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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Бойко (779) выборы (21238) Гриценко Анатолий (1252) Зеленский (197) Порошенко (16476) рейтинг (1183) Тимошенко (24178)

 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (25,1%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (16,6%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко 16,2%).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.

С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах Президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксировано на Юге и Востоке страны.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой П.Порошенко (16,6%) и Ю.Тимошенко (16,2%). За Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, А.Гриценко - 7,7%, О.Ляшко - 5,6%, А.Садового - 3%, Е. Мураева - 2,5%, И.Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают А.Шевченко, Р.Кошулинский и А.Вилкул.

Отмечается также, что за последний месяц вырос рейтинг В.Зеленского, П.Порошенко и Ю.Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений. В то же время, в течение последнего месяца ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором (с 15 до 25%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта

В.Зеленский имеет относительно лучшие электоральные позиции среди избирателей Юга и Востока, является лидером электоральных рейтингов в городах Украины. П.Порошенко лидирует на Западе страны. Ю.Тимошенко сохраняет лучшие позиции в Центре, где делит первенство с В.Зеленским.

В.Зеленский и Ю.Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (т.н. "второй выбор") - их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У П.Порошенко и А.Гриценко - по 4%.

В то же время, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят 19%, В.Зеленского - 17%. За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели П.Порошенко. Показатели Ю.Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу В.Зеленского, люди старшего возраста - в победу П.Порошенко и Ю.Тимошенко.

По данным соцгруппы, антирейтинг возглавляет П.Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (31% против 24%). В то же время, В.Зеленский - как в паре с П.Порошенко (42% против 24%), так и с Ю.Тимошенко (37% против 24%).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3114755
 
 
 Топ комментарии
 
Не верю этим рейтингам! Уверен нас готовят к фальсификациям.
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Капец !!! ..по зеленскому канечно у меня вопросов нет - он лидирует, а вот у юли - занижен это факт который даже не оспаривается нормальными людьми, и петя - после всех скандалов в лидерах?!?.. это дно социологии.. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4177
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это уже серьезный отрыв зеленского. думаю верить опросу можно, желающих за голосовать за порошенко и тимошенко все меньше..
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Странно, а у букмекеров другая картина....верить продажным рейтингам последнее дело.
Порошенко 2.1
Тимошенко 4.4
ЗЕкловун 2.3
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просто они на 100% что выборы в Украине будут фальсифицированы
я тоже в этом не сомневаюсь если шо
будет как с яныком и ющем
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Букмекеры могут Порошенко даже признать назначить королем,им никто не мешает
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Гладковские с Порошенком вбросили деньги вот у барыги шансы и поднялись
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Странные у вас в Минстецьке букмеккеры. Все верите что Свинарчук победит? Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1762
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шансы никто не может знать точно, но что свиньи рвутся к корыту всегда, это 100% Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8969
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Народ нічому не навчився на виборах 2010 р.
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Не верю этим рейтингам! Уверен нас готовят к фальсификациям.
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Смотрела прес конференцию социологов, сразу начали отмазоваться, что как некогда так тяжело не было, ято в селах на них с вилами кидаются, несли всякую пургу, готовят себе алиби.
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С кем только не говорил , кого только не спрашивал , созванивался со всеми друзьями , знакомыми по всей Украине , задавал только один вопрос . Кто участвовал хоть в каком-то соц опросе о голосовании . Все ответили , просто все , что не то что не участвовали , дажене видели опрашивающих !
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нас готовят к тому, что если лабутены и клоун пролетят (в чем я не сомневаюсь, народ не настолько глуп), будет заявлено, что Порох все подтасовал. Старый прием вторых номеров Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5259
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що виборчий штаб Порошенка повноцінно працює з початку грудня, ним керує перший заступник глави АП Віталій Ковальчук. Штаб відповідає виключно за організаційні питання кампанії.
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантом
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Интересный случай с президентом Боливии
Гуальберто Вильярроэль Лопес де-факто был президентом Боливии.
1946 года толпа окружила президентский дворец,Президент находившийся внутри помещения, объявил о своей отставке, однако разъяренная толпа преподавателей, студентов и женщин захватила оружие в арсенале и ворвалась во дворец. В результате этих действий были убиты сам президент и некоторые его помощники. Тело Вильярроэля было сброшено с балкона на площадь, где толпа подхватила его и повесила на столбе
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У них перманентная революция - национальный спорт:

