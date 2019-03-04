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 Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании

Митрополит Епифаний считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

Православная церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь для признания ПЦУ. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

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"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся на украинском. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.

Предстоятель ПЦУ добавил: "Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию".

Ранее Румынская Праволавна Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

Источник: https://censor.net.ua/n3114748
 
   
 Топ комментарии
 
Поки ти тут смердиш, Порох шпенькає твою дружину і доїдає твій борщ. Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 2553
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Та хоть із самим люцифером на переговори, аби як подалі від мацковського падлюччя.
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Обіцяйте після 31 березня, якщо Барига пройде однотурово повіситися. Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 5425
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Та хоть із самим люцифером на переговори, аби як подалі від мацковського падлюччя.
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Ну ты загнул насчет люцифера...Атеист? Если да то какое тебе дело до верующих вообще? Иди в сатанисты и с ними веди подобные разговоры
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а ты сурово молящийся? так иди в лавру и с попами разбирайся. чего тебе в светских журналах рыться?
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сколько можно скрепов с утра набрасывать?
хочу новостей про петра алексеевича Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 523
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Тхір - Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 8304

не дать сбежать после 31-го марта...
А так что о нем говорить?.... - все уже ясно с этим мородером....
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Обіцяйте після 31 березня, якщо Барига пройде однотурово повіситися. Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 5425
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Поки ти тут смердиш, Порох шпенькає твою дружину і доїдає твій борщ. Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 2553
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це два прокацапських йовбура.Зними вже не дискутують а відразу спамлять. Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 2228
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Тепер я зрозумів як пахне русскій дух - від пахне тхором.
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шакаладом
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он уже давно не порох, а потрох , судя по событиям происшедших на прошлой неделе)
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походу его самого шпенькнули за тарелку борща Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 123
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Очень похоже на то.
Он это с такими подробностями описывает, нарочно не придумаешь.
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Йовбики, вам свічку потримать? Чи ви наощуп? Я не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании - Цензор.НЕТ 4526
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Мені не подобаються самиці тхора і те що вони готують.
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Краще давай про Юльку, аншлаг буде гарантований.
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Церкви думающие о Боге всегда договорятся. Это не фсбешно-гундяевский сатанат имени путина.
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Вменяемые люди всегда ведут диалог, в противном случае нужен посредник с образованием в сфере психиатрии.
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Можно кстати кацапам западлюку в Бессарабии сделать...в молдавских селах передать кацапские богодельни румынскому патриархату...
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Не передать, а предоставить викариат - нормальная практика.
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Вот интересно : Христос учил всегда поступать по совести или исключительно через переговоры по выгоде ...?
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Что еще придется продать ради этого томоса.
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Напоминает ситуацию с венграми...Ну и если тоже самое попросят еще 12 старейших церквей ради признания...То украинцам мало что останется.И церковь готова подчинятся всем,кроме фсбшников.Вот она независимость..
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И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся на украинском. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.Источник: https://censor.net.ua/n3114748
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Да на здоровье.Но какой то томос неправильный,если для его признания древнейшими мировыми церквями нужно идти на уступки.Бог же един.Исходя из этого,я понимаю,что в статье чтото недописано.
А создавать отдельный викариат-это возвращать служение на старославянском,против чего все истерили- хотим слово Божье на понятном!!!Ну и можно предположитьчто румынский викариат будет подчинен румынской церкви.По другому врядли.
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Люди тратят своё время на откровенную херню.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЯ не считаю это проблемой: мы решим этот вопрос, - Епифаний заявил о готовности ПЦУ выполнить условие Румынской церкви о признании
 
 
 
 
 
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