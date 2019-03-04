 Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Об этом он написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
"Огорчаться особо не стоит - ничего страшного в единичном предательстве нет. Но повесить данное существо за измену - при случае будет совершенно необходимо. Не из мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - считает Гиркин.
При этом он убежден, что данный случай говорит о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".
Также следует отметить, что Гиркин подтвердил в комментариях к своему посту факт уничтожения в результате действий украинских партизан восьми российских танков Т-72.
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как этому существу со товарищами
практически организованной колонной удалось покинуть окруженный Славянск?
как и рыжий ахметов в апреле 14 года в донецке все мечтал договориться
https://www.youtube.com/watch?v=kn26GYDKJik
По другу, колон було декілька. Та що йшла полем- розбита. Та що йшла дорогою- розбита. Вийшла тільки та колона, що складалась із автобусів, вантажівок та легкових авто.
Якщо цікаво, почитайте донецький форум. Там є свідчення місцевих жителів (і проукраїнських у тому числі) про те, як авіація заходида на бойовий, проте не відстрілювалась, бо було багато цивільних авто.
Видать судьбу свою предсказывает
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а сериал "Откровения Ополченочки" имеет большой морально-пропагандистский потенциал, который будет раскалывать изнутри морально-психологическое состояние корпусов ЛДНР..
Это гуд!.. это карашьо! .. Хунта одобряет!
-За что поймаете - за то и повесить.
Хотела бы на тебя посмотреть,про какие идеалы эта мразь пиндела, если бы они не оплачивались в твёрдой валюте!