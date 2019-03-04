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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16486) СНБО (3159) увольнение (1522) Гладковский (41)

 Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Об этом Порошенко написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

...

"Как вы знаете, на прошлой неделе журналистское расследование о возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок вызвало большой резонанс. Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, поэтому и должен создать для этого все необходимые условия. Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня - превыше всего! Пока армия защищает страну, считаю своим долгом защитить армию от коррупционеров-казнокрадов. Но так же и от политиканов, которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности страны. Особенно цинично выглядит позиция тех кандидатов в президенты, которые, будучи ранее на руководящих должностях в правительстве и Минобороны, подписывали преступные постановления, продавали оружие и технику, демонтировали военные городки и разбазаривали земли, бездумно сокращали личный состав", - добавил Порошенко.

"История всех и все расставит по местам. А пока все мы нуждаемся в объективном расследовании, которое бы вызвало доверие. Призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - резюмировал президент.

Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 01
Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 02
Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 03

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114765
 
   
 Топ комментарии
 
А до этого несколько лет Петя конечно же ни о чем даже не догадывался.
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Царь не знал.... На кого это фуфло рассчитано?
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Ну как же, ведь самолёт ждет(( теперь даже ложиться в феофанию ненужно.
Надеюсь, хоть порошенко убедил своего кореша, что все будет харашо, что сейчас папа все утрясет?
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Свинарчук, сливай схемы. Чистосердечное зачтется.
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Да ничего ему не будет, в случае прихода к власти зеленого клоуна или жульки, просто откупится как подельники овоща откупились от банды вальцмана, ну а если шоколадка нарисует результат на выборах, то вообще восстановится через суд или переведут на другую должность где все так же можно будет мародерствовать.
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Допитливість нашого преза на грані фантастики...Хоче знати правду і всьо!..Так як би з неба впав і здивовано кругом оглядується...Кругом крадуть аж гай шумит а він в то ніяк не може повірити...
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он сам в процессе, потому со стороны увидеть не получается. Лживый, жадный, беспринципный, мерзкий клептоман - этим всё сказано.
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Когда мы дождемся что не дожидаясь расследование все эти должностные на которых упала хотя бы тень подозрений сами уйдут в отставку? Пока без исключения только каталки и клетчатые одеяла.
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Почти все эти факты из расследования были обнародованы пару лет назад, просто до выборов было далеко, народ у нас ленивый и тупой, а значит никаких реальных протестов не было, и если бы не выборы, то и сейчас бы ничего вообще не было бы. Так что если мы себя так ведем и позволяем жидам и свиньям себя грабить,то с чего бы кому-то там уходить в отставку из-за аккого0то там расследования журналистов?
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осталось маленькое но петр лексеич объясните почему деньги с бронетанковых заводов поступали на ваше предприятие ленинская кузня ? ....
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це ж все Пуцін винен ... хіба ви не знали ? Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8350
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Потому же, что и деньги януковича, 2,5 млрд грн, которые были у него конфискованы, а затем переведены в банк порошенко. Позже все эти деньги были отданы доверенным людям януковича, т.е, все деньги яныку назад вернули. А банк порошенко на этой операции заработал 25 млн грн.
Порошенко нигде своего не упустит. Наверно, и мусор со своего дворца умудряется продать ( "Я его таки продал!", - как в анекдоте).
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***** таки був здивавоний тією купою грошей,
що свинарчук не поділився з шефом
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Ппц(( системное воровство в оборонке назвать окремим недоліком ((
Порошенко явно в теме.
Сажать нужно только 'пакетом' одного свинарчука недостаточно
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Шоколадка с картавым и свинарчука сажать не собираются, а вы тут пр какие-то "пакеты" говорите. Если шоколадка подмухлюет с выборами и нарисует себе победу, тогда свинарчука восстановят через самый гуманный в мире украинский "суд", а если не дадут смухлевать, тогда все равно бежать нужно будет от бени и его ручного клоуна.
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Чикатило нужно было просто уволить и простить! Так справедлво.
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А потом еще через суд восстановить в должности маньяка с выплатой зарплаты за предыдущий период .
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Ну да, очень жесткое наказание за мародерство во время войны. Шоколаднокомандующий свой лохотрат вообще похоже за скотов держит, которые могут схавать все что им высрут минстецьки.
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ну , хавають же ... навіть в тисячах наметах , за недорого , погоджуються мерзнути ... Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2726
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Там чисте заробтічанство накшталт проплачених мітингарів яких стало модно кидати на гроші, ідейних порохоботів там мабуть не дуже багато.
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звісно заробітчанство , але ж вони розуміють НА КОГО вони працюють ... Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9589
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в тебе вся твоя вертикаль свинарчуки,а він одного звільнив...
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Он забыл уволить того, кто привел Гладковского в РНБОУ, т.е. себя родимого...
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Через самый неподкупный и справедливый суд восстановится через месяц
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Мудре рішення Президента... Скільки було бажаючих попіаритися на цьому фейку від Жульки Каломотки, а тепер їм залишається хіба що чекати на її хід у відповідь та звільнення з лав партії та фракції "Родина" у Верховній Раді "героїв пірамідного скандалу" ...😃😃😃

