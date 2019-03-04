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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2629) Тимошенко (24178) Коболев (293) Тарифы на газ (118)

 Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев

Повышение цены на газ для населения – одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он подчеркнул, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

"Снижение цены на газ, по моему мнению, [и после парламентских выборов] будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", – сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по собственному усмотрению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3114725
 
   
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Це не Коболєву вирішувати. Коболєв має вже шукати адвоката і тренуватись писати явку з повинною.
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Вона будку себе не смогла порешать.
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Конечно не будет. Не будет же американская мама голодать и в "Макдональдсе" себе на корку черствого американского хлеба зарабатывать.
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Кому на Рюси при Порошенко жить хорошо:
1. "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате.
2. Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев
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Это угроза? Угрожает народу Украины?
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Это не он угрожает. Это ПОП выбил табурет у Йули. У нее нет козырей.
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все кто хочет чтобы его повесили на тополе
плюсуем
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ШОТО этого попугая сегодня уже многовато
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и не говори
сидел бы уже ***** молча и не нервировал
может он против петра алексеевича, рейтинг спецом ему мочит
во первых кацап, во вторых со своим карифаном витренко из мацквы не вылазят
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Дама заходит в зоомагазин. Посреди магазина на постаменте стоит клетка с роскошным попугаем. Попугай сидит на позолоченной жёрдочке, а к его лапкам привязаны и свисают из клетки две ленточки: к правой - красная, к левой - синяя. И ценник: $8000. Дама спрашивает у продавца: - А что так дорого? - О, мадам, этот попугай - полиглот! Вот посмотрите: если дёрнуть его за красную ленточку, он будет разговаривать с Вами по-французски, а если за синюю - то по-немецки. - А если дёрнуть за обе сразу? Тут попугай не выдержал: - Дура! Да я же с жёрдочки ё…сь!!!

Считаю, что Коболев просто потерял землю под ногами . А миллионы украинцев это молча терпят
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Если твое годовое содержание вместе с премиями ни за что пустить на снижение тарифов, его ощутят многие
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Ты не поверишь, Коломойский ему примьерство обещает.
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Выбрали водинтур кнура, получили.
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Маргарет Тэтчер ... Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков.============

Нафтогаз - это ГОСКОМПАНИЯ, т.е. я ее содержу, платя налоги ... что такое рынок газа в Украине? - идешь на РЫНОК и покупаешь/выбираешь носки из десятков ПРЕДЛОЖЕНИЙ то что устраивает цена/качество.... с газом выбора нет. МОНОПОЛИЯ.... как при Совке "Летайте рейсами Аэрофлота"

УБЫТКИ ЭТОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМОЧКИ - ПОКРЫВАЕМ ВСЕ МЫ... даже порохоботы.
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Семь знаков до запятой в зарплате не позволит опустить цену на газ.
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Позвольте не согласиться. Так круто взлететь вверх, да с таким аппетитом и позволяющим его утолить желудком - это надо уметь.
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Еще не использовала полностью обещание двукратного удешевления газа для населения. А потом красиво и правдоподобно объяснит, как и кто не дал ей это сделать.
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А кто сказал что твой МВФ нельзя послать подальше с их требованиями.
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- Саpочка, теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела!
- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?
- Hет, нам повысили кваpтплату…
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с 1 марта внедрена в жизнь еще одна очередная крупная перемога, электроэнергия подорожала на 26%, возрадуемся братья и сестры!


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Ссылка есть? говорили что только с июня подорожает
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Даже если так, то как-то не особенно вдохновляет...
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В суматохе с выборами, Евровидением, коррупцией в оборонке и т.д. как-то упустили это знаменательное событие. И только после выборов, уже в апреле по новых платежках увидим и возрадуемся.
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Только не говори им, что при любом президенте ничего не поменяется кординально.
Они должны пройти этот путь уже в шестой раз.
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андруше кобельову можно ни о чем не переживать. он в Украине гость, обеспечивший себе безбедное существование до конца дней. пока можно, он будет получать миллионные "премии" в Украине, а когда лавочка прикроется и життя па-навому даст трещину (если прикроется) свалит доживать свой век к мамке в Штаты.
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Всем, кто желает голосовать за "президент один" напоминаю, что с 1 мая эта шобла подымает цену за газ на 40%.
Иначе Путен нападет!
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Ну вообще-то в мае на 16% и по осени еще на 25% (соображать надо, осенью еще одни выборы). Ну сумма будет в принципе такая, даже больше.
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Хвалите и выбирайте ПЕтю на второй срок, все будет только хуже. Коболев гарантирует.
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Все правильно розжував махеровим. Будете платити. Хто не може отримуватиме субсидію. Шари не буде. Хто обіцяє, той бреше. Коротко і ясно. Респект.
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Ты давай еще напиши что цена на газ не с пальца нарисована (тем же кобалевым) а рыночная! чтобы было более убидительна твоя брехня!!
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по практике западных стран ты сидел бы уже с конфискацией еще неизвестно как карта ляжет на всякий случай к дембелю приготовься
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Мне одному кажется, что с очередным эпосом этот высокопарный поц приближает свой визит к травмотологу?
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Уж не ты ли, дрыщ, его к травматологу отправишь ? )))
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Когда Тимошенко снизить цену на газ и экономика Украины это не то, что легко переживёт, а покажет рост, то коболеву светит пожизненное заключение, а лучше виселица, за соучастие в геноциде украинского народа и эта падаль это понимает. Поэтому и поскуливает рассчитывая на быдло - электорат потроха.
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Будет он ждать пока его посадят, гляди, сразу свалит к маме в США.
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Мудило рыжее - 7 знаков(пядий) во лбу.
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Брехло! МВФ требовал сделать работу Нафтогаза рентабельной, и выделить ГТС в Магистральные газопроводы Украины. О повышении тарифов не было ни слова
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Ну так они и сделали - за счет содранных с холопов шкур. А про методы МВФ ничего не говорил.
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единственное чего достоин кобылев - народного суда, конфискациии всего нажитого воровством и пожизненного заключения... нафтогаз - вообще никому не нужная посредническая структура, обворовывающая Украину...
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не выйдет, он не дурак все деньги маме в США отправляет иди попробуй конфискуй я посмотрю как у тебя выйдет!!
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казлина если тебе не платить зарплаты в 20 000 000 в месяц может и снизится????
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От чмо....да МВФ пох с чего мы будем им долг погашать, просто мародёрам проще к нам в карман залезть, чем с экономикой разбираться.
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Яйценюх 2013 - себестоимость украинского газа составляет в среднем 50 долларов, а воровская власть Януковича продаёт украинцам его по 110.
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У этого урода зарплата 2 000 000 грн. Плевать ему на народ.
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Та не мелочись, кобелев, мало того, что это требование МВФ, так если не повысить, то путен нападет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев
 
 
 
 
 
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