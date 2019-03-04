EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  8995  72
Материалы по теме:
Все про:свидетель (117) Донбасс (18060) Гиркин (72) наемники РФ (773)

 Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Террорист Игорь Гиркин считает, что переход на украинскую сторону Светланы Дрюк - главной героини российского пропагандистского фильма "Ополченочка" - не является чем-то незаурядным.

Об этом он написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Смотрите также: Полиция перебросила на Донбасс подкрепление. ФОТОрепортаж

"Огорчаться особо не стоит - ничего страшного в единичном предательстве нет. Но повесить данное существо за измену - при случае будет совершенно необходимо. Не из мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - считает Гиркин.

При этом он убежден, что данный случай говорит о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об измене Ополченочки 01

Смотрите также: "Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО

Также следует отметить, что Гиркин подтвердил в комментариях к своему посту факт уничтожения в результате действий украинских партизан восьми российских танков Т-72.

Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об измене Ополченочки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114738
 
 
 Топ комментарии
 
до сих пор меня мучает один вопрос
как этому существу со товарищами
практически организованной колонной удалось покинуть окруженный Славянск?
 показать весь комментарий
 
особенно смешно у гиркина читать про "честных ополченцев"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ничего страшного если этого здесь не почитаем
 показать весь комментарий
 
 
Скоро и Пушилин накивает п*ятами в Украину,прихватив компру на цапов Нічого страшного. Але повісити цю істоту буде необхідно, - терорист Гіркін про "зраду Ополченочки" - Цензор.НЕТ 8568
 показать весь комментарий
 
Ваш комментарий тоже бесполезен, его можно было не писать.
 показать весь комментарий
 
Московский петушарий получил смачного подсрачника.У Гитлеркина по этому поводу случился легкий понос.А вот на счет "повесить" согласен с ним.Только повесить нужно самого этого кисломордо-картавого кондома.
 показать весь комментарий
 
 
до сих пор меня мучает один вопрос
как этому существу со товарищами
практически организованной колонной удалось покинуть окруженный Славянск?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
петя с муженкой все мечтал договориться
как и рыжий ахметов в апреле 14 года в донецке все мечтал договориться
 показать весь комментарий
 
 
в каждую машину брали по гражданскому.
 показать весь комментарий
 
гражданин лапоть, ваша методичка не соответствует действительности. Вот посмотри, как гиркинцы "организованной колонной покидали Славянск"
https://www.youtube.com/watch?v=kn26GYDKJik
 показать весь комментарий
 
 
Гражданин Лапоть на год издания своей методички не смотрит.
 показать весь комментарий
 
Він залишив Слов'янськ задовго до виходу колони. Це по перше.
По другу, колон було декілька. Та що йшла полем- розбита. Та що йшла дорогою- розбита. Вийшла тільки та колона, що складалась із автобусів, вантажівок та легкових авто.
Якщо цікаво, почитайте донецький форум. Там є свідчення місцевих жителів (і проукраїнських у тому числі) про те, як авіація заходида на бойовий, проте не відстрілювалась, бо було багато цивільних авто.
 показать весь комментарий
 
 
То бишь вышла та колона, что везла награбленное?
 показать весь комментарий
 
для особо одарённых - вышла колонна, в которой были цивильные, в том числе женщины и дети.
 показать весь комментарий
 
 
Через 5 лет удивительный исход дыркина из Славянска обрастает всё новыми смягчающими подробностями. Бо шо-то я не помню, чтоб тогда об этом писали.
 показать весь комментарий
 
 
Так расстреливать колонны с людьми,после того как клятвенно заверишь их в том что не будешь стрелять это прерогатива России.Только вонючие кацапы ради опохмелки режут родную мать.Или ты этого не знал???
 показать весь комментарий
 