Там постоянно происходят военные перевороты или мятежи. Да. Боливия уверенно держит первое место по их количеству (за двести лет произошло двести переворотов, мятежей и шатаний будки народных восстаний и сменилось 80 правителей. Нетрудно подсчитать, что на одного диктатора приходилось в среднем два с половиной года нахождения у власти). В случае любого несогласия с действиями власти народ высыпает на улицы и протестует. Особенно отличаются шахтеры, имеющие милую привычку выражать свое недовольство, взрывая динамитные шашки. А президентский дворец получил в народе прозвище «Эль Будко Кемадо» - «сожжённая будка сожжённый».
источник
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ну такое произошло совсем недавно у наших соседей, в Румынии.
ох и не завидую я Петру Лексеичу, ох и не завидую.
не тот народ ему достался, как у его торгового партнера за поребриком.
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Каждый народ достоин своего президента- кем бы он не был..
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Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019 Источник: https://censor.net.ua/n3114755.

Так это еще до решения КС об отмене за незаконное оборащение и свинаргейта. Понятно.
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Интересно. Кого опрашивают и как? Меня, например никто никогда не спрашивал.
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А вата та, что ржала наверное и будет за него голосовать?
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Як показують рейтинги (може вони частково й правливі) - багато людей вже забули і забили на це!
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У людей очень короткая память. Точно также про Юлю забыли. Только то помнят, что было утром или вчера. И то не все.
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А за рейтинги зелени Беня зеленью платит? Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8942
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Если так и есть, то пи2дец накрывает страну вообще с головой.
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Клоун, який порівнював Україну з проституткою - президент України? Та ну нах...! Фу-***! Сюрреалізм якийсь виходить.
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Капец !!! ..по зеленскому канечно у меня вопросов нет - он лидирует, а вот у юли - занижен это факт который даже не оспаривается нормальными людьми, и петя - после всех скандалов в лидерах?!?.. это дно социологии.. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4177
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Не могу найти среди знакомых желающих проголосовать за пепе. Уже прикидываюсь сам желающим за него голосовать, не помогает!
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аналогично и у меня..все или за юлю или зе , и некоторые за онотолия Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7360
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Кто дал право говорить за молодежь? Такое ощущение что их тупо приписали чтоб оправдать рейтинг клоуна.
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Кто оплачивает рейтинговое исследование тот и получает больший процент))) Эта лафа
с зарабатыванием лв у рейтинговых фирм это как нерест лосося
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А вот почему зеленский?
Почему не Лорак?


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Порошенко: Дача Путина в Крыму выгодна Украине

