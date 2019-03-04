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 Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун

Команда Минздрава проводит системные изменения в сфере регулирования цен на лекарства в аптеках Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о.главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Одна из самых распространенных жалоб, которые получает Минздрав о том, что цены на лекарства в аптеках очень высокие. Часто похожие запросы поступают в Минздрав с просьбой как-то на это повлиять.

Прежде всего, важно помнить, что лекарства самостоятельно назначать себе нельзя. Нужно всегда консультироваться со своим врачом, а не искать советы, к примеру, у фармацевтов или просто в интернете. Врач, который пользуется международными протоколами, не выпишет и не посоветует вам покупать фуфломицины или любые другие недейственные препараты. А самостоятельно встретить такие "лекарства" очень легко", - написала она.

По словам Супрун, в целом рынок лекарственных средств Украины является свободным для всех зарегистрированных в Украине препаратов. Такие лекарства входят в Государственный реестр лекарственных средств. При этом небольшая часть из них входит в список, который покрывается пациентам за счет налогоплательщиков. Все остальные находятся в свободной продаже на рынке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины КПК и ОПВ, а также жизненно важные лекарства отправлены в регионы, - Минздрав

"Лекарства, покрываемые за бюджетные средства входят в программу "Доступные лекарства". Всего в реестре 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за другие надо доплатить небольшую разницу. Это препараты для лечения болезней сердца, диабета 2 типа или бронхиальной астмы, которые пациенты должны принимать постоянно. На эти лекарства цены четко зафиксированы, включая розничную цену в аптеке. Ни одна аптека не имеет права их искусственно повышать.

Другие лекарства могут свободно реализовываться в аптеках по рыночным ценам. То есть цены регулирует свободный рынок и на них могут влиять, к примеру, конкуренция или колебания курса валют", - написала она.

Вместе с тем, и.о. министра здравоохранения добавила, что в отношении регулирования цен на лекарства, то одним из методов является введение механизма референтного ценообразования на лекарства, и Минздрав его уже воплощает на примере программы "Доступные лекарства" и препаратах инсулина.

Кроме того, по ее словам, разработан проект, чтобы такой механизм распространялся на лекарства, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств: "Это поможет снизить их цену ( с проектом этого механизма можно ознакомиться по ссылке). 

Вместе с тем, Супрун добавила, что государство регулирует оптовые и розничные наценки на некоторые лекарства. Это прежде всего те препараты, которые закупаются за бюджетные средства и лекарства, которые включены в Национальный перечень лекарственных средств. Если эти лекарства продаются в аптеке в свободной продаже, наценка них не может быть выше, чем установлено государством: 10% - оптовая цена, 25% - в розницу.

"Ситуация, в которой люди тратят бешеные деньги на лекарства (в частности на лекарства без доказанной эффективности) является неприемлемой. Наша команда уже начала системные изменения в этом направлении. Среди них:

 - Ввели Национальный перечень лекарственных средств - список из 427 лекарств, которые медучреждения обязаны закупать на 100%. Там нет лекарств с недоказанной эффективностью, только качественные и безопасные препараты от распространенных и тяжелых болезней. 

- Ввели международные предписания лечения в медицинскую систему, чтобы украинские врачи пользовались международными рекомендациями и выписывали пациентам только действенные и эффективные препараты.

- Разработали законопроект, ограничивающий рекламу лекарственных средств. Он должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств и помочь избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах. 

- Ввели электронную систему здравоохранения. Система позволит сохранять все выписанные рецепты и проверять, были ли среди них фуфломицины. Врач не сможет выписать пациенту рецепт на ненужные лекарства, например, антибиотики - система просто не позволит этого сделать.

- Минздрав ведет постоянную просветительскую работу, в том числе по лекарственным средствам", - сообзила Супрун.

Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун 01
Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун 02
Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114709
 
