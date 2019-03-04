EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 За рубежом
  699  26
Все про:Венесуэла (145) Болтон (46) Мадуро (23)

 США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле, - Болтон

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. - Ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.

Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешли на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3114716
 
   
 Топ комментарии
 
мда,в мирное при тех же планах, но о другом субъекте от кацапии как то верится с трудом...
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы услышать такое же о еще одной стране. Ну, как стране... недоразумении восточно-северном.
 показать весь комментарий
 
"Не рви душу"... У "Виаминчика" в спальне алтарь стоит, с "пальтретом" Ильича, украшенный "серпасто-молоткастыми" флагами, и он на него молится по вечерам...
(Открой "Золотой телёнок", прочитай главу VIII, "Кризис жанра"... Там "Виаминчик" обрисован "во всей красе"...).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мда,в мирное при тех же планах, но о другом субъекте от кацапии как то верится с трудом...
 показать весь комментарий
 
 
А вариант "Югославия" не получится - там нету отдельных этнических групп... Просто американцы, с коалицией, займут ключевые точки, и станут раздавать "гуманитарку"... И народ сам Мадуро "кастрирует"... Россия - далеко, харчей не навозишься, закупать харчи Мадуро УЖЕ ОПОЗДАЛ... Читайте Ленина - признаки революционной ситуации: "1. Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. 2. Нищета народных масс достигла критического предела. 3. Наличие революционной партии, способной возглавить движение...".
Первое и второе - на грани кипения, "партия" уже имеется - парламент... И лидер имеется -временно исполняющий обязанности президента, Гуайдо... Осталось "бросить спичку"...
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы услышать такое же о еще одной стране. Ну, как стране... недоразумении восточно-северном.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Сирии "мирная смена власти" провалилась, теперь в Венесуэле?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а що, дядя Сем ще ніяк лапу на венесуельську нафту не наклав, дійсно непорядок....дійсно непорядок, як так - і не його.....Кадафі прибрав, а тут такий промах.....
 показать весь комментарий
 
народ - вот вам пример выбора популиста и к чему это приводит ,то же будет если выбрать марионетку олихарха бени - одно радует - цапы в пролете и тут
 показать весь комментарий
 
 
буде, Вася, буде......одні жирувати будуть, інші їм статки зводитимуть
 показать весь комментарий
 
да ты шо ))) та то ты в 90 не жил туточки,да и не ездил ,не где по миру - глупость пишешь - шас он и ездить не надо посмотри документалки по странам - только ббс шо снимают и прозрей))
 показать весь комментарий
 
"Не рви душу"... У "Виаминчика" в спальне алтарь стоит, с "пальтретом" Ильича, украшенный "серпасто-молоткастыми" флагами, и он на него молится по вечерам...
(Открой "Золотой телёнок", прочитай главу VIII, "Кризис жанра"... Там "Виаминчик" обрисован "во всей красе"...).
 показать весь комментарий
 
 
да, как то 90-е пропетлял
какой % в 90-е состовляла коммуналка не помнишь?
и если в 90-е можно было жрать одну картошку и выжить
то сейчас унреал
глупость это то что выбрали больного клиптомана президентом
и за 5 лет Украина провалилась как раз в те 90-е которые ты сейчас упоминаешь
еще один срок шакалада и 90-е многим покажутся за счастье
 показать весь комментарий
 
😀 От какого дохода？В 90-х ту коммуналку никто не платил...по причине отсутствия того дохода...
И сейчас что у тебя картошка кончиластюь...или ее каллорийность упала？
 показать весь комментарий
 
а тебе шо хоос управляемый надо? ну как сейчас в Венесуэле? или марионетку бенину - ведь только у них шас есть ,ну троих - выбор очевиден
 показать весь комментарий
 
в смысле?
хочу как в польше
пенсия 275 оуро
и жратва на 20-30% чем у нас
для этого нужен нормальный президент
петр алексеевич уже показал все что мог
надо нового
и не обязательно зеленского
ты согласен что зеленский это антирейтинг порошенко?
народ не хочет жить в самой нищей и корумпированой стране европы
голосуй за кошулинского или гриценко, если зеленский не нравится
хотя как по мне зе не самый плохой вариант на переходный период до парламентских выборов
грустно что некоторые не видят что пепе строит тот же кацапстан
со скрепами и полной узурпацией власти
 показать весь комментарий
 
Это пример выбора не популиста, а вора во власть! Народ вору не нужен: он торгует наркотой, оружием, лесом, янтарём, жизнями солдат и здоровьем простых граждан.
 показать весь комментарий
 
это ты про фюрера всея цапии - согласен - а скоро и весь мир узнает - конгресс штатов так хочет - цру ответит - есть )))))
 показать весь комментарий
 
И об этом...Россия будет открыта к диалогу с новым руководством Украины-Завхоз кремлёвского стойла. США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле, - Болтон - Цензор.НЕТ 7691 Кто на новое рукоблудие способен в Украине?
 показать весь комментарий
 
На срать на Венесуэлу!Извиняюсь!Я так сказала своей подруге проживающей в Крыме,дЫк она так обиделась,что проблемы Венесуэлы меня,проживающую в Украине вообще не трогают,как и венесуэльцев проблемы Украины!Зато её абсолютно не беспокоит,что в их городке,кроме стоматологов,даже нет ни одной скорой помощи,а уж про больницу остались лишь воспоминания.Что когда-то,при Украине,до оккупации она была и даже доктора водились.Нет докторов,нет дорог,нет ни каких гарантий,не беда!Зато есть русьський мир и неразрешимые проблемы Венесуэлы!Вот это уровень озабоченности!
 показать весь комментарий
 
 
Германия, ты одурела!


В Германии карнавал - круглый год. Я думал, что в достаточной мере разбираюсь в вопросах влияния России на нашу страну, но в тоже время упускал из виду настоящее "бревно" в собственных глазах: попробуйте угадать, кто возглавляет комиссию по избавлению ФРГ от угля как энергоносителя, от чего, собственно, в немалой степени зависит, сколько же природного газа нам нужно будет покупать в будущем, и прежде всего, газа из России: никто другой как Маттиас Плацек, приятель Герхарда Шрёдера и один из главных и самых важных лоббистов Путина в Германии*
Читать далее
 показать весь комментарий
 
 
То особиста справа швабів, у нас он теж пролобіювали багато чого негарного. Власне, на відміну від тої ж Німеччини гарного у нас майже нема. Я маю наувазі з того, що роблять головою і руками.
 показать весь комментарий
 
_Уже не личное дело! Германия - член ЕС. И действия Германии раскалывают и подрывают безопасность ЕС Европы, а также НАТО. На радость путлеру. Уже верю, что таки есть пакт путлер - меркель.
 показать весь комментарий
 
США,помогите лучше мирно убрать марадера прокацапского ! Мы тут уже пять лет с ним мучаемся. К тому же кацапню сдерживаем. Кто главнее на карте ?
 показать весь комментарий
 
Скорее всего будут убирать как отработавшего свой ресурс Пиночета...Но поскольку туда влезли кацапы прийдется как Альенде, добровольно они не уйдут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША планируют создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле, - Болтон
 
 
 
 
 
 вверх