Порошенко: торговля с Росией выгодна Украине
Порошенко: чем дороже газ, выше цены и больше налоги тем быстрее нас возьмут в ЕС.
Порошенко: Коррупционеры, предатели и воры должны быть на свободе, патриоты в тюрьме.
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За время войны сын Министра Обороны Украины стал миллионером.
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а должен был стать генералом - миллионером)
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порошенко
Більшість свого життя він займався підприємництвом, вибудувавши цілу бізнес-імперію. 105 товариств із обмеженою відповідальністю, заводів, дочірніх підприємств, фабрик і страхових компаній - усі вони належать особисто Петрові Порошенку. З них 87 компаній - в Україні, 11 - у західних державах, зокрема - на Кіпрі та в інших юрисдикціях, які вважаються офшорними. будучі ПРИ ВЛАДІ ОСТАННІ 20 (ДАДЦЯТЬ) років будучі при владі, від депутата до призидента, що забороняє чінне законодавство.
обрати гаранта Конституції того, хто її не виконує , це мабуть вже за межею здорового глузду.
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30% не определились, а они как правило за действующую власть.
Так что клоуны и клоунессы уходят в закат.
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я плохо отношусь к задорнову, но у него есть одна поучительная байка про то, как два переполненных автобуса, по городскому бездорожью соревнуются кто кого обгонит. И люди, набитые в каждом, как селедки--тычут друг другу третий палец, когда поочередно кто-то из них оказывается впереди. Абсолютно не думая о последствиях, в первую очередь, для них самих. Как-то так, голые порохоботы, соревнуются с босыми юлеботами, а относящиеся себя к интеллигентным нищим--суют дулю и тем и другим от имени клоуна с иврейской фамилией.
Хочется поинтересоваться, вы на деетесь на подачки, плодарки, или на то, что вас возьмут в бизнес? В чем ваш интерес?
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Сколько еще подобных "рейтингов" лохторату в тупые бошки вложат до 31 марта, чтобы стадо правильно проголосовало (исключительно за "проходные фамилии")?
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Да будет срач. Зрадоебы и ольгинцы в не очереди.
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Короче говоря - потрох 16,все остальные - лишь бы кто,только не потрох,при таком раскладе у крышевателя свинарчуков нет ни каких шансов остаться в должности и на свободе.
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Порошенко имея власть и деньги не в топе, значит он сделал что-то не так, а я знаю что не так... тарифы загнул выше крыши. Если не тарифы, даже на махинации с запчастями глаза можно было бы прикрыть, ибо и запчасти нужны и риски за контрабанду отвечать тоже высоки. Но напомню, что в то время были обложены налогом работающие пенсионеры и эти деньги они прежде всего отбирали у стариков, а это чисто морально не хорошо.
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Пусть пройдут дебаты, когда Клоун начнёт мычать, даже его тупой лохторат разочаруется)))
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рейтинг высосан из пальца, и очевидно кем-то щедро оплачен - и в конечном счете долги и обязательства приватбанка потом из бюджета покрыли.
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Интересно девки пляшут. У Заднепроходного и Йульки пол года назад рейтинги были 3%. Ето же откуда сейчас у них появилось по 20%? Неужели повышение цен так обрадовало украинцев?
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Зеленський, може стати Президентом. Але більше пів-року не втримається.
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Не знаю, что за рейтинги... Кого не спрошу из своих знакомых все говорят, что за Гриценко свой голос отдадут. Даже вчера ходил в Оранту автоцивлку покупать и женщина, мне совершенно незнакомая оформлявшая мне страховку тоже за него сказала голосовать будет...
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Какой идиот еще собирается голосовать за нынешнего? Уже дно пробили, а они за свое. МАРАЗМАТИКИ. Иначе назвать нельзя. Амнистию провел всем барыгам, все идет на подъем, нищают, некоторые марадерствуют, ну, что вам еще такого сделать, что бы дошло. Не понимаю.
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Мы студентами такие опросы проводили - одного опрашивали, еще 9 сами дописывали)))
Так что здесь мы видимо электоральные настроения студентов-первокурсников))
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Це 25% від тих, хто визначився. Маніпуляція.
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Нынешние выборы уникальный случай--- Телевизор и Холодильник будут вместе голосовать против Пети!!!!
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Даже Моторолла и Гиви не называли Украину "проституткой" но зеленое,хрипливое дерьмо назвало, лишить гражданства велосипедного офшорника!
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Поляки попросили: "Андрюха, не надо продлевать контракт! Езжай домой."(с) И я- поехал. Правильно поехал. На избирательные участки города Мариуполя придут на 16 человек меньше. Это- как минимум, попробую убедить большее количество. Нехер там делать. Кстати- всем советую: навалите хер на это процедуру, бо за вас всех- уже всё решили. И вы все- это знаете.
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Брехня! Петро Олексійович - перший і єдиний.
Всі інші - лайно.
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Кто будет голосовать за Пороха? Среди моих знакомых таких нет! Лучше уж за Зеленского.
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Через недели две Петю поставят на 1-е место, готовят население к "честным" выборам...
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Пороха проиграет на выборах даже собственной собачьей будке!!! Откуда такие проценты?! Ладно ещё у Юли поверю, но у Лолиты рейтинг ниже температуры в антарктиде!! Вы видели его антирейтинг?
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Не смішили б вже тим "дутим" рейтингом бариги. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7904
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даешь зеленского в один тур)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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если это правда, Украина превратилась в хохлостан. ****** стране
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Румынская сотня‏ @latiniano

А ведь большинство людей "анти-порошенко" никакие не "зрадники".. это обычные граждане, которым просто до смерти надоел старый лживый вор, саботажник и мародёр, от которого за версту несёт коррупцией и животным страхом перед тюрьмой и потерей права безнаказанно пожизненно воровать..
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Ну,ну.Особенно веселят Тимошенко,Гриценко и Бойко.Прям на подбор.Надеюсь Тимошенчиха расплатится со своими агитаторами,которые втюхивают ей номера всех своих знакомых,создавая видимость того,что они за неё будут голосовать.Хохма.Шоб бабки людям отдала,жлобиха брехливая.Зря что-ли знакомая мой старый номер ей в списки вписала,хоть 500гр заработает,закосив под великую агитаторшу,как раз 1/5 её пенсии.Правда взбесила она меня не на шутку своим самоуправством.Думаю не одну меня.Даже не удосужилась спросить разрешения,тупо всю телефонную книгу со своего смартфона в списочек записала.А потом звонит и просит,что если кто будет звонить и переспрашивать,чтобы я подтвердила мол да,буду за Юльку голосовать.ЩаЗ,бегу,жди меня Юля,надейся и жди...И друганам своим передай,пусть и они ждут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"
 
 
 
 
 
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