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 Общество
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 Вести переговоры с Онуфрием - нереально, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сейчас "нереально" вести прямой диалог с митрополитом Московского патриархата Онуфрием из-за того, что он предан интересам российской церкви.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, искал ли он возможность поговорить с Онуфрием, Епифаний ответил, что сейчас - нет.

"Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", - сказал предстоятель ПЦУ.

По его словам, все начнется "с низов", поскольку народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть и постепенно это заставит принимать решения и духовенство.

"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Потому если начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", - отметил Епифаний.

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"Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы - автокефальная Церковь, а они - структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью ", - добавил он.

Вместе с тем на вопрос, пытались ли представители ПЦУ вести диалог с патриархом Кириллом, митрополит ответил, что с этим еще сложнее.

"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока ", - сказал Епифаний.

Он добавил, что не хотел бы сейчас общаться с Кириллом, потому что это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут украинские воины.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3114724
 
 
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Гнати з України курву мацковську,з ними миру в Україні не буде.
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Отец Епифаний, обходя окресности ООС ПЦУ, обнаружил обнаженного Онуфрия...
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как это нереально???, берешь машингверу и ведешь переговоры...
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а куда нам торопиться - медленно,но уверенно,как каток и на всей территории и все станет на свои места - а для церкви одно поколение (20 лет) вообще не срок
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имхо эта церковная санта-барбара уже никому не интересна
даже до петра алексеича дошло шо ездить по райцентрам показывать своего томаса
это ни есть камильфо ... или его политтехнологи подсказали)
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вести перемовини можуть тільки рівні. Переговори між нерівними звуть ультиматумом. Ось коли в Україні не стане РПЦ то, тоді можливі переговори, хоч і не обов'язкові.
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из-за того, что он преданный интересам российской церкви.... Онуфрий чё преданный российский служака?,я смотрю что ничего духовного не просматривается в этой московской орде, одно ать- два- ать два Вести переговоры с Онуфрием - нереально, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6236
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Вести перемовини потрібно не з Онуфрієм, а з кліриками УПЦ МП. Надайте їм гарантії, що вони надалі будуть очолювати парафії, зацікавте їх кращими умовами праці, зробіть так, щоб вони повірили у Вас. Заручіться підтримкою державних адміністрацій.
Підсильте тиск на кліриків з боку громадськості.
Спецслужби також мають долучитись до справи. Силу компромату ще ніхто не відкидав.
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И немножечко побеседовать с бизнесменами которые неплатят налоги через благотворительность...надо им указать в какой храм и с каким священником можно, а с каким ненужно решать вопросы...
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Если не станет кацапских приходов,то шо с тем придурком вообще разговаривать ? ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВести переговоры с Онуфрием - нереально, - Епифаний
 
 
 
 
 
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