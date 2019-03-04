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 Кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта

До 7 марта включительно кандидаты на пост президента Украины должны окончательно определиться с участием в выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов президента, 7 марта – последний день, когда кандидаты могут подать заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям. В этот же день ЦИК должна утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен

Кроме того, до 7 марта включительно доверенные лица кандидатов в общегосударственном или соответствующем территориальном избирательном округе должны подать в окружные избирательные комиссии представления по кандидатурам в участковые избирательные комиссии (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата).

Также до 7 марта включительно кандидаты на пост президента, их уполномоченные представители в ЦИК и Министерство иностранных дел должны предложить ЦИК свои кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий за границей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3114713
 
 
 Топ комментарии
 
Это типа как нет путина нет россии..

Когда петя уйдет я думаю вскроются интересные факты, как по сговору с россией он и муженко добровольцев под Иловайском расстреливали и многое другое.
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Заявили о себе! Теперь в очередь за возвратом бабулетти....... И ждём выборов в Раду!
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😀 денежки не возвращаются...так что очередь за ниси можно не занимать...
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О. Вот после 7го и буду определяться. А то за кого не решу - снимается (Гнап, не Садовой).
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"the" вроде тоже снимается, правда в кино! Кндидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта - Цензор.НЕТ 432
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смотрела на его встречу с американцами, понимаю, что средний возраст, что 0 в политике, но одежда обязывает, а он как самый обычный забухавший муж на отчете перед женой.
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вы мне лайки сегодня ставите, даже удивили малость, а ни фото ЗЭ не видели и то что я сама по себе забыли..... Кндидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта - Цензор.НЕТ 2655 Значит именно ваша инструкция хромает. Хорошего дня
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У нее от усердия опять пальчики скрючило Кндидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта - Цензор.НЕТ 4055
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Овощ имел вид вылизанного кабанчика в миланской шкуре,эксклюзивных копытах с безупречным хомутом , это твой идеал?
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...а то на следующий день у тюльки и ляшка праздник!
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Шо там определяться? Газ в 3 раза, пенсия в 4. Кндидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта - Цензор.НЕТ 8109
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Главное не перепутать что поднимать, а что опускать...
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"в древней спарте физически
или умственно неполноценных сбрасывали со скалы, а не делали из них кндидатов в презы или депутатов" (С)
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тут пане, замість "Порошенка" потрібно вставити "буржуї", правильніше буде....
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тупые избиратели тоже туда летели? Кндидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта - Цензор.НЕТ 2498
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А нельзя так - деньги забрать, а кандидатом остаться?
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Скільки б кандидатів не залишилось, обиратимемо лише з двох: Порошенко або Путін. Легкого Вам вибору, співгромадяни!
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Это типа как нет путина нет россии..

Когда петя уйдет я думаю вскроются интересные факты, как по сговору с россией он и муженко добровольцев под Иловайском расстреливали и многое другое.
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Зато ни один из них не брынкал хреном на пианино.
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Откуда вам известно, что происходит на закрытых вечеринках БПП?
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Порошенко с одной девушки срывает шапку в пьяном угаре, другую хлопает ладошкой по лицу, мужика щипает за нос, но клоун Зеленский???
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Порошенко добрый, я бы их покалечил.
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та порохоботы бы большинство украинцев покалечили с удовольствием
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Кто там украинец? Ты вообще рожу шарика видел? Чистый козломордый, и закидоны козломордовские.
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Это у вас там в рашке следователи к репостникам ходят.
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Опррределитца заднепроходностью?
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У Юльки осталось 3 дня что б избежать позора...
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"Ватсон" - это русская транскрипция, в украинской "Уотсон".
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Недоразвитый член - это не самое страшное, - у кое-кого недоразвитые мозги.
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Интересно...ботаксная старуха откажется в пользу клоуна....или клоун в пользу старухи...？
Ведь боливар двоих не выдержит...голосов не хватит...😀
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та не, в пользу Порошекно может тока Бойко и Вилкул отказаться, больше никто
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах до 7 марта
 
 
 
 
 
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