Респект Порошенку !
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А де "..таким кроком Пепе врятував Україну і Томос!" За що вам гроши платять! Фантазії нуль....
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Снял и все ????!!! Такие как Свинарчук- Гладковский потом востанавливаются через суды, и Украина им еще и компенсирует якобы "незаконное снятие с должности" ! Петя - где отрубаные руки ???
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А поставленный Свинарчуком в армию металлолом на базе "Богданов" по ценам "Боинга" тоже отзовут?
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Отозвать то могут легко, вот только деньги в бюджет свинарчук и вальцман точно не вернут.
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Де бачиш "вальцман" - можеш бути впевненим: ноги ростуть з кремля. Буд-який кацап - антисеміт на генетичному рівні.
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Да я такой, ахент кремля,раз не люблю шоколаднокомандующего мародера, ну а антисемитизм это вполне логичное явление для любой нормальной страны которую грабят пархатые мародеры. Но в том, то и проблема Украины и украинцев, что у нас на генетическом уровне быть терпилой, иначе бы эту пейсато-пархатую нечисть из Украины вывозили бы по частям, а не собиралось бы быдло опять голосовать за очередного жиденка на выборах.
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Жизненный опыт подсказывает, что Вы недалеки от истины...
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пыня потужный,это не поможет.
ты,тоже мародер,и удешь..
или тебя уйдут.
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Таке джерело, таке джерело!.. жодного посилання, виключно само на себе.
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це перекликається з старою історією про бронежилети та горючу уніформу.
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Все эти показные "снятия с должности" в исполнении Порошенко - не что иное, как "бегите, хлопцы, я прикрою!"
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"Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. " А честность и беспристрастность объективного расследования не надо создавать? Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 761
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Ону нужно чтобы поверили, а не честное и беспристрастное расследование.
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Ничё, через годик восстановится по решению суда. С компенсацией, лол.
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Як же ж так: якщо "світло" (Зе, Юля, Гриць-полковник) переможе - то "баригу" ж посадять, і ніхто не відновиться! Чи, може, "свтло" теж не проти, якщо Гладковський "через годик восстановится по решению суда"? Чи, може, (свят-свят-свят!) Порошенко таки переможе, і "світлу" це чудово відомо?
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Даже, если бы фантастическим образом победил снявшийся Садовой - никто бы не сел. Кроме парочки стрелочников. Все ключевые фигуры и всё их окружение уйдут от ответственности.
Но таки да, этот момент я упустил - возможность восстановления этому выродку будет доступна не при каждом из нынешних кандидатов. При этих троих наименее вероятно.
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Задовго до: "Петре, візьми мене в партнери -- в нас все буде гладко!"
