 США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. - Ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.
Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".
Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.
В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешли на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.
Первое и второе - на грани кипения, "партия" уже имеется - парламент... И лидер имеется -временно исполняющий обязанности президента, Гуайдо... Осталось "бросить спичку"...
(Открой "Золотой телёнок", прочитай главу VIII, "Кризис жанра"... Там "Виаминчик" обрисован "во всей красе"...).
какой % в 90-е состовляла коммуналка не помнишь?
и если в 90-е можно было жрать одну картошку и выжить
то сейчас унреал
глупость это то что выбрали больного клиптомана президентом
и за 5 лет Украина провалилась как раз в те 90-е которые ты сейчас упоминаешь
еще один срок шакалада и 90-е многим покажутся за счастье
И сейчас что у тебя картошка кончиластюь...или ее каллорийность упала？
хочу как в польше
пенсия 275 оуро
и жратва на 20-30% чем у нас
для этого нужен нормальный президент
петр алексеевич уже показал все что мог
надо нового
и не обязательно зеленского
ты согласен что зеленский это антирейтинг порошенко?
народ не хочет жить в самой нищей и корумпированой стране европы
голосуй за кошулинского или гриценко, если зеленский не нравится
хотя как по мне зе не самый плохой вариант на переходный период до парламентских выборов
грустно что некоторые не видят что пепе строит тот же кацапстан
со скрепами и полной узурпацией власти
В Германии карнавал - круглый год. Я думал, что в достаточной мере разбираюсь в вопросах влияния России на нашу страну, но в тоже время упускал из виду настоящее "бревно" в собственных глазах: попробуйте угадать, кто возглавляет комиссию по избавлению ФРГ от угля как энергоносителя, от чего, собственно, в немалой степени зависит, сколько же природного газа нам нужно будет покупать в будущем, и прежде всего, газа из России: никто другой как Маттиас Плацек, приятель Герхарда Шрёдера и один из главных и самых важных лоббистов Путина в Германии*
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ЕСЕвропы, а также НАТО. На радость путлеру. Уже верю, что таки есть пакт путлер - меркель.