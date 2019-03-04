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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17243) криминалитет (473) Нацполиция (9020)

 Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве

Полиция воспрепятствовала проведению в одном из ресторанов Киева "сходки" криминальных авторитетов, возглавляемых вором в законе по прозвищу Сфан.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины.

По информации полиции, возглавлял "сходку" уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани (Сфан), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

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Установлено, что Сфан до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114730
 
   
 Топ комментарии
 
Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве.

Брехня, бо всі знають, що найголовніші збіговиська бандитів в Україні відбуваються на Банковій.
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Неужели Зраду накрыли? Там 450 криминальных авторитетов и смотрящих
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Мелкие сошки.
Главные воры сходки проводят не в ресторанах, а во властных кабинетах и в сессионном зале.
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Неужели Зраду накрыли? Там 450 криминальных авторитетов и смотрящих
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Квартирных воров и разбойников курирует дважды реформированная милиция.

Конфликт интересов выходит...
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Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве.

Брехня, бо всі знають, що найголовніші збіговиська бандитів в Україні відбуваються на Банковій.
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летом в Киеве рекордное число квартир обчистили, это и есть те самые товарищи которые ответственные за воровство, а в банковой другие воры.
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Рекордное количество квартир и домов обчистили в 2015 году, когда Петя в честь своего избрания обьявил широкую амнистию более 18 тысячам уголовников.
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какой Петя? - закон Савченко работал - факт
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Свинарчукив не вязать нужно, а колоть.
Малость перегуляли уже.
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Конкурентів шоколадної банди накрили!
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Почему депутаты не хотят принимать закон против этих бандюков?
В Грузии ведь приняли такой закон, после чего все воры в законе покинули страну.
Но украинские депутаты поддерживают воров в законе и не хотят принимать такой закон.
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Почему же, закон приняли/ С 1 марта 2019 года граждане Грузии могут ездить к нам по внутренним паспортам! Все ворье к нам - Welkome to Ukraine!
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А как же тогда Александр Петровский будет представлять нашу страну, на мероприятиях типа полученние Томоса
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Мелкие сошки.
Главные воры сходки проводят не в ресторанах, а во властных кабинетах и в сессионном зале.
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это не мелкие сошки, вот эти товарищи на 85% причастны к кражам по Киеву. Какие там мелкие сошки? Ну ты даешь, они хорошо киевлян поимели
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Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве

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КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ 5 лет ДЕЛАЛИ "СХОДКИ" ПОЛИЦИЯ ЭТОГО ТИПА: НЕ ЗАМЕЧАЛА

А ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ВЫБОРОВ ПОЛИЦИЯ ИХ ТИПА: НАКРЫЛА
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А ЗАВТРА ПРОЧИТАЕМ ПОЛИЦИЯ ВЫПУСТИЛА ВСЕХ ПОД ЗАЛОГ............................
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я к полиции не имею претензий а к суду да. Суд выпускает
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А ПРИЧЕМ ТУТ СУД ЕСЛИ ДО НЕГО ДЕЛО ДАЖЕ НЕ ДОХОДИТ Поліція накрила "сходку" кримінальних авторитетів у Києві - Цензор.НЕТ 2927

МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ВСЕ ОНИ БУДУТ НА СВОБОДЕ КТО РАНЬШЕ, КТО ПОЗЖЕ.
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да нет, такие новости регулярно проскакивают, выборы не при чем
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порохобот, перед выборами такие пиар новости стали намного круче и чаще

а у твоего хазяина вааще пэрэмога за пэрэмогой, и все это на фоне неестественного, циничного патриотизма. Поліція накрила "сходку" кримінальних авторитетів у Києві - Цензор.НЕТ 7096
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И ВААЩЕ, КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ СИДЯЩИХ В АП и ВР КОГДА БУДУТ НАКРЫВАТЬ?
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А вы не задумывались, почему грузины на каждом шагу открывают именно рестораны, хотя бизнесов много, могли бы чем то другим заняться? Все просто - к нам едет грузинский криминалитет, у каждой банды должна быть точка для сходок, переговоров. Свой ресторан для таких целей подходит просто идеально.
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Колега не прокоментує появу кошерного ресторана в Харкові?
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Я не говорю, что ВСЕ рестораны чьи то бандитские точки. Но именно грузинские рестораны просто на каждом шагу. Выводы напрашиваются сами собой.
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это как прилепить ярмо к дереву. Вор ворует, а не бизнесом занимается
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Это Ваша точка зрения. ОК, тогда для Вас просто удивительное совпадение, что грузины открывают именно рестораны, а не клининговые компании, доставку бутылей с водой или производство табуретов.
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потому что грузины торговцы и кулинары а не работники на заводах.
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к тому же в Украине больше ничего и не работает кроме магазинов и базаров где торгуют китайским барахлом.
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Ну да, кроме ресторанов в Украине ничего нет, тотальное зубожиння.
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Грузини, не такі яких затримали, між іншим, воюють в ООС.
Не тільки ресторани, танци и растрати...
ВПК працює, економіка зростає в умовах війни.
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Смешно )) Что бы открыть успешный ресторан не надо хорошо уметь беляши жарить, надо быть пронырливым бизнесменом.
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ПОРОХОБОТ, ПИШИ ЭТО НЕ ТУТ НА ФОРУМЕ, А СВОЕМУ ХАЗЯИНУ или СТЭЦЮ СКАЖИ
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порохобот, они едут в Украину потому шо законы которые написала власть твоего хазяина к ним самые лояльные.
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Руки в нашого правосуддя короткі щоб посадити кримінального авторитета,та ше й грузина!
..інша справа активіста чи атошника-добровольця
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Ну задержали человека в Киеве с наркотиками. Ну бывает. Тогда тоже экстрадировали?
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Может Сван? Еперная тётя. Наверно Луценко или Парубий интервью давали, а может журналисты жопой слушали.

Титул «вор в законе», два приговора за хранение наркотиков в Украине и России, свой «аккаунт» на сайте Интерпола и обвинения в причастности к итальянскому мафиозному клану. Все это - страницы жизни 44-летнего Лаши Джачвлиани, грузина, который до вступления в украинское гражданство «засветился» в Москве во время одной из крупнейших облав на «воров в законе»..
Грузин, которого Италия считает мафиози, получил украинский паспорт, что сделало невозможным его экстрадицию и наказание.
Сейчас его экстрадиции требует Италия, компетентные органы которой считают Джачвлиани членом мощного мафиозного клана на Апеннинском полуострове. Однако решение Высшего административного суда от 10 июля 2017 поставило точку в этом вопросе - оно легализует вступления Лаши Джачвлиани в украинское гражданство и обязывает госорганы выдать ему национальный паспорт. Этот документ - залог покоя Джачвлиани, ведь гражданина Украины нельзя подвергать экстрадиции по запросу иностранного государства.Больше комментировать нет смысла.
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как накрыли, так и открыли. Почём билет на выход?
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Нахера накривати якщо можна нещасний випадок підстрояти.
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термин "накрыть" и предпологает собой накрыть уже тела тряпками
применялся нквд для взятия особо опасных банд
единственный раз накрыли когда брали в одессе чичиков и расстреляли к херам
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Шо? опять собрали кости с барского стола? так им же деньги платят. Опять на кафе не хватает?
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