" Так ти хоч прізвище зміни..."
Зовсім недавно: зміна прізвища на змінює сутності
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Вот лживая и лицемерная тварь! Типа ты не знал, как ТЫ вместе со свинарчуками-кананеньками-березеньками, мартыненьками и разными прочими ************ разворовываешь бюджет нищей и воюющей страны?!!! И как все подвластные и зависящие от тебя силовые структуры закрывают на эту мерзость глаза, вместе с твоим кумом-алкашем-балаболом-демагогом, работающим генпгокугогом?! И только журналистское расследование смогло хоть немного заставить тебя почесать свою вспотевшую задницу? Сидеть тебе, гнида, навечно. А пока покайся перед народом, перед армией, перед матерями погибших ...
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Поздно пить боржоми когда почки отвалились
Пора и ПАП на выборах отправить сначала с поста президента в бытие а потом по этапу
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Зняти з посади і відправити на Сейшели, щоб відпочив і відмився від брудної роботи , голосуйте за українців, що не крадуть.
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Зараз набіжуть толєрасти-вальцманолюби і розкажуть тобі який ти антисеміт-хвашист. Нажаль століття рабства та знищення оккупантами української еліти даються взнаки - думаючих людей в Україні залишилось дуже мало, основна маса це тупе бидло готове голосувати за будь-якого жидка якого покажуть їм по телебаченню і який пообіцяє манну небесну після його обрання, а потім це бидло коли виявляється що його в чергове обдурили починає скиглити в інтернеті та тікати з країни працювати прибиральниками з вищою освітою.
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А почему не на нары? Где сынок?Почему один? Он что самый главный? А наша гнида ни при чем????
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СВИНЯ ПІД ДУБОМ
Свиня під Дубом віковим
Наїлася жолудів досита, до відвала;
Наївшись, виспалась під ним;
Потім, ока продерши, устала
І рилом підривати в Дуба коріння стало
"Адже це дереву шкодить",
Їй з Дубу ворон говорить:
"Коль корінь обнажишь, воно засохнути може".-
"Нехай сохне", говорить Свиня:
"Нітрохи мене те не тривожить;
У ньому пуття мало бачу я;
Хоч століття його не будь, нітрохи не пошкодую,
Лише були б жолуді: адже я від них жирію".-
"Невдячна!" примолвил Дуб їй отут:
"Коли б нагору могла підняти ти рило,
Тобі б видно було,
Що ці жолуді на мені ростуть".
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Это всё "фейковые факты" и "гибридные происки кремля", но я снял с должности Свынярчука. Верховный главнокоррупствующий жжет! )))
Петр Алексеевич, нафига ж ты уволил невиновного, кристально честного чувака?? Прямо таки разгул волюнтаризьма и тирании! )))
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Если кто помнит, то 04.03.2005 бывший министр МВД Кравченко покончил жизнь самоубийством 2-мя выстрелами в голову. А пред смертная записка!
Вот пример для Свинарчука!
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У соєвих протиріччя за пртиріччям. Спочатку - це "усьо фігня та наклеп", потім заява Свинарчука "я попросив президента відсторонити мене... бла-бла-бла", а тепер ось це. Як кажуть, далі буде...
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Константин Adenium‏ @crown8096

