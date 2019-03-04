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Все про:Львов (3396) УГКЦ (176) ПЦУ (266)

 В ПЦУ опровергли переход в свое подчинение ликвидированной парафии УГКЦ (обновлено)

Соообщение о переходе в состав ПЦУ прихода львовского храма Сретения Господнего, который раньше входил в Украинскую греко-католическую церковь, но был ликвидирован, оказалось ложным.

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода церкви Сретения Господня во Львове. Вопрос перехода ликвидированной прихода церкви Сретения Господня обсуждался на заседании синода Украинской православной церкви 4 марта. Об этом ZAXID.NET сообщил руководитель информационного правления архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Евстратия Зори, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господня в православную церковь.

"Наша церковь находится во взаимодействии с УГКЦ и РКЦ. Мне известно, что митрополит Епифаний лично заверил, что в эту ситуацию наша церковь вмешиваться не будет. То есть, несмотря на выявленное желание членов общины, которое для нас стало неожиданностью, учитывая все сопутствующие обстоятельства, в Православную церковь Украины эта община не может быть принята", – отметил Евстратий Зоря.

Ранее о переходе прихода в ПЦУ рассказал декан заочного факультета Украинской академии книгопечатания, который управляет организацией прихожан Игорь Барановский.

В храме Сретения Господнего последние 17 лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, но в 2018 году между прихожанами возник конфликт, и в ноябре митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника. Прихожане из числа греко-католиков забрали ключи от церкви и перестали пускать туда римо-католиков. Службы в храме начали проводить без священника под аудиозапись литургии, а доминиканцам пришлось молиться в помещении курии РКЦ, которая расположена рядом.

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В конце февраля 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господнего, заявив, что "богослужения там проводят некатолические священники".

Источник: https://censor.net.ua/n3114719
 
 
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О как!..
Ну... Зато греко-католики перестанут из-за него конфликтовать с римо-католиками. Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.
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Призрак бродит по Украине - ну а дальше многие еще помнят - так и здесь - ПЦУ самая многочисленная церковь в Украине и это скоро ,скорее чем многие думают
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Через кацапських "батішякь" кацапи керують хахлами.
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О как!..
Ну... Зато греко-католики перестанут из-за него конфликтовать с римо-католиками. Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.
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Эххх, выдать бы этим чадам божьим по монтировке, да на фронт. Мож, и там добрым словом и монтировкой че-ньть бы отбили.
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А пабіділа правасравьїє.Потім виявиться,що саме кацапське!
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Перемогла тупість та хамство, храм це дім Господа і не пускати братів християн молитись в храмі це дикунство. Християни так не чинять!
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Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.

Как по мне -победила любовь попов к деньгам...
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Призрак бродит по Украине - ну а дальше многие еще помнят - так и здесь - ПЦУ самая многочисленная церковь в Украине и это скоро ,скорее чем многие думают
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как здоровье мамы? переживаю - такой ей не путевый мальчик достался - расстраиваешь ты ее - к раввину тебе сходить надо ,может направить на путь истинный, сразу поймешь за кого надо голосовать))))
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призрак будущего депутата европарламента?
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я конечно извиняюсь - но связи не вижу - призрак бродит по Европе - это начало манифеста компартии написанного в 1848 году марксом
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Коли двоє нездатні поділить щось, і починають "чубиться", конфліктом користується третій... В даному випадку конфлікт між римо-католиками, і греко-католиками - тільки на користь ПЦУ... (І вони "православних" ще звинувачують в тому, що ті не можуть згоди дійти! Їм-то, що ділить?!).
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Просто и доступно про украинских гнид:
Украина вновь становится страной лицемеров
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долго еще будут муссировать эту тему с попами? уже и сам томосоносный понял, что она не взлетела. рыпнулся было в томосопобедный тур по Украине, но понял, что большинству фиолетово как эта православная секта будет называться то ли мацковской, то ли украинской, все равно ее гнилая суть остается неизменной. все задают то неудобные вопросы о коррупции, то о тарифах, то о семОчко с Гандзюк, а за ряженных пузатых и бородатых никто и не вспоминал.
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Через кацапських "батішякь" кацапи керують хахлами.
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так все те же попы остались, что и были. на некоторых церквях вывески только сменили. да и влияние этих ряженых клоунов на население минимально, т.к. в Украине очень невысокий процент людей посещает церковь и люди скорее верят в то что они веруюющие, чем на самом деле являются верующими. я в 2008 году довольно долго изучал этот вопрос, количество людей, посещающих церковь больше одного раза в год колеблется в пределах 5%. да и то основная масса это "посвятить паску" и "посвятить вербу". потому меня и удивляет весь этот шум вокруг попов, этот томос преподносят как чуть ли не второе пришествие Иисуса.
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потому меня и удивляет весь этот шум вокруг попов, этот томос преподносят как чуть ли не второе пришествие Иисуса.

А если учесть распространение смартфонов,то попы скоро подаяние будут просить...

Во Франции храмы хранят как культурное наследи и сдают в пользование
на несколько часов по некоторым дням разным верующим

Одна Россия и Украина совершает"крестные"ходы ( типа ЛГБТ только с другой стороны)
В общем варвары и до Европы еще лет 200 надо развиватся.
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Ми за те щоб у Львові були православні церкви.
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Так у Львові вони є . Правда люди тут в основному греко- католики (98%).
Є трошки нащадків "асвабадітєлєй"з НКВД - ходять до розкольників в РПЦ на Короленка.
Трохи є канонічних православних - ходять в ПЦУ і навіть Вірменська Православна є .
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Так вам комуняки і наробили правасравьєя,винищивши греко-католицьку церкву,яка не шпигувала для кацапів і не зрадила свій народ.Тому Йосифа Сліпого та тисячі інших греко-католиків,що не поцілували кацапський пердак,заслали до Сибіру.А тисячі взагалі--вбили.
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Один з найкрасивіших храмів Львова...Але трохи невдало розташований (ріг вулиць Кривоноса -Винниченка)...Дертись треба нагору як на Високий Замок,тоді як нижче храмів і церков до вибору-до кольору...Російська православна (Лисенка-Короленка),грекокатолицькі (студитів,бернардинів,домініканів тощо),католицький (катедра латиніка)...А ось нових-київського патріархату чи автокефальних в центрі не було,вони всі далі по окраїнах,новозбудовані...Ну тепер буде одна і в чотирьохстолітній будові...
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Возняк відкликав священника (напевно , саме він роздмухував колотнечу) .
Заміни не прислав (напевно , віряни не хотіли іншого , бажали продовження "банкету".
Віряни вирішили , що їм все похєр . Можна і без священника .
Включили магнітофон і почали "вірити" під фанєру , що звичайно ж дикість .
Парафію анулювали , що є розумно .
"Віряни" , щоб помститися - перейшли в ПЦУ .
ПЦУ нажила собі гємарой - групу дібілів .
Тепер мусить з тим жити , а ми лише можемо помолитись , щоб Бог допоміг ПЦУ - вправити "вірянам" мозги на місце .
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Ну, якщо Блаженніший Святослав не зміг полікувати той церковний геморой, то, можливо, владика Епіфаній уздоровить якось нещасних...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ПЦУ опровергли переход в свое подчинение ликвидированной парафии УГКЦ (обновлено)
 
 
 
 
 
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