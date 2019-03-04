 Филарет не уходит на покой: мы не имеем права его устранять, - Епифаний

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не уходит на покой, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 4 марта, глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.



"Патриарх Филарет не уходит на покой, он остается управляющим епархией города Киева, тех приходов, которые были у него до объединительного собора. То есть, он дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужения в своем кафедральном соборе. Он полон сил. Могут возникать определенные недоразумения, но это естественно. Потому что человек уже 52 года возглавляет Киевскую кафедру. Ни один из митрополитов Киевских на протяжении всей истории существования украинской церкви не занимал должность столько лет", – заявил Епифаний.

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Он отметил, что "жертвенный поступок" Филарета – его отказ выдвигать свою кандидатуру на пост главы Православной церкви Украины на объединительном соборе – также поднял уровень доверия общества к нему.



"Мы не имеем права его устранять, если человек столько сделал для бытия и развития украинской церкви", – добавил Епифаний.



Он также рассказал, что процесс ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата как юридического лица продолжается.



"В целом уже нет таких объединений как Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Возможно, формально еще остались юридические лица, ликвидация которых требует определенного периода времени. Это связано с имуществом, его невозможно снять с регистрации очень быстро. Это надо полгода, а то и больше – до года. Нужно все правильно оформить, чтобы новая, уже единая структура, унаследовала все имущество… Сейчас мы будем перерегистрировать монастыри, приходы. Мы хотели как можно скорее все сделать, в течение двух недель – месяца, но видим, что эти юридические моменты довольно такие затяжные", – заявил Епифаний.

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