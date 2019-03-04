 "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило – не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", – сказал Коболев.
Он отметил, что не заполняет электронную декларацию, поскольку не попадает под действие соответствующего законодательства.
"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно – можно считать", – добавил он.
если у его подчиненного семь перед запятой
девять?
такого скотства не было за всю историю Украины
Почему бы тебе не поинтересоваться для начала, сколько получает твой коллега, твой начальник, владелец твоей конторы? От этого хоть какая-то польза возможно была бы.
А в случае с Коболевым просто всё. Ему платят не "за то, что...", а "для того, чтобы...". Не за то, что он душка и вообще держит небо на плечах, а чтобы был хоть мало-мальский шанс рассчитывать на то, что не предаст, не возьмет, не украдет.
Чтоб бороться с коррупцией, там человеку (например, журналисту), благодаря которому стало известно о каком-либо коррупционере, платили 10% от суммы, которую удалось вернуть в казну от того проворовавшегося чиновника.
Об этом рассказал Зеленскому господин Волкер при встрече. Зеленский очень одобряет такой подход.
В наших реалиях необходима еще неотвратимость наказания с большими сроками.
Двойная обдираловка.
Як же за...ли всі ці "талановиті менеджери" з укрпошти, укртрансгазу, нафтогазу. Укрпошта з готовою інфраструктурою в жопу котиться, а Нова Пошта з нуля процвітає. Довели суки "талановиті" до ручки все що в руках було зате собі зарплати не забули до семи нулів підняти. Ну зате всі вони ці Гладковські, Вовки, Коболєви - цінні кадри у владі і "патріоти- не агенти кремля".
Вот так скромно звучит цифра в десятки миллионов - прикольно