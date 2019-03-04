 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019.

С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах Президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксировано на Юге и Востоке страны.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой П.Порошенко (16,6%) и Ю.Тимошенко (16,2%). За Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, А.Гриценко - 7,7%, О.Ляшко - 5,6%, А.Садового - 3%, Е. Мураева - 2,5%, И.Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают А.Шевченко, Р.Кошулинский и А.Вилкул.

Отмечается также, что за последний месяц вырос рейтинг В.Зеленского, П.Порошенко и Ю.Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений. В то же время, в течение последнего месяца ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором (с 15 до 25%).

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В.Зеленский имеет относительно лучшие электоральные позиции среди избирателей Юга и Востока, является лидером электоральных рейтингов в городах Украины. П.Порошенко лидирует на Западе страны. Ю.Тимошенко сохраняет лучшие позиции в Центре, где делит первенство с В.Зеленским.

В.Зеленский и Ю.Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (т.н. "второй выбор") - их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У П.Порошенко и А.Гриценко - по 4%.

В то же время, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят 19%, В.Зеленского - 17%. За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели П.Порошенко. Показатели Ю.Тимошенко на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу В.Зеленского, люди старшего возраста - в победу П.Порошенко и Ю.Тимошенко.

По данным соцгруппы, антирейтинг возглавляет П.Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (31% против 24%). В то же время, В.Зеленский - как в паре с П.Порошенко (42% против 24%), так и с Ю.Тимошенко (37% против 24%).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019