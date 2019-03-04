 Вести переговоры с Онуфрием - нереально, - Епифаний

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос, искал ли он возможность поговорить с Онуфрием, Епифаний ответил, что сейчас - нет.
"Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", - сказал предстоятель ПЦУ.
По его словам, все начнется "с низов", поскольку народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть и постепенно это заставит принимать решения и духовенство.
"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Потому если начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", - отметил Епифаний.
"Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы - автокефальная Церковь, а они - структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью ", - добавил он.
Вместе с тем на вопрос, пытались ли представители ПЦУ вести диалог с патриархом Кириллом, митрополит ответил, что с этим еще сложнее.
"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока ", - сказал Епифаний.
Он добавил, что не хотел бы сейчас общаться с Кириллом, потому что это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут украинские воины.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
даже до петра алексеича дошло шо ездить по райцентрам показывать своего томаса
это ни есть камильфо ... или его политтехнологи подсказали)
Підсильте тиск на кліриків з боку громадськості.
Спецслужби також мають долучитись до справи. Силу компромату ще ніхто не відкидав.