Константин Adenium Ретвитнул(а) Петро Порошенко

Вобщем как я понимаю Свинарчуки покидают Украину с наворованным баблом, пипл жрет говно о справедливости, кнур как обычно врет.
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Самый прибыльный бизнес в наше время в Украине - зарабатывать на смертях собственных солдат, преданно глядя своим согражданам в глаза и называя «зрадофилов» врагами..
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С.Иванов:
Обожнюю дивитися на те, як Порошенко витирає ноги об свою медіа-челядь.
Спочатку тиждень попрохоботи з піною у роті волають, яка журнашлюха Бігус і який крутий менеджер Свинарчук, і що слідство і суд розбуруться. А потім, коли Президент без суду і слідства звільняє його з посади, всі раптом замовкають
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i v a n o v, [04.03.19 14:52]
Судячи з того, що Семочко залишається на посаді, він для Порошенка значить набаго більше, ніж його друг і партнер Свинарчук. Складно уявити, ЩО САМЕ він зробив для Порошенка.
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барыга готов сдать даже, считай, родственника, свинарчука
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Нужен, очень нужен ИМПИЧМЕНТ порошенке.

БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕКРАСИВАЯ СИТУАЦИЯ ИЗ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ КОЛИ БИТИЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕ.

БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕСПРАВЕДЛИВО КОГДА НИЩАЯ И РАЗВОРОВАННАЯ порошенкой иИ его друзьями УКРАИНА БУДЕТ ПОЖИЗНЕННО СОДЕРЖАТЬ МИЛЛИАРДЕРА И МАРОДЁРА порошенку.
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Всі прям знають 100%,що "Порох все знав,а то і сам прийняв участь в розкраданні укроборонпрому".? "Хо всрався, невістка"-це із той опери. У Пороха сотні,а то і тисячі підлеглих,за якими не вслідкуєш фізично.. засмучує інше,журналісти знали про це 2 роки і мовчали,а зараз "порціями" перед виборами подають.. Напевне,щоб Пороха потопити.
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Звичайно ж не знав, у нього свій бізнес, он який потужниий, а тут ще це президенство. Ніколи йому за всима наглядати. Та й не панське то діло, не в нього ж крадуть.
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ЛЕЩЕНКО
Президент Порошенко, спасаясь от коррупционного пожара, решил уволить своего смотрящего по оборонным предприятиям Олега Гладковского. Этот тот высокопоставленный чиновник, который замешан в громком воровстве, вскрытом журналистами программы Bihus.info. Но, на самом деле, увольнять надо не Гладковского, а самого Порошенко. Он - корень проблемы. И Гладковский - это не самостоятельная единица, а продолжение самого Порошенко, удлинитель его рук. Они не только давние партнеры по бизнесу, но и друзья по жизни. Их дома в Испании, возле Марбельи, расположены по соседству. Вилла Гладковского площадью 1729 квадратных метров предусмотрительно оформлена на его жену. Будет куда бежать в случае чего.
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Вот как-то все более стойкое предчувствие появляется что, таки, нет. Не Испания. Крым - Ростов.
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Лещенко, вы паталогический лжец, предатель и трус.
Порошенко для развития армии Украины сделал больше чем кто-либо за последние 30 лет, поэтому все юле и зелеботы идут нах.
Провокаторам, російським холуям та тролям, а також малоосвіченим совкам не дано зрозуміти. Вони не спроможні уявити, в якій небезпеці не тільки Україна, а й Європа і мир взагалі. Сподіваюсь, що все ж в більшості українців переможе здоровий глузд, та вони обиратимуть ту ж команду, яка справами, експериментально, довела спроможність кардинально змінювати країну.
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По хамству, брехні--можна зразу визначити хто пише. А пишуть в основному проплачені тролі,аба баплаболкі.аба просто дебіли.
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Порошенко перед выборами решил сделать вид, что он таки одного своего друга хоть и не посадит, так хоть временно снимет с должности.
Небось, сказал ему уезжать на виллу в Испании, пересидеть смутные времена. А потом, и сам туда подтянется, если проиграет выборы.
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Пока тут кое-кто радуется "победе справедливости",
к сведению:
Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны
С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.
https://censor.net.ua/news/3114395/firma_gladkovskogo_s_dekabrya_2018_goda_poluchila_510_mln_grn_po_zakrytym_soglasheniyam_s_minoborony


