Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины.
По информации полиции, возглавлял "сходку" уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани (Сфан), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.
Установлено, что Сфан до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.
Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
Конфликт интересов выходит...
Брехня, бо всі знають, що найголовніші збіговиська бандитів в Україні відбуваються на Банковій.
Малость перегуляли уже.
В Грузии ведь приняли такой закон, после чего все воры в законе покинули страну.
Но украинские депутаты поддерживают воров в законе и не хотят принимать такой закон.
Главные воры сходки проводят не в ресторанах, а во властных кабинетах и в сессионном зале.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ 5 лет ДЕЛАЛИ "СХОДКИ" ПОЛИЦИЯ ЭТОГО ТИПА: НЕ ЗАМЕЧАЛА
А ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ВЫБОРОВ ПОЛИЦИЯ ИХ ТИПА: НАКРЫЛА
МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ВСЕ ОНИ БУДУТ НА СВОБОДЕ КТО РАНЬШЕ, КТО ПОЗЖЕ.
а у твоего хазяина вааще пэрэмога за пэрэмогой, и все это на фоне неестественного, циничного патриотизма.
Не тільки ресторани, танци и растрати...
ВПК працює, економіка зростає в умовах війни.
..інша справа активіста чи атошника-добровольця
Титул «вор в законе», два приговора за хранение наркотиков в Украине и России, свой «аккаунт» на сайте Интерпола и обвинения в причастности к итальянскому мафиозному клану. Все это - страницы жизни 44-летнего Лаши Джачвлиани, грузина, который до вступления в украинское гражданство «засветился» в Москве во время одной из крупнейших облав на «воров в законе»..
Грузин, которого Италия считает мафиози, получил украинский паспорт, что сделало невозможным его экстрадицию и наказание.
Сейчас его экстрадиции требует Италия, компетентные органы которой считают Джачвлиани членом мощного мафиозного клана на Апеннинском полуострове. Однако решение Высшего административного суда от 10 июля 2017 поставило точку в этом вопросе - оно легализует вступления Лаши Джачвлиани в украинское гражданство и обязывает госорганы выдать ему национальный паспорт. Этот документ - залог покоя Джачвлиани, ведь гражданина Украины нельзя подвергать экстрадиции по запросу иностранного государства.Больше комментировать нет смысла.
применялся нквд для взятия особо опасных банд
единственный раз накрыли когда брали в одессе чичиков и расстреляли к херам