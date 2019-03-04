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Все про:Львов (3395) УГКЦ (175) ПЦУ (266)

 Ликвидированный УГКЦ приход во Львове перешел в ПЦУ

3 марта приход львовского храма Сретения Господнего, который раньше входил в Украинскую греко-католическую церковь, но был ликвидирован, объявил о переходе в Православную церковь Украины.

Об этом рассказал Zaxid.net декан заочного факультета Украинской академии книгопечатания, который управляет организацией прихожан, Игорь Барановский, передает Цензор.НЕТ.

В этой церкви последние 17 лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, но в 2018 году между прихожанами возник конфликт, и в ноябре митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника. Прихожане из числа греко-католиков забрали ключи от церкви и перестали пускать туда римо-католиков. Службы в храме начали проводить без священника под аудиозапись литургии, а доминиканцам пришлось молиться в помещении курии РКЦ, которая расположена рядом.

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В конце февраля 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господнего, заявив, что "богослужения там проводят некатолические священники".

Источник: https://censor.net.ua/n3114719
 
   
 Топ комментарии
 
О как!..
Ну... Зато греко-католики перестанут из-за него конфликтовать с римо-католиками. Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.
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Призрак бродит по Украине - ну а дальше многие еще помнят - так и здесь - ПЦУ самая многочисленная церковь в Украине и это скоро ,скорее чем многие думают
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О как!..
Ну... Зато греко-католики перестанут из-за него конфликтовать с римо-католиками. Главное в христианстве - любовь. Вот она и победила.
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Эххх, выдать бы этим чадам божьим по монтировке, да на фронт. Мож, и там добрым словом и монтировкой че-ньть бы отбили.
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А пабіділа правасравьїє.Потім виявиться,що саме кацапське!
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Перемогла тупість та хамство, храм це дім Господа і не пускати братів християн молитись в храмі це дикунство. Християни так не чинять!
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Призрак бродит по Украине - ну а дальше многие еще помнят - так и здесь - ПЦУ самая многочисленная церковь в Украине и это скоро ,скорее чем многие думают
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как здоровье мамы? переживаю - такой ей не путевый мальчик достался - расстраиваешь ты ее - к раввину тебе сходить надо ,может направить на путь истинный, сразу поймешь за кого надо голосовать))))
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призрак будущего депутата европарламента?
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я конечно извиняюсь - но связи не вижу - призрак бродит по Европе - это начало манифеста компартии написанного в 1848 году марксом
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Коли двоє нездатні поділить щось, і починають "чубиться", конфліктом користується третій... В даному випадку конфлікт між римо-католиками, і греко-католиками - тільки на користь ПЦУ... (І вони "православних" ще звинувачують в тому, що ті не можуть згоди дійти! Їм-то, що ділить?!).
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долго еще будут муссировать эту тему с попами? уже и сам томосоносный понял, что она не взлетела. рыпнулся было в томосопобедный тур по Украине, но понял, что большинству фиолетово как эта православная секта будет называться то ли мацковской, то ли украинской, все равно ее гнилая суть остается неизменной. все задают то неудобные вопросы о коррупции, то о тарифах, то о семОчко с Гандзюк, а за ряженных пузатых и бородатых никто и не вспоминал.
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Через кацапських "батішякь" кацапи керують хахлами.
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