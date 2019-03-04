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 Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Об этом Порошенко написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, на прошлой неделе журналистское расследование о возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок вызвало большой резонанс. Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу, поэтому и должен создать для этого все необходимые условия. Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал Порошенко.

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"Президент конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня - превыше всего! Пока армия защищает страну, считаю своим долгом защитить армию от коррупционеров-казнокрадов. Но так же и от политиканов, которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности страны. Особенно цинично выглядит позиция тех кандидатов в президенты, которые, будучи ранее на руководящих должностях в правительстве и Минобороны, подписывали преступные постановления, продавали оружие и технику, демонтировали военные городки и разбазаривали земли, бездумно сокращали личный состав", - добавил Порошенко.

"История всех и все расставит по местам. А пока все мы нуждаемся в объективном расследовании, которое бы вызвало доверие. Призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - резюмировал президент.

Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 01
Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 02
Я подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко 03

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114765
 
   
 Топ комментарии
 
А до этого несколько лет Петя конечно же ни о чем даже не догадывался.
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Царь не знал.... На кого это фуфло рассчитано?
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Мудре рішення Президента... Скільки було бажаючих попіаритися на цьому фейку від Жульки Каломотки, а тепер їм залишається хіба що чекати на її хід у відповідь та звільнення з лав партії та фракції "Родина" у Верховній Раді "героїв пірамідного скандалу" ...😃😃😃

Респект Порошенку !
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А де "..таким кроком Пепе врятував Україну і Томос!" За що вам гроши платять! Фантазії нуль....
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Снял и все ????!!! Такие как Свинарчук- Гладковский потом востанавливаются через суды, и Украина им еще и компенсирует якобы "незаконное снятие с должности" ! Петя - где отрубаные руки ???
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А поставленный Свинарчуком в армию металлолом на базе "Богданов" по ценам "Боинга" тоже отзовут?
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Отозвать то могут легко, вот только деньги в бюджет свинарчук и вальцман точно не вернут.
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Де бачиш "вальцман" - можеш бути впевненим: ноги ростуть з кремля. Буд-який кацап - антисеміт на генетичному рівні.
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пыня потужный,это не поможет.
ты,тоже мародер,и удешь..
или тебя уйдут.
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Все эти показные "снятия с должности" в исполнении Порошенко - не что иное, как "бегите, хлопцы, я прикрою!"
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"Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. " А честность и беспристрастность объективного расследования не надо создавать? Я підписав указ про звільнення Гладковського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 761
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Ничё, через годик восстановится по решению суда. С компенсацией, лол.
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Задовго до: "Петре, візьми мене в партнери -- в нас все буде гладко!"
" Так ти хоч прізвище зміни..."
Зовсім недавно: зміна прізвища на змінює сутності
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Вот лживая и лицемерная тварь! Типа ты не знал, как ТЫ вместе со свинарчуками-кананеньками-березеньками, мартыненьками и разными прочими ************ разворовываешь бюджет нищей и воюющей страны?!!! И как все подвластные и зависящие от тебя силовые структуры закрывают на эту мерзость глаза, вместе с твоим кумом-алкашем-балаболом-демагогом, работающим генпгокугогом?! И только журналистское расследование смогло хоть немного заставить тебя почесать свою вспотевшую задницу? Сидеть тебе, гнида, навечно. А пока покайся перед народом, перед армией, перед матерями погибших ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ подписал указ об увольнении Гладковского, - Порошенко
 
 
 
 
 
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