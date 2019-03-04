 НАПК направило в суд протоколы в отношении Таруты, Нефьодова и еще шести чиновников

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что протоколы составлены за несоблюдение требований законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов, совместительства и совмещения с другими видами деятельности, получения подарков, а также невыполнения законных требований Нацагентства.

В частности, Тарута "использовал данное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, которая не связана с осуществлением его депутатской деятельности", что содержит признаки связанного с коррупцией правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172-7 КУоАП.

Протокол в отношении Нефьодова составлен, поскольку тот не принял мер по прекращению своих полномочий члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Каховский завод электросварочного оборудования" после назначения на соответствующие должности в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

"Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172-4 КУпАП", - говорится в сообщении.

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В отношении Лавренюка составлены 2 протокола по чч.1 и 2 ст.172-7 КУпАП по факту несообщения им о наличии у него реального конфликта интересов, который возник во время рассмотрения обращения, в котором среди прочего затрагивался вопрос, который касался его лично (его привлечение к дисциплинарной ответственности как замминистра инфраструктуры), и принял решение в условиях реального конфликта интересов по результатам такого рассмотрения.

Кроме того, на нарушение ограничений при получении подарков составлены протоколы в отношении экс-замглавы Львовской обладминистрации Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской обладминистрации Любомиры Мандзий и экс-директора департамента экономической политики Львовской обладминистрации Романа Филипова. "Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от главы Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушили требования ст.23 закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщают в НАПК.

Также составлены протоколы в отношении главы Березанского городского совета Барышевского района Киевской области Владимира Тымченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Наталии Мороз, которые не выполнили законные требования НАПК и не предоставили информацию по запросу Нацагентства, чем совершили административное правонарушение по ч.1 ст.188-46 КУпАП.

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Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.