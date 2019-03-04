EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  5763  57
Все про:журналистика (2357) Фирсов (99) Реведжук (1)

 После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов

На Президента Украины Петра Порошенко работает журналист Роман Реведжук, который в 2014 году получил аккредитацию у террористов "ДНР", ругал Майдан и называл Донбасс не Украиной, а чем-то отдельным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов.

"Несколько дней назад довелось пересечься в эфире телеканала ZIK с "журналистом" по имени Роман Реведжук. Человек явно работает на администрацию президента, открыто озвучивал все темники БПП, но таким сейчас никого не удивить. Интереснее другое. Уже после эфира я навёл кое-какие справки и узнал, что это за человек. И внезапно выяснилось, что весь из себя патриотичный сторонник Порошенко в 2014 году оказывается ездил в Донецк и работал пропагандистом боевиков "ДНР". А самое смешное - в интервью российским СМИ ругал майдан и президента-олигарха", - написал он.

Фирсов напомнил об интервью Реведжука, которое он дал в июле 2014 г. ИТАР-ТАСС, отметив, что в это время в Украине уже вовсю шли бои, гибли украинские солдаты, а "порохобот Роман Реведжук становится первым украинским журналистом, который получает аккредитацию у "ДНР". То есть, у российских террористов": "Реведжук рассказывает, что от Майдана в стране стало только хуже, коррупция усилилась, а к власти пришёл олигарх (т.е. Порошенко, которого он сегодня облизывает). А ещё рассказывает, что Донбасс - "это не Украина, а что-то отдельное". И хвастается своей "первой победой" - с ним пообещал встретиться Пушилин".

"Видимо, со временем Реведжук перестал быть нужен своим русским хозяевам и ему перестали платить. Но не беда. Тут подвернулась добрая АП, которая охотно подбирает такую гнусь - бывших регионалов, антимайдановцев, сепаратистов. Недавно только в Фейсбуке обсуждали фото Ирины Геращенко с донецким сепаратистом Данилом Чикиным. И вот новый позор.

Честно признаться, прочитав это интервью Реведжука, я расстроился. Ничего себе ситуация. Я, проукраинский дончанин, выходил в Донецке на майдан, участвовал в автомайдане, рисковал. В итоге потерял все своё имущество и был вынужден уехать из города из-за того, что не предал Украину и не отступил от принципов. Называл террористов - террористами, оккупантов - оккупантами. И вот президент моей страны нанимает откровенного предателя, лебезившего перед боевиками, чтобы поливать меня грязью в эфире украинского телеканала. Оказывается, в государстве Порошенко такие как я - враги, а такие, как Реведжук - патриоты. Не думал, что доживу до такого.

Впрочем, если к Порошенко у меня вопросов уже давно нет, то к украинским журналистам я хочу обратиться. Ребят, вам самим не стыдно приглашать это продажное ничтожество на свои телеканалы? Я могу понять все, но есть же какой-то порог брезгливости, ниже которого опускаться нельзя", - написал Фирсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

В свою очередь, журналист Роман Реведжук на своей странице в Facebook выразил свою точку зрения на данную ситуацию. 

"Я понял, что чем больше ты становишься неудобным, ставишь на место популистов, не позволяешь врать в эфирах, затуманивать людям головы ерундой, тем больше на тебя льют дерьмо. Особенно это происходит тогда, когда называешь вещи своими именами. Отстаиваешь Украину и ее государственность и называешь врага - врагом!

Особенно интересно наблюдать, как льют грязь слуги олигарха, который ослабил экономику страны более чем 5 млрд, а сегодня через свой медиаресурс пытается сделать политическую погоду в стране, чтобы уничтожить государственность. Очередная атака за мою правду от прислужников олигарха с канала 1 + 1, а также штабных тошнотиков непроходимого палковника таких, как Фирсов. Их аргументы - это опираться на российские СМИ. Да, я был в Донецке, да, я был аккредитован, но такие условия работы журналиста. Оправданной ли была моя поездка? В целом, да. Потому что тогда, когда никто не понимал до конца, как действовать, я поехал туда, чтобы разбираться в ситуации. Мне удалось. Я понял, что Донецк захватили террористы-сепаратисты, которые держат в заложниках большинство его жителей. Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