   
 Топ комментарии
 
перестанут жрать ведрами черную икру , перестанут болеть, да? супрун? Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун - Цензор.НЕТ 4535
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Это да.Дочь приболела и купила аж 2пакетика виксактива и 2 пакетика АЦЦ,не поверите,всего за 114гр.Это в самой дешёвой аптеке.В начале зимы упаковка виксактива стоила почти в два раза дешевле.
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перед "выборами" решила поговорить о ценах на лекарства. а все годы перед этим была занята рехвормой и не замечала, что в соседней Польше те же лекарства стоят значительно дешевле, а на некоторые лекарства цена в два-три раза ниже.
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П. Супрун ми самі знаємо що не прийнятна - і ЩО???
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значит скоро запретят субсидию тем,кто покупает лекарства.
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И всё!Мы знаем,что она знает,что мы знаем!
Поэтому и исходя из этого все всё знают и ладненько!Смущает только одно, где-то в начале зимы нам всем обещали,что цены на лекарства в скором времени начнут падать и шо?Порою диву даёшься,что в европейских странах лекарства дешевле,чем в Украине.И мало того,они ещё и лечат,и обезбаливают в отличии от покупаемого в наших аптеках за сумасшедшие деньги,как для нашей страны с имеющимися зарплатами,тарифами и ценами.
А удобненькая,такая позиция.Обещать снижение цен на лекарства пол года назад,а потом с умным видом удивлятся их не измеримо высокой цене,да?
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а прочитать до кінця з переліком дій як цьому запобігти слабо????
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перестанут жрать ведрами черную икру , перестанут болеть, да? супрун? Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун - Цензор.НЕТ 4535
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"К примеру, если употреблять такое мясо ежедневно и 50 граммов или больше - риски появления рака толстой кишки возрастает на 18%. Колбасы и сосиски рекомендуется есть не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно.", - сообщила Ульяна Супрун.
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Сто пудов!Попробуй бедному изможденному чёрной икрой организму,вытянуть продаваемое в аптеках фуфло!Не хочешь пустышку за большие бабки,едь в Европу на выходные и покупай себе эфективные и не дорогие таблеточки самостоятельно.Шо,зря чтоли безвиз для Украины открыли.Вот сейчас манетизация субсидий пройдет и за место Мальдив советую пенсионерам и другим страждущим бегом в ЕС за пилюлями ехать.А то не ровен час лафа с безвизом прикроется,благодаря нашему Конституционному Суду и его решениям!И тАдА алес!
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От люди які - і жерти хочуть, і лікуватись.
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Это да.Дочь приболела и купила аж 2пакетика виксактива и 2 пакетика АЦЦ,не поверите,всего за 114гр.Это в самой дешёвой аптеке.В начале зимы упаковка виксактива стоила почти в два раза дешевле.
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https://apteka911.com.ua/shop/atsts-goryach-napitok-med-limon-por-d-oral-r-ra-600mg-pak-3g-6-p971

Олена Гопота-Шарпата.Как ты была киздухой ,так и осталась.Вот ссылка по аптеке 911.Один пакетик АЦЦ-28,53.Умножь на два.Получишь 57 гривен.Где ты нашла 114?В аптеке Олечки Богомолец?
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А вот другой пример.Лекарство "Плавикс".Без которого ни один сердечник не обходится,которому стент поставлен.В 2012 году он стоил 950-1000 гривен при курсе 8.Сейчас 670-700 при курсе 27-28.Разницу улавливаете?Так "Плавикс" не фуфломицин как АЦЦ,в его состав входит клапидогрель,который разжижает кровь и не дает образовываться тромбам.К тому же появились аналоги "Плавикса" от той же фирмы "Санофи"-"Клапидогрель-Зентива".Только сделан не во Франции,а в Словении.Цена вообще-халява-78 гривен.
Вот так то.А Гопота нашла что сравнить.Фуфломицин какой то как АЦЦ.С базовыми препаратами,без которых не обходится ни один больной серьезным заболеванием надо сравнивать.
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осторожнее с новой дурней, у меня жена взяла как то "грипп пройдет за 2 дня", то потом три дня в полуобморочном состоянии
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Вот поэтому и пришлось пожертвовать 114ю гривнами на два пакетика виксактива и два пакетика АЦЦ.Потому как их эфективность испытана годами на личном опыте.
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Плюс половина дохода на оплату коммунальных.На жрачку уже не остаётся.
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перед "выборами" решила поговорить о ценах на лекарства. а все годы перед этим была занята рехвормой и не замечала, что в соседней Польше те же лекарства стоят значительно дешевле, а на некоторые лекарства цена в два-три раза ниже.
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Уже семейные врачи завели знакомых по доставке лекарств из Белоруссии и Польши !
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Не знаю за Польшу, но в Латвии ровно в 2 раза дороже, чем у нас. У москалей тоже дороже.
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не знаю, что там у кацапов и в Латвии, а как вон выше написали, из Польши во всю челночат лекарства.
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Знач скоро запретят лекарства тем, кто получает субсидию.
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Скорее всего запретят субсидии, ведь они скоро все помрут.
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Хай би у міністерстві пояснили просте питання: чому в Польщі деякі ліки подекуди вдвічі дешевші, ніж в Україні.

А от щодо обмеження реклами ліків - то я обома руками за! Я ТБ дивлюсь мало (в основному футбол), але і цього мені досить, щоб зробити висновок: реклами ліків занадто багато - набагато більше, ніж харчових продуктів, гаджетів чи там авто. І блін, дуже неприємно, коли сів футбол дивитися з пивком і рибкою, а там в перерві сплошна реклама проносного чи засобу від геморою. Невже у нас стільки людей від запорів страждає?))))
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О таможенных платежах и стоимости доставки из ЕС слышал?.... Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун - Цензор.НЕТ 3492
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Значна частина недорогих ліків у Індії робиться. Думаєте, з Індії в Польщу сильно дешевше ввезти, ніж в Україну?

А щодо розмитнення, то для більшості товарів воно не може складати суму, співмірну із вартістю самого товару (євробляхи до уваги не беру, бо то секонд-хенд).

