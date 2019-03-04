 Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании

Православная церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь для признания ПЦУ. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.
"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся на украинском. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.
Предстоятель ПЦУ добавил: "Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию".
Ранее Румынская Праволавна Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.
хочу новостей про петра алексеевича
не дать сбежать после 31-го марта...
А так что о нем говорить?.... - все уже ясно с этим мородером....
Он это с такими подробностями описывает, нарочно не придумаешь.
А создавать отдельный викариат-это возвращать служение на старославянском,против чего все истерили- хотим слово Божье на понятном!!!Ну и можно предположитьчто румынский викариат будет подчинен румынской церкви.По другому врядли.