Реведжук сообщил, что по возвращению с Донбасса в 2014 году передал всю собранную им информацию работникам СБУ, однако она не была внесена в материалы дела: "Когда я вернулся, проанализировав, начал ретранслировать публично эту правду. Напомню, это был июль 2014-му. Тогда по возвращении, я встретился по их инициативе с работниками СБУ Игорем Петруней и Курганевичем, которым передал массу информации полученной мной там. Но, как впоследствии оказалось, подполковник Петруня, не внес переданную мной информацию в материалы дела, а подал ее, как свое достижение. За что получил новую звездочку на погоны и стал полковником. Но, к сожалению об этом я узнал, когда мне начали угрожать всякого рода Жорновы и другие придурки. Перед тем как написать заявление в полицию, я потребовал от Петруни подтверждение, что я передавал информацию в управление СБУ. Но он сказал "понимаешь ли Рома ..." - потому друзья доверяйте, но проверяйте. К сожалению, я был тогда еще романтиком-идеалистом. Не мог тогда поверить, что одни могут защищать нашу землю в тапочках и без бронежилета, а другие в послереволюционном Киеве зарабатывать себе баллы. Тогда главой СБУ был Валентин Наливайченко, который в итоге на ни на одно мое обращение не отреагировал. Почему-то убежден, он сейчас отморозится и скажет, что ему не известно, а также, что он меня не знает и не слышал вообще. Но это будет не правдой. Потому что его заместитель Виктор Ягун знал все. Мы неоднократно встречались. Но он сегодня бегает по сообщениям и комментариям, где кто-то против меня что-то пишет и ставит лайки. Вам господин Виктор, лучше бы тогда было не с Коцабой дружбу водить, а реагировать соответстветствуююще на мои обращения. Так может бы хоть толк был. Или хотя не ходить сегодня по комментариям и тыкать лайки. Но это знаете друзья как говорится, все со временем можно увидеть, кто есть кто, кто кем был и кто на кого работал".

"Если вы уважаемые украинцы думали, что последний выпуск "Право на власть" это - дно, вы ошибались. Сегодня они показали, что дно для них еще не измерено и они переплюнут киселевщину и скабеевщину. Остается им пойти на красную площадь, стать перед мавзолеем и получить медаль. А нам всем остается и дальше бороться против олигархического влияния на государственные ресурсы и отрываться от Московии дальше укрепляя отношения с глобальными экономиками. Такими как Китай и США, двигаясь в демократическом направлении в ЕС и НАТО", - резюмировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ахметов организовал слежку за журналистом программы "Схемы" Ткачом, - Седлецкая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что бывший заместитель экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Виктор Ягун отреагировал на пост Реведжука довольно странным сообщением, в котором другие ползователи соцсети увидели угрозу журналисту.

После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков ДНР, - Фирсов 01

После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков ДНР, - Фирсов 02После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков ДНР, - Фирсов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114745
 
   
 Топ комментарии
 
Вообщем это не удивляет. Стандарты лжи и лицемерия при Пепе шагнули на новый уровень. Янукович о таком и не мечтал.
 показать весь комментарий
 
А босс Реведжука в ходе гастрольного тура по Украине со спектаклем "Я захистив" половину времени уделяет "развенчанию фкйуов кремлевской пропаганды" против его команды, против его партнеров. Свынярчуки с реведжуками - это цвет нации, голубая кровь и патриотические патриоты )))
 показать весь комментарий
 
ничего удивительного - для порошенко, что б избежать ответственности - все средства хороши!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообщем это не удивляет. Стандарты лжи и лицемерия при Пепе шагнули на новый уровень. Янукович о таком и не мечтал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ничего удивительного - для порошенко, что б избежать ответственности - все средства хороши!
 показать весь комментарий
 
 
А босс Реведжука в ходе гастрольного тура по Украине со спектаклем "Я захистив" половину времени уделяет "развенчанию фкйуов кремлевской пропаганды" против его команды, против его партнеров. Свынярчуки с реведжуками - это цвет нации, голубая кровь и патриотические патриоты )))
 показать весь комментарий
 
 
чем хуже дела в Украине, тем больше можно закручивать гайки гражданам *********
поэтому петр алексеевич идеальный вариант президента для кремлевского лысого черта
вот и помогает ему чем может
 показать весь комментарий
 
