости, кнур как обычно врет.
Обожнюю дивитися на те, як Порошенко витирає ноги об свою медіа-челядь.
Спочатку тиждень попрохоботи з піною у роті волають, яка журнашлюха Бігус і який крутий менеджер Свинарчук, і що слідство і суд розбуруться. А потім, коли Президент без суду і слідства звільняє його з посади, всі раптом замовкають
Судячи з того, що Семочко залишається на посаді, він для Порошенка значить набаго більше, ніж його друг і партнер Свинарчук. Складно уявити, ЩО САМЕ він зробив для Порошенка.
БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕКРАСИВАЯ СИТУАЦИЯ ИЗ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ КОЛИ БИТИЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕ.
БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕСПРАВЕДЛИВО КОГДА НИЩАЯ И РАЗВОРОВАННАЯ порошенкой иИ его друзьями УКРАИНА БУДЕТ ПОЖИЗНЕННО СОДЕРЖАТЬ МИЛЛИАРДЕРА И МАРОДЁРА порошенку.
Президент Порошенко, спасаясь от коррупционного пожара, решил уволить своего смотрящего по оборонным предприятиям Олега Гладковского. Этот тот высокопоставленный чиновник, который замешан в громком воровстве, вскрытом журналистами программы Bihus.info. Но, на самом деле, увольнять надо не Гладковского, а самого Порошенко. Он - корень проблемы. И Гладковский - это не самостоятельная единица, а продолжение самого Порошенко, удлинитель его рук. Они не только давние партнеры по бизнесу, но и друзья по жизни. Их дома в Испании, возле Марбельи, расположены по соседству. Вилла Гладковского площадью 1729 квадратных метров предусмотрительно оформлена на его жену. Будет куда бежать в случае чего.
Порошенко для развития армии Украины сделал больше чем кто-либо за последние 30 лет, поэтому все юле и зелеботы идут нах.
Провокаторам, російським холуям та тролям, а також малоосвіченим совкам не дано зрозуміти. Вони не спроможні уявити, в якій небезпеці не тільки Україна, а й Європа і мир взагалі. Сподіваюсь, що все ж в більшості українців переможе здоровий глузд, та вони обиратимуть ту ж команду, яка справами, експериментально, довела спроможність кардинально змінювати країну.
Небось, сказал ему уезжать на виллу в Испании, пересидеть смутные времена. А потом, и сам туда подтянется, если проиграет выборы.
к сведению:
Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны
С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.
https://censor.net.ua/news/3114395/firma_gladkovskogo_s_dekabrya_2018_goda_poluchila_510_mln_grn_po_zakrytym_soglasheniyam_s_minoborony
Вот такой "дембельский аккорд", а вы переживаете, как же он, бедняга, дальше
Під тиском Нацкорпусу: Порошенко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО
По факту, в деле "хищений в Оборонсервисе" Украина сгоряча прогнулась под Путиным.
3 год ·
Все обсуждают новость о том, что Порошенко уволил своего друга и партнёра Свинарчука (Гладковского) с должности Первого заместителя Секретаря СНБО.
Одни аплодируют стоя. Другие расценили это, как слабость Президента. Мол, своего сдал.
Ребята! Та кого он сдал? О чем Вы? Лучше скажите, а кто в этой ситуации будет арестован? Где сейчас находится сын господина Гладковского? Почему до сих пор нет ни одной персональной пидозры от Генерального прокурора? Кто в данной ситуации будет возвращать сотни миллионов, украденных у страны? Где были все это время СБУ и ГУР? Что молчит ГБР и НАБУ?
Вот какие вопросы сегодня стоЯт на повестке дня.
Причём, не только внутри Украины. Достаточно почитать Западную прессу, чтобы понять, что Украина уже всех достала тотальной коррупцией и мародерством. Даже американский аналитический центр "Атлантический Совет", после этого коррупционного скандала опубликовали серьёзный материал, в котором приводят пять пунктов, по которым Порошенко должен уйти... И первый пункт звучит очень просто: Не искоренил коррумпированную систему...
А я бы добавил. И возглавил её....
В общем, в сложившейся ситуации, просто увольнение - это не сдача своих, а их спасение. Конфликт интересов и семейный подряд в данном случае налицо..
Теперь можно спокойно затягивать следствие и уводить по ложным направлениям. А главное, что никто из главных действующих лиц, так и не окажется на скамье подсудимых.
Так что, я против подобных отставок и показательных увольнений. Как был против в случае с Яресько и Гонтаревой, Яценюком и Махницким, Гелетеем и Шокиным..
Пустое это... Бессмысленное... Все эти персонажи безбожно грабили Украину, а сейчас прекрасно себя чувствуют. Кто в Лондоне, кто в США, а кто и никуда не уезжал...
Да и Ли Куан Ю вроде говорил про "посадить трёх друзей", а не про "уволить одного"....
Уволил Порошенко Гладковского, конечно, максимально неудачно. Нужно было сделать это сразу после выхода расследования. Зачем было позориться на ЗИКе, несколько дней поливать грязью Бигуса, чтобы потом фактически подтвердить его правоту?
Особенно неудачно выбрано время - утром, в день выхода второй части расследования. Выглядит одновременно и как страх перед открытием новых фактов, и как реклама второй части.