Вот такой "дембельский аккорд", а вы переживаете, как же он, бедняга, дальше
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Да ничего. Судя по всему, работаете вы. Не бесплатно. На гладковских.
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Напрасно вы, господин президент, подписали этот указ. Вина Гладковского не доказана. Больше того, есть все основания считать, что вся история, изложенная Бигусом, - инспирирована ФСБ России, чтобы не допустить вашего повторного избрания.
По факту, в деле "хищений в Оборонсервисе" Украина сгоряча прогнулась под Путиным.
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То, вони всі щирі поцрєоти, які крадуть з бюджету виключно заради "аби пьютін не забрав"? Тактика "випаленої землі", коли прийде окупант йому вже нічого не дістанеться?
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Dmitriy Spivak
3 год ·

Все обсуждают новость о том, что Порошенко уволил своего друга и партнёра Свинарчука (Гладковского) с должности Первого заместителя Секретаря СНБО.
Одни аплодируют стоя. Другие расценили это, как слабость Президента. Мол, своего сдал.
Ребята! Та кого он сдал? О чем Вы? Лучше скажите, а кто в этой ситуации будет арестован? Где сейчас находится сын господина Гладковского? Почему до сих пор нет ни одной персональной пидозры от Генерального прокурора? Кто в данной ситуации будет возвращать сотни миллионов, украденных у страны? Где были все это время СБУ и ГУР? Что молчит ГБР и НАБУ?
Вот какие вопросы сегодня стоЯт на повестке дня.
Причём, не только внутри Украины. Достаточно почитать Западную прессу, чтобы понять, что Украина уже всех достала тотальной коррупцией и мародерством. Даже американский аналитический центр "Атлантический Совет", после этого коррупционного скандала опубликовали серьёзный материал, в котором приводят пять пунктов, по которым Порошенко должен уйти... И первый пункт звучит очень просто: Не искоренил коррумпированную систему...
А я бы добавил. И возглавил её....
В общем, в сложившейся ситуации, просто увольнение - это не сдача своих, а их спасение. Конфликт интересов и семейный подряд в данном случае налицо..
Теперь можно спокойно затягивать следствие и уводить по ложным направлениям. А главное, что никто из главных действующих лиц, так и не окажется на скамье подсудимых.
Так что, я против подобных отставок и показательных увольнений. Как был против в случае с Яресько и Гонтаревой, Яценюком и Махницким, Гелетеем и Шокиным..
Пустое это... Бессмысленное... Все эти персонажи безбожно грабили Украину, а сейчас прекрасно себя чувствуют. Кто в Лондоне, кто в США, а кто и никуда не уезжал...
Да и Ли Куан Ю вроде говорил про "посадить трёх друзей", а не про "уволить одного"....
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Тошно читать и слушать ШОКОЛАДНУЮ САТАНУ. Даже ума не хватает сделать так что-бы были и овцы целы и волки сыты. Отупели обленились обнаглели в корень "порохоботы". Всё-ж уже понятно, видно, слышно. ТАК НЕт ........ надо сидеть в кресле до последнего. Уже за руку словили, уже подтвердилась вся эта канитель - так бл... возьми будь мужиком ПОСАДИ дружка и сынка хотя-бы !!!!! Я-б сам даже после такого за ПОРОХА проголосовал-бы !!!! ВОТ и получается Президент = ПРЕЗИК самый настоящий, без стержня и характера.
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- Так, нельзя же садить! Они же за собой потянут! А так - уволил, может и промолчат. Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2950
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Denis Kazansky
Уволил Порошенко Гладковского, конечно, максимально неудачно. Нужно было сделать это сразу после выхода расследования. Зачем было позориться на ЗИКе, несколько дней поливать грязью Бигуса, чтобы потом фактически подтвердить его правоту?
Особенно неудачно выбрано время - утром, в день выхода второй части расследования. Выглядит одновременно и как страх перед открытием новых фактов, и как реклама второй части.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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