 
Єто однозначно. ***** торгует своей токсичностью в пользу пепе. Мы еще увидим кремлевские сливы о классности Зе и ЮВТ и плохом пепе. Это негативная концепция непрямых действий. И очень успешная!
 показать весь комментарий
 
 
на гибридной войне как на войне... и даже хуже..., если бы сбу не было занято рысканием в поисках, кого бы еще потрясти или что бы такое отжать в обмен на неразглашение..., было бы спокойней в стране, по-любому...
 показать весь комментарий
 
 
Мля, та я в третьем классе круче отмазывался перед мамой чем этот типа "журналист"...эй, недолугий!!! в твоей профессии поумнее надо быть.
 показать весь комментарий
 
 
Тссс... Она ж им и язык русский обещала...
 показать весь комментарий
 
 
И Вомбат в Донецке околачивался... Но то такэ - нго ж к Пороху не прилепишь...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Донбасс-чем то отдельным называет каждый 2ой местный патриот.
Никто же не пишет,что Даунбасс это гнойник!Но украинский!!
Луганду хоть и отрезаный ломоть,но это ломоть украинского сала!!!
Ну и все в таком роде.Ниразу не видел упоминания,что территории нужно отрезать,но одновременно оставить😖
 показать весь комментарий
 
 
ну это нужно резать как бошки кацапам в Чечне...?
 показать весь комментарий
 
Я не знаю такого журналиста.
Зато я хорошо знаю тварь Погребинского. Живет в Украине и обсерает ее на рашистских каналах.
Еще я там наблюдаю мразь В.Корнилова, ублюдка Юру Кота. Список не полный.
Фирсов, я понял что к ним у тебя претензий нет.
 показать весь комментарий
 
 
Узко мыслите батенька, вернее полны скудоумия....
 показать весь комментарий
 
 
доказывать мной сказанное не нужно было.
 показать весь комментарий
 
 
Люципєрд, ревегука пригрів порохосвин, а названі тобою у порохосвина не працюють. Поки що.
 показать весь комментарий
 
 
Чем ближе к выборам - тем больше дерьма будут лить на Порошенко.И это понятно - самим похвастаться нечем, значит надо облить дерьмом другого. Какие ж бешенные деньги вливаются в кампанию по очернению Пороха!
 показать весь комментарий
 
 
по очернению ??? Да его никакой отбеливатель уже не возьмет … И второе … Чем там может похвастаться ПОП, ну как поведайте ...?
 показать весь комментарий
 
 
Тем, что не сдал Киев, Запорожье и Украину по Днепру.
 показать весь комментарий
 
и воевал по колена в крови на ташкентском мясокомбинате ...
 показать весь комментарий
 
 
доказывать мной сказанное не нужно было.
 показать весь комментарий
 
я понимаю вас, что со своей мыслью туговато ...
 показать весь комментарий
 
Как раз не благодаря, а вопреки! И, кстати, там порохом и не пахло. Беня, хоть и редкостный г@ндон, но это он и волонтеры остановили наступление. А твая ***** во время Иловайского котла бабло в оффшоры переводила.
 показать весь комментарий
 
тут только с правой половиной плаката согласен, а с левой не вижу закончу войну за год, отрубленные руки воров, судебную ахеренную реформу, доллар по 12 , слепой траст и прочую лабуду …..
 показать весь комментарий
 
 
не перкручивай!не ойну,а ато(если бы рашка не решилась на прямое вторжение,все бы уже закончилсь или у тебя что-то с памятью?),про бакс по 12 только от тебя и услышал(на момент его избрания он кстати и был в районе 12) и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
то, что ты там впервые слышишь , это твои личные проблемы. Прямое вторжение рашки, юридически, повторяю юридически , не доказано. Гибридная война страны агрессора росии да , но не прямое вторжение в полном понимании этой фразы. И ты сам себе противоречишь. Не война а АТО, но с прямым вторжением рашки . Это и есть война. И последнее. Есть в нэте одно из первых интервью ПОПа Савику Шустеру. Послушай, прозреешь. Там про все, что ты не слышал.
 показать весь комментарий
 
 
После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 3525...юридически не доказано... После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 3525почему не объявили войну после вторжения?если нужны объяснения,типа,экономической блокады и неимением армии,то ты клинический идиот или,что скорее всего,на зарплате!После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 3525а как именно надо доказывать юридически?
 показать весь комментарий
 