Знаешь почему началась война в Украине? Потому, что мы слишком добрые. И если мы будем продолжать быть такими же добрыми, то мы эту войну не выиграем. Чеченцы победили кацапов именно своей беспредельной жестокостью, а мы собрались победить их гуманностью. Уже 5 лет побеждаем.
 показать весь комментарий
 
Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, -

Видать судьбу свою предсказывает
 показать весь комментарий
 
 
Ні, він розраховує у Гаазі поряд із ****** опинитись...
 показать весь комментарий
 
 
Зато к Мокшам баба Машонка перейдет после выборов!
 показать весь комментарий
 
 
особенно смешно у гиркина читать про "честных ополченцев"
 показать весь комментарий
 
 
Розумієте, Гіркін усіх рівняє по собі. А він дійсно чесний імперець. І я впевнений, що у Гаазі він усе чесно розповість (якщо доживе).
 показать весь комментарий
 
 
а дыркина на кол посадить нужно что бы массаж простаты сделать )))
 показать весь комментарий
 
 
Гиркину надо волноваться не об "Опочленочке", а о том, как бы его самого не повесили..
 показать весь комментарий
 
 
это дерьмо давно заслужило утилизацию.Если в Украине нет спецов с яйцами то надо заключить договор с Израильским сепназом.А основания должен дать украинский закрытый военный трибунал.Годовая "зарплата" коблева решит этот вопрос
 показать весь комментарий
 
 
Зачем уничтожать полезного идиота...он и так уже много наговорил...просто его счастье что он ГРУшник, а не ФСбшник ...иначе бы уже давно под машину попал, или неправильный заряд сработал на реконструкции которые он так любит
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного если кацапы ее будут искать а наши их вычислят и тоже в Гаагу отправят.
 показать весь комментарий
 
 
вот бы этого гвардейца в Украину притащить, как бы он пел интересно.
 показать весь комментарий
 
 
гвардеец напоминает акеллу,который промахнулся. То что этот картавый там что картавит нечленораздельно напоминает бульканье говна в сельском туалете. Не в обиду говну сказано будет. С него хоть польза в виде перегноя, а этот радиоактивный элемент на атомы расщеплять придется чтоб не фонил кадыть сдохнет
 показать весь комментарий
 
Не треба сюда його тащити - хай потоне/попаде в аварію/викинеться з 9 поверху/застрелиться/отрується і т.д в себе на підорашці. Нахєр тут його охороняти і кормити довічно...
 показать весь комментарий
 
 
Пора нам провести парад военнопленных россиян с табличками, откуда их судьба подбросила к нам,а то в Кремле говорят,что это люди Гражданской войны Украины и они никакого отношения не имеют к Отечественной войне между Украиной и оккупантом Московии
 показать весь комментарий
 
Ты скажи это новососам и рузьге аленям с разорваными в клочья пуканами, Дыркин.
 показать весь комментарий
 
 
Думается, что в скором времени херой Стрелков повесит эту конченную мразь Гиркина. Нічого страшного. Але повісити цю істоту буде необхідно, - терорист Гіркін про "зраду Ополченочки" - Цензор.НЕТ 5223
 показать весь комментарий
 
 
да ты шо... Какой правитель, такой и предводитель.
 показать весь комментарий
 
Существо это гиркин, кода ответка начала не хилая прилетать, удрал а теперь умничает. Дружище автомат в зубы и на прорыв вешать. Или штаны не высушил?
 показать весь комментарий
 
Горящие пердаки "ихтамнетов" єто всегда плюс
 показать весь комментарий
 
 
Это ДА,существо по фамилии Гиркин давным-давно надо повесить и заодно разобраться,кто дал ему свалить спокойно из Славянска и захватить Донецк.
 показать весь комментарий
 
 
нужно признать объективно, что СБУ сработало в этом эпизоде на "отлично"..
а сериал "Откровения Ополченочки" имеет большой морально-пропагандистский потенциал, который будет раскалывать изнутри морально-психологическое состояние корпусов ЛДНР..
Это гуд!.. это карашьо! .. Хунта одобряет!
 показать весь комментарий
 
