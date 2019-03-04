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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС продлил на год санкции против Януковича и его 11 соратников: одного из списка исключили

Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов беглому Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам. Один из списков исключен, но официально его имя пока не названо.

Соответствующее решение принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС во вторник, где и будет указано фамилия того, в отношении кого ЕС принял решение санкции не продлевать. Ранее СМИ сообщали, что из существующего списка может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС решили отменить санкции против Клюева, но продлить их Януковичу

Как сообщалось, срок действия санкций для лиц из так называемого украинского списка истекает 6 марта. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. ЕС продлевает срок действий этих санкций на год. В последний раз ограничительные меры были продлены в марте 2017 года. В соответствии с Официальным журналом ЕС, в последнем списке находилось 13 человек, так как некоторые были исключены по различным причинам, как-то из-за смерти, в связи с обжалованием решения Совета ЕС в Суде ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3114750
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро всех исключат из списка - КС сделал своё чёрное дело в угоду всем власть имущим, включая себя.
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Ну вот еще одно достижене нынешней власти! Начали снимать аресты с друзей ЯКУНЕВИЧА, потому что за 5 лет власть Украины не смогла в ЕС передать материалы обвинений!! НУ ВОТ РЕАЛЬНО ЗА 5 ЛЕТ СЛЕДОВАТЕЛИ НА ДРУЗЕЙ ЯКУНЕВИЧА НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!
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Ладно переворот в Украине, это у них такие игры с рашкой, но чем им не угодил Каддафи?
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та да, ну сбивал самолеты, ну спонсировал терроризм, че такого-то
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Так США тоже сбивал самолеты. И че сразу переворот, бомбить?
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цап, тебе не понять, ***** твоему тоже черенок от лопаты загонят в ж.
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Только в США этот номер не пройдет. Всем сраным "рывалюционэров" сразу выпустят кишки и скажут что так было. Попробуй прийти и покукарекать про злачинну владу.
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падріотіще, а чо в США сидиш?! на скрепну родіну не тяне?
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Ну вот еще одно достижене нынешней власти! Начали снимать аресты с друзей ЯКУНЕВИЧА, потому что за 5 лет власть Украины не смогла в ЕС передать материалы обвинений!! НУ ВОТ РЕАЛЬНО ЗА 5 ЛЕТ СЛЕДОВАТЕЛИ НА ДРУЗЕЙ ЯКУНЕВИЧА НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!
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Видно кто-то из друзей и соратников Януковича занимает очень высокий пост в нынешней власти.
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Фотка зачотна. Чесслово брав з тумбочки.
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Скоро всех исключат из списка - КС сделал своё чёрное дело в угоду всем власть имущим, включая себя.
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Минус - клюев. ЕС неизменен в поддержке и солидарности с людоедами. Любимый людоед и соратник ЕС - путлер.
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Сама Меркель на саммите по безопасности заявила что ЭТО ПРОСТО БИЗНЕС! Ну так ЕС деньги зарабатывает!!
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В прошлом веке уже проходили к чему приводит терпимость и непротивление людоедам. Но дуракам урок не вышел впрок.
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А тот, имя которого не произносят в слух,пади сдох уже?Или как?Обычно о покойниках или хорошо,или ни как...
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Шоб всі повиздихали! Все с початку почнемо.
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слабо надеюсь, что скоро список пополнится
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Сократится. Гарантирую это. Уже очевидно.
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в мене є пояснення))))), чого санкції проти овоча і овочевих корешів знімають -
просто в Україні, ті хто займаються цими речами), мають дуже малу грошову винагороду!
треба щоби давали))) грошенят, як у кобеля), а краще більше - тоді фсе вирішиться! ЄС продовжив на рік санкції проти Януковича та його 11 соратників: одного зі списку виключили - Цензор.НЕТ 6074
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС продлил на год санкции против Януковича и его 11 соратников: одного из списка исключили
 
 
 
 
 
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