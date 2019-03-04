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 Филарет не уходит на покой: мы не имеем права его устранять, - Епифаний

По словам митрополита Епифания, отказ почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета от участия в выборах главы ПЦУ был жертвенным поступком.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не уходит на покой, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 4 марта, глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Патриарх Филарет не уходит на покой, он остается управляющим епархией города Киева, тех приходов, которые были у него до объединительного собора. То есть, он дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужения в своем кафедральном соборе. Он полон сил. Могут возникать определенные недоразумения, но это естественно. Потому что человек уже 52 года возглавляет Киевскую кафедру. Ни один из митрополитов Киевских на протяжении всей истории существования украинской церкви не занимал должность столько лет", – заявил Епифаний.

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Он отметил, что "жертвенный поступок" Филарета – его отказ выдвигать свою кандидатуру на пост главы Православной церкви Украины на объединительном соборе – также поднял уровень доверия общества к нему.

"Мы не имеем права его устранять, если человек столько сделал для бытия и развития украинской церкви", – добавил Епифаний.

Он также рассказал, что процесс ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата как юридического лица продолжается.

"В целом уже нет таких объединений как Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Возможно, формально еще остались юридические лица, ликвидация которых требует определенного периода времени. Это связано с имуществом, его невозможно снять с регистрации очень быстро. Это надо полгода, а то и больше – до года. Нужно все правильно оформить, чтобы новая, уже единая структура, унаследовала все имущество… Сейчас мы будем перерегистрировать монастыри, приходы. Мы хотели как можно скорее все сделать, в течение двух недель – месяца, но видим, что эти юридические моменты довольно такие затяжные", – заявил Епифаний. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3114731
 
   
 Топ комментарии
 
Филарет не уходит на покой: мы не имеем права его устранять, - Епифаний

двусмысленное высказывание
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Так бог же посылает. Он филарета с гуней больше любит, чем христа. Тому хромого ишака подогнал, а этим любимчикам - машины, цены невыговариваемой и прочие ништяки.
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Этоткак ты называешь дедушка как человек и как мужик имеет железные яйца в отличие от соплей таких как ты.Так что 5% "дедушки" стоят твоих ста
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Филарет не уходит на покой: мы не имеем права его устранять, - Епифаний

двусмысленное высказывание
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Значит уже есть мнение, что Филарет не слишком патриотичен.
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Не издевайтесь над дедушкой. Дайте ему медальку и конфетку - он будет доволен. Нужно учитывать возраст и адекватность. Мавр сделал свое дело!
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Мавр не может самоустраница,забыл,что он Мавр и что такое самоустранение.Короче маразм крепчает,а ряди не редеют,бо на маразм ещё и склероз накладывается,а так, всё в поряде.
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Этоткак ты называешь дедушка как человек и как мужик имеет железные яйца в отличие от соплей таких как ты.Так что 5% "дедушки" стоят твоих ста
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Тварь! Закрой свой рот поганый! И не смей обзывать того , кому даже в застежки на туфлях быть не достоин...(Прости мне,Господи,о негодяе сказанное)
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витя, ты в курсе, что если бы не твой гандон Филарет, у нас был бы патриархат, а не как сейчас - митрополия?
Варфоломей тихо обошел комментариями этот вопрос, чтобы не будоражить общественность
вцепился падла в своей посох - ему лишь бы патриарший престол сохранить, а на православных украинцев Филарету НАСРАТЬ.
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Філарет вчинив би мудро, якби поступив би так само, як в свій час Блаженнійший Любомир Гузар.
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Прям оговорочка по Фрейду.Устранять...Обычно в бандитских сериалах все всех устраняют...Или до такой степени запятнали данную формулировку,что она воспринимается на уровне ликвидировать.Хрен его знает.Но у меня такая ассоциация.
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Церковь это тоталитарная коммерческая организация как и мафия...И мышьячок тоже когда то был новичком..потом пошли латиноамериканские травки, а до этого разного рода африканские и азиатские змейки
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Я думаю, что запятнали еще во времена первых государств "есть человек есть проблема, нет человека нет проблем"
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Деда задвинули на задний план, громко крича, что он - наше всё. Юристы, имущество, перерегистрация. Корпорация реструктуризируется.
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Настоящие христианские служители должны ездить босые на ослах,как тот за счет чьей франшизы они живут
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Так бог же посылает. Он филарета с гуней больше любит, чем христа. Тому хромого ишака подогнал, а этим любимчикам - машины, цены невыговариваемой и прочие ништяки.
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в вас явно не всі вдома, якщо ви ставите нашого Філарета і гуньдяя на один рівень. Не соромно?
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А шо не так? Филарет на трамвае ездит?
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може Папа Римський на трамваї їздить?
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Мне про папу не интересно. А этот в украине баранов стрижёт, про смирение им вкручивает, и про бессребренников, а сам на машине за 200 тыс. баксов топит.
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Філарет завжди говорить мудрі речі. Дуже достойна людина.
Якщо там ваш гуньдяй щось лепече про смиреніє, то не треба то приміряти і до нашого Філарета.
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Та говорить можно, что угодно. Петя вот говорит, что с коррупцией борется. И этот дед - такой же говорун (как и прочие попы).
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Ви тут багато говорите, при чому навіть не знаєте про людину нічого. І в Україні попів немає, ніхто священників попами не називає. Все з вами ясно запорєбрік.
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Мы не имеем права его устранять. Устранять-это грохнуть. Или в руководстве церкви полуграмотные деятели,или х. знает, что у них на уме. Может всё-таки отстранять?
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после выборов будет новый глава церкви ?
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Папский перстень с отравленным острием...одна царапина и отправка на тот свет
Філарет не йде на спокій: ми не маємо права його усунути, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7091
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читайте Цензор по українськи і всі питання відпадуть.
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Абсолютно нормальное слово "устранять", так же как и "отстранять", "устраниться". Это Вы уже не можете отличить жаргонную криминальную речь от обычной. Церковные служители - люди простые и прямые. Они не изучают блатные слова и говорят от чистого сердца простым языком.
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Меня учили так:
"устраниться"-это самососательно, без помощи.

"устранять"-это помочь.
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мені цікаво, на якій мові від давав інтерв'ю, бо на українській це звучить абсолютно нормально.
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Єпіфаній оговорився, усувати Філарета його ніхто не просить, нехай служить, скільки буде сил, він крім того є захистом і опорою Єпіфанію, дякуєм Богові, що Філарет є.
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Хоча б один нормальний коментар, а то набігло зрадофілів......
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если бы не эта паскуда Филарет, то у нас был бы патриархат, а не митрополия.
гандон ваш филя.
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Філарету до виборів треба протриматись і не дати себе "усунути"...чи "грохнути" як кажуть тут в коментах...А вже потім нагадає,що він патріарх,а Епіфаній всього навсього митрополит,а Порох лише брехливий барига,що йому обіцяв зверхність в ПЦУ...
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....мда. Слів немає. Ви можете пояснити звідки ви взяли такі висновки?
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Поменше коментарів з вашої кухні. Це все ваші внутрішні питання. Ніхто не тягне за язика.
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Поменше коментарів з вашої кухні. Це все ваші внутрішні питання. Ніхто не тягне за язика.
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гандон ваш Филарет.

если бы не эта амбициозная падла, у нас уже был бы реальный патриархат, а не митрополия.

правду говорят, что бывших агентов КГБ не бывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФиларет не уходит на покой: мы не имеем права его устранять, - Епифаний
 
 
 
 
 
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