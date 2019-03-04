 В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич", - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.
Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают - 18,7%, БПП "Солидарность" - 14,2%, "Оппозиционную платформу" - 10,5%, "Гражданскую позицию" - 6,2%, "Самопомич" - 5,5%. Около 4% поддерживают "Радикальную партию" и "Свободу", около 3% - партию "Наши", около 2% - "Оппозиционный блок" и УКРОП.
Отмечается, что В.Зеленский и П.Порошенко имеют значительно лучшую электоральную поддержку, чем "Слуга народа" и БПП. Аналогично у А.Гриценко и О. Ляшко. В отличие от Ю.Тимошенко и А.Садового, чьи персональные рейтинги хуже, чем показатели "Батькивщины" и "Самопомочи".
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019.
Але.
Вибуху не сталося. Как и 3,14дореза. А вот бурление в сельском сортире было всем на зависть, нам на загляденье. Общее впечатление. Если опустить постоянно пульсирующую у меня в голове мысль «да они все е*анутые, Монова, нахіба ты это смотришь», то четко прослеживается общий лейтмотив - как именно, когда, насколько долго и мучительно они будут казнить Порошенко, когда придут к власти. Это идея фикс каждого из собравшихся там шлемазлов, концентрированная, горячая, дымящаяся ненависть.
Они так упоролись на этой идее, что она подчинила их себе, растворила в себе без следа. Иногда даже кажется, что, забери сейчас у них Порошенко, и вся их стратегия рассыплется, смысл жизни и дальнейшего движения вперед будет утерян, стержень извлечен и сломан о колено, и они застынут неподвижно, как куклы, из которых вынули батарейки. Потому что ненависть коварна в силу своей иррациональности, она хорошо дает стартовый толчок, но если ее потом не обуздать и не подчинить рассудку, то испепеляет без остатка.
Но я отвлеклась на философию.
Больше остальных в этом шапито меня интересовали Юльця и Зеленский, конечно же.
Зеленский, как любимый внук бабушки Бени, появился не в студии, а в скайпе, бо в самом деле, нахрена ему этот сброд, не хватало еще утруждаться, ехать и время тратить, он сам себе красавчик, весь обвешанный микрофонами, которые, впрочем, его не спасли и не помешали страстно, но при этом бессмысленно, мычать в ответ на поставленные вопросы. Если все же попытаться найти смысл в его выступлении, то он мало чем отличается от остальных, то есть во всем виноват Порошенко, вот как победим и посадим в тюрьму - сразу заживем.
Но вымкнуть скайп просто так, без сміщной шутки в стиле «95 квартала», Зеленский не смог, поэтому на вопрос ведущей, изволит ли Вовочка в следующий раз прибыть в студию собственной персоной, он ответил «Зуб даю». И кокетливо подмигнул. Судя по лицу ведущей, зуб Зеленского она не возьмет. А вот я бы взяла, в качестве охотничьего трофея. Повесила бы на веревочку, крутила над головой и доводила Зе_фанатов до исступления.
Однако я снова отвлеклась.
Переходим к Юлии Владимировне. Эта леди будет казнить Порошенко первой и этого не скрывает. Месть и ненависть - это ее смысл жизни, движущая сила, допинг и программа действий в одном флаконе. Выступление Юлии Владимировны мало чем отличалось от сотен таких же ее выступлений, где один тезис перетекает в другой, а тот в третий и так до бесконечности, при этом вся суть сводится всего лишь к двум постулатам: «я хорошая» и «Порошенко плохой». И в этот раз юлегенератор фраз работал бы себе без сбоев, если бы не вмешался Бигус, который тоже был приглашен в студию. Собственно, вокруг его расследования и был выстроен весь сюжет ток-шоу. Так вот Бигус спросил у Юлии Владимировны, как она объяснит тот факт, что на ее избирательную кампанию очень крупные суммы внесли безработные и кассиры супермаркетов.
Юлегенератор фраз скрипнул, киксанул немного, но с ритма не сбился. И сразу же выдал вот такое:
- Ми цінуємо роботу журналістів-розслідувачів. І ми завжди вдячні за все, що вони роблять. Їхня робота небезпечна, і ви знаєте, скільки журналістів постраждало і скільки журналістів убили. Саме тому ми дуже уважно ставимося до будь-яких розслідувань, які стосуються, у тому числі, нашої команди.
Очень интересная фраза сама по себе, фраза, которую можно вывернуть любую сторону и трактовать, как удобно. В ней зашит и отсыл к делу Шеремета, и прямая угроза журналистам-расследователям.
По словам Юлии Владимировны, она связалась с регионами и спросила там WTF?! тихим, не предвещающим ничего хорошего голосом.
И ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?!
Оказывается! Дальше снова прямая речь:
- З'ясувалося, що ті середні підприємці, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, а нас підтримують по всій країні, вони не можуть цього зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи, миттєво нищаться ці підприємці, забирається в них усе, що в них є. І це терор, який сьогодні йде по всій країні.
И вот, значит, по версии Юлии Владимировны, несчастные, заплаканные, затерроризированные барыгами бизнесмены бросились искать у себя в родственниках кассиров, вагоновожатых, бомжей и путевых обходчиков. И как только нашли, сказали «фух, ну слава Богу, тебя как зовут? Впрочем, пох, просто запомни, что ты мой родственник, и давай перечислим деньги от твоего имени вон той жопастенькой валькирии, ей очень надо». Родственник в ах*е, жопастенькая валькирия с деньгами и ссыт всем в глаза, все остальные смеются. Некоторые облизывают то теплое, что стекает у них с бровей по лицу (я ж предупреждала, извините якшошо).
Потом я еще немного послушала вкрадчивого маньяка Садового, меня начало тошнить, потом я отвлеклась на уши Дубинского, они огромные, как мое отвращение ко всем этим у3,14дням. А потом я выключила. Потому что весна, а зачем мне ее портить.
P.S. Да, я знаю, что уши обсуждать нехорошо, но вот такая я ****. До новых встреч.
Монова
Оце і все про подібні "рейтинги".