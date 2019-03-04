Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Он подчеркнул, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.
"Снижение цены на газ, по моему мнению, [и после парламентских выборов] будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", – сказал Коболев.
По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по собственному усмотрению.
на Рюсипри Порошенко жить хорошо:
1. "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате.
2. Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев
плюсуем
сидел бы уже ***** молча и не нервировал
может он против петра алексеевича, рейтинг спецом ему мочит
во первых кацап, во вторых со своим карифаном витренко из мацквы не вылазят
Считаю, что Коболев просто потерял землю под ногами . А миллионы украинцев это молча терпят
Нафтогаз - это ГОСКОМПАНИЯ, т.е. я ее содержу, платя налоги ... что такое рынок газа в Украине? - идешь на РЫНОК и покупаешь/выбираешь носки из десятков ПРЕДЛОЖЕНИЙ то что устраивает цена/качество.... с газом выбора нет. МОНОПОЛИЯ.... как при Совке "Летайте рейсами Аэрофлота"
УБЫТКИ ЭТОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМОЧКИ - ПОКРЫВАЕМ ВСЕ МЫ... даже порохоботы.
- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?
- Hет, нам повысили кваpтплату…
Они должны пройти этот путь уже в шестой раз.
Иначе Путен нападет!