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 Украинцы завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который состоялся в шотландском Глазго, украинские спортсмены завоевали 5 медалей: 2 серебряные и 3 бронзовые.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает Цензор.НЕТ.

 Андрей Проценко в прыжках в высоту занял 2 место, показав результат 2 метра 26 сантиметров. Серебряная медаль с результатом 1 метр 99 сантиметров также на счету Юлии Левченко.

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Марина Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину. Ее результат - 6 метров 84 сантиметра. Ольга Саладуха выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке (14 метров 47 сантиметров). Еще одна бронза у Ольги Ляховой в беге на 800 метров: украинка показала время 2:03,24.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114761
 
   
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молодцы!
пусть пока без золота...ничего! еще все впереди!
поздравляем!
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