 
давно пора признать на государственном уровне, что "русский мир" это преступная террористическая идеология, которую создали в кремле.
 показать весь комментарий
 
 
у меня только один вопрос - почему "игорьиванович" так долго перехаживает все мыслимые сроки ?
 показать весь комментарий
 
 
Обісрались по повній сєпари і козлорилі - чи то наші специ гарно спрацювали, а може одночасно і те і інше...
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже считаю, как Гиркин. Единожды предав... Выбить из нее всю полезную информацию и пускай сидит за терроризм по полной.
 показать весь комментарий
 
Некро Манкер видає у сто разів більш інформації за того Тимчука. І правдивої.
 показать весь комментарий
 
 
У нас его вообще считают преступником?
 показать весь комментарий
 
а нам зачем перебежчики, для пропаганды? Вешать не обязательно, а вот взДрючить с двух сторон (российской и украинской) это можно.
 показать весь комментарий
 
Почему СБУ не работает по дыркину? По бородаю? По остальным?
 показать весь комментарий
 
Олег Анат. чого сидиш чого ждеш давай у СБУ робота чекає.
 показать весь комментарий
 
Чего ты медлишь?Давай назад шуруй в ДНР,там таких вешай не хочу!А то посмотрят,что у данной Клавки Помидорихи усё путем и повзрывают всех ваших рашистов вместе с теникой нах,перед тем,как сдатся на милость украинским властям!Ждем-с не дождемся,когда сам припрешся казнить своих подстилок!А там уж как мина рядом с тобою ляжет...Или снаряд какой 152мм,как Бог пошлёт!А Бог на наших фронтах, артиллерия!Прости Господи...
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного. Но повесить данное существо - Гиркина уже давно необходимо
 показать весь комментарий
 
 
-Повесить? А за что?
-За что поймаете - за то и повесить.
 показать весь комментарий
 
дрюки і дрючки відчули, що порошкова влада - це саме те, що їм треба.
 показать весь комментарий
 
хочется верить, что твои родители были нормальными людьми, у которых случайно родился сын-дебил...
 показать весь комментарий
 
 
Вова! ты мозг вместе со вставными зубами в стаканчике держишь?!
 показать весь комментарий
 
Не спіть, гниди, до вас уже вирушили Зорян зі Шкіряком: Гіркіна - на гіляку, Стрілкова - на кілок. Нічого страшного. Але повісити цю істоту буде необхідно, - терорист Гіркін про "зраду Ополченочки" - Цензор.НЕТ 1743
 показать весь комментарий
 
рекомендую почитать и насладиться текстом с сепарской ЖЖшечки по поводу перехода "Ополченочки".. особо доставляют комменты наших упоротых ватников и их ненависть к Ресурсной Федерации.. даже до наших ватанов стало доходить, что Расия это страна победившего фашиста Власова ссыль
 показать весь комментарий
 
Гиркин, ты не жилец на этом свете, о чём и сам не раз говорил. Такие мрази долго не живут. Молись, чтобы тебя не замочила "Ополченочка".
 показать весь комментарий
 
О каких идеалах ты чешешь чудило?!Вот жеж скрепный,без попуска втюхивает сказки про идеалы...Ваши идеалы-это американский доллар и евросоюзовское евро!Пипец идеалист хренов!
Хотела бы на тебя посмотреть,про какие идеалы эта мразь пиндела, если бы они не оплачивались в твёрдой валюте!
 показать весь комментарий
 
у нас страна деморатическая, повесить ни-ни, а на кол --милости просим, аж всех желающих, но после нюрнберга.
 показать весь комментарий
 
Мотузка по Гиркіну вже давно плаче. Надіюсь, що дочекається.
 показать весь комментарий
 
Коли цю тварь кацапську на гілляці підвісять,падаль гнила.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНичего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"
 
 
 
 
 
 вверх