Ну і щоб хоч трохи здешевити ліки можна просто-напросто відмінити сертифікацію для препаратів, які уже сертифіковано в ЄС і США. Про це багато і давно говориться, але щось поки не зробили цього.
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Надо ещё поднять цены на газ, шоб денег вообще не осталось. И проблема решена
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Только страховая медицина спасёт граждан Украины. Супрун гоу хоум пока не поздно.
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Такой бред несет эта Клеопатра лахудровая!За пять лет прозрела ,ПРОТИВНО!
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Это она оказывается рекламу просмотрела и что то в голову взбрело !
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Вчера посетил аптеку, на улице Коллонтаевской. Город назвать? Или сами догадались? Вот и я думаю- догадались. После этого я вызвал такси. Приехал чувак. Я ему просьбу выставил, за деньги: тётку-блондинку-размер груди не менее 4-го. Проникся чувак и выставил мне тетку. Все параметры совпадали... Тока странная хрень приключилась: она меня не возбудила, *****. И это, при всем при том, что я таки посетил аптеку!!! Во, хрень!
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Надо было тетку развенуть спиной к себе и делать дело на краю высотки,думаю что и аптека была бы не нужна.
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Не. Я так не умею. Ну, то есть- без монаршьего ухаживания. А она тупая оказалась, до ужаса. Короче- не судьба.
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Ужаживание за телкой по вызову?Видимо пока Вы ухаживали действие аптечных прибамбасов закончилось.У меня в молодости был дуг так он расказывал что пока он медленно и этотично раздевал девушу то пока добрался до самого интересного штаны были уже мокрыми а девушка помахав у виска пальцем больше не хотела его и видеть да и сам от нее крывался от стыда.
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Вы меня не поняли. Посетить аптеку- вовсе не означает употребления гавна в ней приобретенного.
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Я Вас прекрасно понял,только телку жалко осталась бедная неоприходованая.А на счет лекарств скажу так.Пока проверки не станут неожидаными и не только раз или два раза в год да и то по предварительному уведослению люди будут платить кровные в лучшем случае за мел в эфектной упаковке.
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если класно похавал-там котлетки жирные с картошечкой плюс булочка с чаем, то то, что вы купили в аптеке сработает ГОРАЗДО позже и намного слабее. Так что попробуйте возвратить объект.
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Возможно размер груди нейтрализовал действие препарата?
Нужно было заказывать не более 4-го. Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун - Цензор.НЕТ 2570
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я получаю рецепты на свое лечение и уже в течении 2 месяцев таблетки хорошей фабрики заменили на просто мел. Спросила-что за новости, ответили-страховка не одобряет больше такие медикаменты. А это значит, что доза уже нарушается да и эффект лечения уже не тот. И это Германия.
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Спасибо, шо разъяснила.
Сразу стал чувствовать себя намного лучше.
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Прежде всего, важно помнить, что лекарства самостоятельно назначать себе нельзя. Нужно всегда консультироваться со своим врачом, а не искать советы, к примеру, у фармацевтов или просто в интернете. Врач, который пользуется международными протоколами, не выпишет и не посоветует вам покупать фуфломицины или любые другие недейственные препараты. А самостоятельно встретить такие "лекарства" очень легкоИсточник: https://censor.net.ua/n3114709

Супрун, чтобы не искать советы в интернете надо попасть к доктору, а не выжидать онлайн очереди и это никак не влияет на рецепты которые выписывают доктора (на всякий случай).
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В пошлую среду делали операцию на простате моему тестью,инвалиду второй группы ветерану ВОВ (92 года) так оказалось что ему из гарантированых Законом Украины бесплатных лекатств оказалась только йод,зеленка и бахилы.
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шо ты гонишь - какая операция в 92 года - как так можно врать?
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Та ти що, як ви з екранів телебачення та шпальт ЗМІ за людей переживаєте, сльози прямо течуть, крокодилячі звісно......а ти поїдь та подивись як люди прості лікуються, багато взагалі не можуть це собі дозволити за ваші пенсії та зарплати....
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Сколько стоит титановый сустав знаете?
Почему их в Украине не делают?
Супрун хочет развалить мафию врачей-рвачей!
Правильно делает.
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молодец Супрун - медленно но как ледокол и как они саботируют ,если бы кто то знал - но не чего - дорогу осилит идущий
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чому пані "ледокол" мовчить про вакханалію з рекламою так званих препаратів які навіть і ліками не є, во всіх центральних змі. це скільки потрібно заробляти щоб стільки тратити на рекламу по суті фуфла.
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"Ввели электронную систему здравоохранения. Система позволит сохранять все выписанные рецепты и проверять, были ли среди них фуфломицины. Врач не сможет выписать пациенту рецепт на ненужные лекарства, например, антибиотики - система просто не позволит этого сделать. Источник: https://censor.net.ua/n3114709"
Вот для чего вся реформа. Контроль лекарств и распил денег за них между нужными компаниями. Здоровье пациента ни кого не волнует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун
 
 
 
 
 
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