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Все про:зарплата (1839) Нафтогаз (2629) Коболев (293)

 "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

По украинским меркам зарплата у Андрея Коболева большая.

Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило – не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", – сказал Коболев.

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Он отметил, что не заполняет электронную декларацию, поскольку не попадает под действие соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно – можно считать", – добавил он. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114712
 
 
 Топ комментарии
 
это абсурд иметь такие зарплаты даже высоким чиновникам в то время, когда работающий человек должен оформлять субсидии. Все работающие должны жить пристойно, а не отдельные личности
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сколько же тогда у Гройсмана
если у его подчиненного семь перед запятой
девять?
такого скотства не было за всю историю Украины
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а налогов платит 7 знаков после запятой? "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате - Цензор.НЕТ 1720 Даже тут в Германии если класс налога как у холостяка или приравненого ему плательщика к примеру с 13-ой ЗП половина уходит на налоги.
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При зарплате в несколько миллионов воно еще на запятую обращает внимание.
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Бедный инфантильный народец, ну что ты в очередной раз хернёй озаботился, что дался тебе этот Коболев?
Почему бы тебе не поинтересоваться для начала, сколько получает твой коллега, твой начальник, владелец твоей конторы? От этого хоть какая-то польза возможно была бы.
А в случае с Коболевым просто всё. Ему платят не "за то, что...", а "для того, чтобы...". Не за то, что он душка и вообще держит небо на плечах, а чтобы был хоть мало-мальский шанс рассчитывать на то, что не предаст, не возьмет, не украдет.
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ЗЫ: интересно, что бы сделали инфантильные правдолюбцы, если бы их по блату на коболевское место поставили? Может, хоть пожертвовали бы первую ЗП на чё-ньть богоугодное? А вот хрен же вам, срали бы дальше тут в каментах, что брюлики мелковаты.
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шо ж ті от смердов требуешь? Коболев то из благородных- элита, мать его.
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Маргарет Тэтчер ... Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков.
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Нафтогаз - коммерческая фирма, сама платит налоги.
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ты именно "Д" - Нафтогаз - это ГОСКОМПАНИЯ, т.е. я ее содержу, платя налоги ... и еще "Д" - чтог такое рынок газа в Украине? - ты "Д" идеш на РЫНОК и покупаешь/выбираешь носки из десятков ПРЕДЛОЖЕНИЙ то что утаивает цена/качество.... с газом выбора нет. МОНОПОЛИЯ.... как при Совке "Летайте рейсами Аэрофлота"
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Нафтогаз - госкомпания знаимающася коммерцией!
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ты идиот? это вопрос... хотя ответ я знаю ..УБЫТКИ НАФТОГАЗА ПОКРЫВАЮ Я, ПЛАЧУ НАЛОГИ!!!!! и не поверишь, даже ты "Д" платишь этой компании... Идиот без вопроса....
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ты Идиот? - повтор... Навесили на население тарифы и плюсутся ... а кацапы запускаю Северный поток-2 и эта ржавая труба никому не нужна будет.....и не поверишь, даже ты "Д" платишь этой компании... Идиот без вопроса....
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Молодец - методичка работает.... листай следующую страницу методичны - и объясни мне глупому -ЧТО ТАКОЕ РЫНОК ГАЗА В УКРАИНЕ?...и не поверишь, даже ты "Д" платишь этой компании...
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Сколько в сумме этих цифр, столько и сидеть тебе, везунчик.
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И уверен, что даже при такой зарплате он ворует и выбивает у государства дополнительные льготы.
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Ну, и на сколько он увеличил добычу газа в сравнении с нищими папередниками?
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"моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой и это не в гривнях" (с)
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Поступали бы так, как боролись с коррупцией в США.
Чтоб бороться с коррупцией, там человеку (например, журналисту), благодаря которому стало известно о каком-либо коррупционере, платили 10% от суммы, которую удалось вернуть в казну от того проворовавшегося чиновника.
Об этом рассказал Зеленскому господин Волкер при встрече. Зеленский очень одобряет такой подход.
В наших реалиях необходима еще неотвратимость наказания с большими сроками.
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7 цифр после запятой это за какие такие заслуги, у большинства украинцев всего 4 цифры.
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шоб було чим ділитися з антикорупційними органами.
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такі високі зарплати це "бонуси" за корупцію за рахунок держбюджету. до речі тому і не дозволяють незалежний аудит нафтогазу через махінації при закупках в европейських посередників.
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Для тех, кто считает, что зарплата чиновника служит "аби не крав", я скажу: чтобы чиновник не крал существуют карательные органы. Ой, а в Украине их не существует, точнее существуют но, работают они точно так же как и Кобелёв.
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Ну оклад у него 2 млн, но там еще премии, доплаты за переработку, компенсации всякие.
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Мало того, что воруют миллионами, так еще и з/платы себе поставили - миллионы.
Двойная обдираловка.
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Намек по сумме сказал, а по валюте промолчал
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Тролинг хороший для ограбленой страны...но может произойти и наоборот, и уже озлобленная толпа потролит
"Це понад сім цифр до коми", - Коболєв про свою зарплату - Цензор.НЕТ 3723
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от сюда и средняя зарплата по стране по статистике вроде бы неплохая , а на деле нищенская. это как средняя температура в больнице 36,6 только у половины жар , а вторая половина остывает. от сюда и цена на газ для населения заоблачная , что кучка не пойми кого получает баснословную зарплату втюхивая людям их же газ втридорога и рассказывая про себестоимость украинского газа 250$. соевая команда покращивателей .
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"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило - не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило.- но украинский народ живет не по правилам а по законам,согласно которых даже минимальную пенсию нужно указывать...плять правила у барыг...
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Пару тижнів тому їхав в одній машині з інженером укратрансзагу. Всю розмову переповідати не має сенсу. Але коротко що він резюмував - через 2-3 роки Україна взагалі не зможе ніякого газу транспортувати. Там з обслуговуванням транспортної сиситеми жахіття творяться.
Як же за...ли всі ці "талановиті менеджери" з укрпошти, укртрансгазу, нафтогазу. Укрпошта з готовою інфраструктурою в жопу котиться, а Нова Пошта з нуля процвітає. Довели суки "талановиті" до ручки все що в руках було зате собі зарплати не забули до семи нулів підняти. Ну зате всі вони ці Гладковські, Вовки, Коболєви - цінні кадри у владі і "патріоти- не агенти кремля".
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За Коболева топит Коломойский, а значит и Зеленский.
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если он все-таки получает 10 мил а небольше то этой месячной зарплаты в цифровом виде хватит что бы 10000 пенсионерам увеличить пенсию на 1000 гр в месяц каждому ! а сколько же таких Коболевых в масштабе страны поэтому и живем плохо что 10000 человек одного такого скота должны кормить
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"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3114712
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"это более семи цифр до запятой"

Вот так скромно звучит цифра в десятки миллионов - прикольно
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Не десятки, а до 9 999 999. Хоча на справді у нього менше 5 000 000 чистими, не рухуючі корупційної складової.
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Готовся рыжое .... будут тебе загонять в ..... по одной 7 штук до запятой "Це понад сім цифр до коми", - Коболєв про свою зарплату - Цензор.НЕТ 8117
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате
 
 
 
 
 
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