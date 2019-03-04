EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1742  7
Все про:задержание (5302) Крым (21185) Полозов (323) архиепископ Климент (17)

 Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов

Правозащитная и религиозная деятельность архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента, его поддержка украинских политзаключенных давно безумно раздражает российские власти в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Итоги сегодняшнего дня. Архиепископ Климент сегодня собирался выехать на автобусе в Ростов-на-Дону, чтобы увидеться там с украинские политзаключённым Павлом Грибом, а также оказать ему духовную поддержку, исповедовать и причастить. В 11:45 на автовокзале сотрудники ППС зашли в автобус, вывели оттуда Архиепископа и провели досмотр его личных вещей. В сумке у него находились личные вещи религиозного назначения: подрясник, епитрахиль, поручи, т.е. все необходимое для осуществления религиозных действий. Сотрудники полиции спросили у Климента как называется каждый из этих религиозных предметов. В 11:50 неким неизвестным "прихожанином" было написано заявление, в котором были перечислены все эти предметы. Также в заявлении было указано, что Архиепископ их похитил. Сотрудников полиции не смутило то, что эти вещи принадлежат Клименту и он их взял из своей церкви", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Архиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО

"Его привезли в отдел полиции района "Центральный", где на протяжении почти 5 часов удерживали. Практически сразу к нему приехал адвокат Эмиль Курбединов. Там у Климента отобрали объяснения, в которых он указал, что все эти предметы являются его личным имуществом, а обвинение в их краже является абсурдом. К тому времени в отдел приехали руководители полиции Симферополя, включая замначальника полиции города Никитина. Чуть позже приехал я. Поскольку никаких протоколов в отношении Климента не составлялось и он не был задержан, мы с Эмилем предложили Архиепископу покинуть отдел. В журнале записей Климент поставил отметку, что имеет претензии к сотрудникам полиции по причине удержания его свыше 3 часов. Когда мы вышли на улицу нас догнал Никитин и сообщил, что имеется заявление, что якобы Архиепископ при проведении досмотра утром нецензурно выражался и нам всем необходимо проследовать в отдел полиции "Киевский" для составления протокола. В это же время я направил в прокуратуру заявление о нарушении прав Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов. После того как мы приехали в следующий отдел полиции, нам сообщили, что должен приехать заявитель и тогда будет составляться протокол. Примерно через полчаса пришла делегация сотрудников полиции и предложила Клименту без адвокатов (!) подняться на второй этаж. Мы с Эмилем не рекомендовали Архиепископу общение с кем-либо без адвокатов и предложение сотрудников полиции с негодованием отвергли", - добавил Полозов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется", - архиепископ Климент

"Сотрудники явно не ожидали такого поворота событий, растерялись, замялись и были вынуждены уйти. Так мы прождали всего около двух с половиной часов. За полчаса до истечения срока в отдел привели человека внешним видом напоминающим алкоголика и бездомного в одном лице. Именно он слышал, как Архиепископ якобы нецензурно выражался. И практически сразу увели.  Все это время снаружи бушевал информационный шторм. Украинские и некоторые российские журналисты, общественники, должностные лица делали все, что было в их силах, чтобы помочь Клименту. Российские власти явно не ожидали, что в воскресенье будет такая реакция извне, а к самому Клименту приедут адвокаты. Примерно в это же время Людмила Денисова мне сообщила, что по сообщению Татьяны Москальковой, в отношении Климента российские власти не собираются составлять никаких протоколов (хотя за полчаса до того информация была явно противоположной). И действительно, майор полиции, пришедшая с бумагами в руках держала только бланк объяснения. Архиепископ Климент воспользовался правом не свидетельствовать против себя, о чем и было сделана соответствующая запись в бланке объяснения. В 21:06 мы втроём покинули отдел полиции "Киевский", - констатировал Полозов.

"Морали в этой истории нет никакой. Правозащитная и религиозная деятельность Архиепископа Климента, его поддержка украинских политзаключённых уже давно безумно раздражает российские власти в оккупированном Крыму. Заказ на Архиепископа был оформлен из Москвы и локальной задачей силовиков было желание не допустить встречи Климента с Павлом Грибом. А глобальной - воспрепятствовать его деятельности, запугать. Расчет был почти верный: воскресенье, все отдыхают, никакой активности быть не должно. Но просчитались. Они не ожидали, что Эмиль Курбединов и я окажемся рядом, они не ожидали, что реакция украинской и мировой общественности будет настолько острой. Поэтому были вынуждены переигрывать, что называется, на ходу. Решение принималось в Москве. В этот раз Архиепископа Климента удалось отбить. Но, боюсь, этот раз, к сожалению, не последний", - резюмировал адвокат.

Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов 01
Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов 02
Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114711
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это можно было предвидеть. Хорошо, если этот кацапский абсурд на этом закончится....
 показать весь комментарий
 
какой же будет ПРАЗДНИК НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ КОГДА ПУТИН ТАКИ @ЛЯДЬ СДОХНЕТ У@БОК...
 показать весь комментарий
 
 
Этот у...к рано или поздно, но точно сдохнет. Только он отражение российского общества. Которое, в большинстве своем, сборище моральных уродов. Это они едут оккупировать, грабить и убивать. Это они считают себя особенными, сидя по уши в говне. Это оно каждую неделю пробивают очередное "дно".
 показать весь комментарий
 
3 марта 1861 года в россии было отменено крепостное право. С тех пор в россии нет никаких прав вообще...
 показать весь комментарий
 
 
а что "**** православная" думает по этому поводу?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов
 
 
 
 
 
 вверх