 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.
С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах Президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксировано на Юге и Востоке страны.
Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой П.Порошенко (16,6%) и Ю.Тимошенко (16,2%). За Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, А.Гриценко - 7,7%, О.Ляшко - 5,6%, А.Садового - 3%, Е. Мураева - 2,5%, И.Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают А.Шевченко, Р.Кошулинский и А.Вилкул.
Отмечается также, что за последний месяц вырос рейтинг В.Зеленского, П.Порошенко и Ю.Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений. В то же время, в течение последнего месяца ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором (с 15 до 25%).
В.Зеленский имеет относительно лучшие электоральные позиции среди избирателей Юга и Востока, является лидером электоральных рейтингов в городах Украины. П.Порошенко лидирует на Западе страны. Ю.Тимошенко сохраняет лучшие позиции в Центре, где делит первенство с В.Зеленским.
В.Зеленский и Ю.Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (т.н. "второй выбор") - их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У П.Порошенко и А.Гриценко - по 4%.
В то же время, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят 19%, В.Зеленского - 17%. За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели П.Порошенко. Показатели Ю.Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу В.Зеленского, люди старшего возраста - в победу П.Порошенко и Ю.Тимошенко.
По данным соцгруппы, антирейтинг возглавляет П.Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (31% против 24%). В то же время, В.Зеленский - как в паре с П.Порошенко (42% против 24%), так и с Ю.Тимошенко (37% против 24%).
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019
Порошенко 2.1
Тимошенко 4.4
ЗЕкловун 2.3
я тоже в этом не сомневаюсь если шо
будет как с яныком и ющем
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантом
Гуальберто Вильярроэль Лопес де-факто был президентом Боливии.
1946 года толпа окружила президентский дворец,Президент находившийся внутри помещения, объявил о своей отставке, однако разъяренная толпа преподавателей, студентов и женщин захватила оружие в арсенале и ворвалась во дворец. В результате этих действий были убиты сам президент и некоторые его помощники. Тело Вильярроэля было сброшено с балкона на площадь, где толпа подхватила его и повесила на столбе
Там постоянно происходят военные перевороты или мятежи. Да. Боливия уверенно держит первое место по их количеству (за двести лет произошло двести переворотов, мятежей и
шатаний будкинародных восстаний и сменилось 80 правителей. Нетрудно подсчитать, что на одного диктатора приходилось в среднем два с половиной года нахождения у власти). В случае любого несогласия с действиями власти народ высыпает на улицы и протестует. Особенно отличаются шахтеры, имеющие милую привычку выражать свое недовольство, взрывая динамитные шашки. А президентский дворец получил в народе прозвище «Эль БудкоКемадо» - « сожжённая будкасожжённый».
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ох и не завидую я Петру Лексеичу, ох и не завидую.
не тот народ ему достался, как у его торгового партнера за поребриком.
Так это еще до решения КС об отмене за незаконное оборащение и свинаргейта. Понятно.
А кацапи не люди)
А давайте вместе вспомним, как в апреле 2014 года Зекоманда шутила про ЗСУ
https://twitter.com/jaxx_vb/status/1102465986266103809
с зарабатыванием лв у рейтинговых фирм это как нерест лосося
Почему не Лорак?
Порошенко: торговля с Росией выгодна Украине
Порошенко: чем дороже газ, выше цены и больше налоги тем быстрее нас возьмут в ЕС.
Порошенко: Коррупционеры, предатели и воры должны быть на свободе, патриоты в тюрьме.
Більшість свого життя він займався підприємництвом, вибудувавши цілу бізнес-імперію. 105 товариств із обмеженою відповідальністю, заводів, дочірніх підприємств, фабрик і страхових компаній - усі вони належать особисто Петрові Порошенку. З них 87 компаній - в Україні, 11 - у західних державах, зокрема - на Кіпрі та в інших юрисдикціях, які вважаються офшорними. будучі ПРИ ВЛАДІ ОСТАННІ 20 (ДАДЦЯТЬ) років будучі при владі, від депутата до призидента, що забороняє чінне законодавство.
обрати гаранта Конституції того, хто її не виконує , це мабуть вже за межею здорового глузду.
Так что клоуны и клоунессы уходят в закат.
Хочется поинтересоваться, вы на деетесь на подачки, плодарки, или на то, что вас возьмут в бизнес? В чем ваш интерес?
Так что здесь мы видимо электоральные настроения студентов-первокурсников))
Всі інші - лайно.
... А СВИНАРЧУК ОДИН!
А ведь большинство людей "анти-порошенко" никакие не "зрадники".. это обычные граждане, которым просто до смерти надоел старый лживый вор, саботажник и мародёр, от которого за версту несёт коррупцией и животным страхом перед тюрьмой и потерей права безнаказанно пожизненно воровать..