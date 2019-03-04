 В ПЦУ опровергли переход в свое подчинение ликвидированной парафии УГКЦ (обновлено)

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода церкви Сретения Господня во Львове. Вопрос перехода ликвидированной прихода церкви Сретения Господня обсуждался на заседании синода Украинской православной церкви 4 марта. Об этом ZAXID.NET сообщил руководитель информационного правления архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Евстратия Зори, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господня в православную церковь.
"Наша церковь находится во взаимодействии с УГКЦ и РКЦ. Мне известно, что митрополит Епифаний лично заверил, что в эту ситуацию наша церковь вмешиваться не будет. То есть, несмотря на выявленное желание членов общины, которое для нас стало неожиданностью, учитывая все сопутствующие обстоятельства, в Православную церковь Украины эта община не может быть принята", – отметил Евстратий Зоря.
Ранее о переходе прихода в ПЦУ рассказал декан заочного факультета Украинской академии книгопечатания, который управляет организацией прихожан Игорь Барановский.
В храме Сретения Господнего последние 17 лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, но в 2018 году между прихожанами возник конфликт, и в ноябре митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника. Прихожане из числа греко-католиков забрали ключи от церкви и перестали пускать туда римо-католиков. Службы в храме начали проводить без священника под аудиозапись литургии, а доминиканцам пришлось молиться в помещении курии РКЦ, которая расположена рядом.
В конце февраля 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господнего, заявив, что "богослужения там проводят некатолические священники".
Ну... Зато греко-католики перестанут из-за него конфликтовать с римо-католиками. Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.
Как по мне -победила любовь попов к деньгам...
Украина вновь становится страной лицемеров
А если учесть распространение смартфонов,то попы скоро подаяние будут просить...
Во Франции храмы хранят как культурное наследи и сдают в пользование
на несколько часов по некоторым дням разным верующим
Одна Россия и Украина совершает"крестные"ходы ( типа ЛГБТ только с другой стороны)
В общем варвары и до Европы еще лет 200 надо развиватся.
Є трошки нащадків "асвабадітєлєй"з НКВД - ходять до розкольників в РПЦ на Короленка.
Трохи є канонічних православних - ходять в ПЦУ і навіть Вірменська Православна є .
Заміни не прислав (напевно , віряни не хотіли іншого , бажали продовження "банкету".
Віряни вирішили , що їм все похєр . Можна і без священника .
Включили магнітофон і почали "вірити" під фанєру , що звичайно ж дикість .
Парафію анулювали , що є розумно .
"Віряни" , щоб помститися - перейшли в ПЦУ .
ПЦУ нажила собі гємарой - групу дібілів .
Тепер мусить з тим жити , а ми лише можемо помолитись , щоб Бог допоміг ПЦУ - вправити "вірянам" мозги на місце .