 
дурик, слышал такой город как Гаага ?
 показать весь комментарий
 
После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 9450капец,ты кретинущка! После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 9450вас,лишнехромосомцев,с улицы набирают?ааа,гаага у него юридический орган Украины! и если гаага не решила,что было вторжение то и его и не было! После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 9450ты,полудурок,так и до "гражданской" войны скатишься! После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 9450а когда гаага таки разродится,то ты будешь тявкать,что пока дума не признает,то и не было ничего? После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 9450
 показать весь комментарий
 
напиши в левой колонке правду и тогда посмотрим на высновки
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что странно - между собой все эти "кандидаты" претензий не имеют - всем Порох поперед горла стоит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зря ребята тужитесь - порох явно выигрывает выборы. Ну нету у него на данный момент реальных конкурентов, как ни крути!
 показать весь комментарий
 
 
если бы эта свора шавок реально хотела бы скинут Пэтю, то собрались в круг, перетерли, договорились о полномочиях, и оставили бы одного, вместо всех, и тогда один тур! считаю Сеня поступил благородно, по государственному, не стал пихать свою кандидатуру, хотя было за что Пэтю вздрючить. шавки рвутся к власти, без власти они ничто, ни украсть ни заработать.
 показать весь комментарий
 
 
Милок, чему ты радуешься?! Именно за ЭТО нужно прокатить Пецю нахрен на выборах!!!
Этот "гений" за ПЯТЬ лет "успешнейшего" руководства страной зачистил политических конкурентов и потенциальных лидеров для возрождения страны, не подготовив НИКАКИХ достойных кадров взамен, и обеспечил абсолютный провал позитивных стремлений общества, загнав Украину в беальтернативную ЖОПУ.

Теперь на смену хитрожопому жлобу может с большой долей вероятности прийти Зеленский или даже Гриценко.

Это, показатель дальновидности твоего "гения" в деле развития Украины
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко вже не пройде - це ясно. Він навіть в парламент може не потрапити.
Щодо Зеленського - це дійсно повторюється сценарій 2010 року, коли на зміну безвольному Ющенку прийшов Янукович, То була трагедія. А тепер історія може повторитися у вигляді комедії і на зміну Порошенку прийде Зеленський, це цілком реально і це багатьох влаштовує! Тільки Порошенко щось пробував робити на відміну від Ющенка, але він задумав причепурити алігархічний устрій, воно то причепурилося, але далі йти так не може, машина зламалася.
 показать весь комментарий
 
Якщо навіть він і хотів щось змінити, коли йшов у президенти, то під час Іловайська банально засцяв, а після взагалі почав зачищати противників системи... Саме тому він не чіпав до останнього систему Правосуддя
 показать весь комментарий
 
Милок, не Порох должен подготавливать "кадры" взамен, а общество выдвигать новых людей. Сколько политпартий (не карманных, а настоящих) было создано за 5 лет? Сколько лидеров, которым бы доверяло большая часть людей появилось? Ответ - ноль. Кто виноват, что немалая часть общества через 25 лет независимости всё ещё верит всякой шушере, обещающей газ на халяву, доллар по 8 и т.д.? Тоже Порох?
Я не говорил что я радуюсь. Альтернативы нет.
 показать весь комментарий
 
Альтернативу выдвигает народ, а уничтожает власть с помощью СМИ и силовых структур защиты правопорядка и системы имитации правосудия.
 показать весь комментарий
 
После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 2135ну,если человек гриценко так сказал,тогда да,конечно правда После сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов - Цензор.НЕТ 2135
 показать весь комментарий
 
усбагойтеся, у Порошенко все такие. Одни сепары ему темники отрабатывают, другие Укроборонпром разваливают, третьи склады подрывают....
 показать весь комментарий
 
 
Будь яка "сенсація" з штабу кандидата в зеки вартує не більше дзюрки від бублика.. Так що можна її залишити без уваги..😃
 показать весь комментарий
 
Так а кем работает это в комманде Порошенко, этот Фирсов нак и не сказал...
" явно работает на администрацию президента" - такой должности нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле сепаратиста Чикина - новый позор: журналист Реведжук в 2014 году работал пропагандистом боевиков "ДНР", - Фирсов
 
 
 
 
 
 вверх