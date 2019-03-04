 Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о.главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Одна из самых распространенных жалоб, которые получает Минздрав о том, что цены на лекарства в аптеках очень высокие. Часто похожие запросы поступают в Минздрав с просьбой как-то на это повлиять.
Прежде всего, важно помнить, что лекарства самостоятельно назначать себе нельзя. Нужно всегда консультироваться со своим врачом, а не искать советы, к примеру, у фармацевтов или просто в интернете. Врач, который пользуется международными протоколами, не выпишет и не посоветует вам покупать фуфломицины или любые другие недейственные препараты. А самостоятельно встретить такие "лекарства" очень легко", - написала она.
По словам Супрун, в целом рынок лекарственных средств Украины является свободным для всех зарегистрированных в Украине препаратов. Такие лекарства входят в Государственный реестр лекарственных средств. При этом небольшая часть из них входит в список, который покрывается пациентам за счет налогоплательщиков. Все остальные находятся в свободной продаже на рынке Украины.
"Лекарства, покрываемые за бюджетные средства входят в программу "Доступные лекарства". Всего в реестре 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за другие надо доплатить небольшую разницу. Это препараты для лечения болезней сердца, диабета 2 типа или бронхиальной астмы, которые пациенты должны принимать постоянно. На эти лекарства цены четко зафиксированы, включая розничную цену в аптеке. Ни одна аптека не имеет права их искусственно повышать.
Другие лекарства могут свободно реализовываться в аптеках по рыночным ценам. То есть цены регулирует свободный рынок и на них могут влиять, к примеру, конкуренция или колебания курса валют", - написала она.
Вместе с тем, и.о. министра здравоохранения добавила, что в отношении регулирования цен на лекарства, то одним из методов является введение механизма референтного ценообразования на лекарства, и Минздрав его уже воплощает на примере программы "Доступные лекарства" и препаратах инсулина.
Кроме того, по ее словам, разработан проект, чтобы такой механизм распространялся на лекарства, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств: "Это поможет снизить их цену ( с проектом этого механизма можно ознакомиться по ссылке).
Вместе с тем, Супрун добавила, что государство регулирует оптовые и розничные наценки на некоторые лекарства. Это прежде всего те препараты, которые закупаются за бюджетные средства и лекарства, которые включены в Национальный перечень лекарственных средств. Если эти лекарства продаются в аптеке в свободной продаже, наценка них не может быть выше, чем установлено государством: 10% - оптовая цена, 25% - в розницу.
"Ситуация, в которой люди тратят бешеные деньги на лекарства (в частности на лекарства без доказанной эффективности) является неприемлемой. Наша команда уже начала системные изменения в этом направлении. Среди них:
- Ввели Национальный перечень лекарственных средств - список из 427 лекарств, которые медучреждения обязаны закупать на 100%. Там нет лекарств с недоказанной эффективностью, только качественные и безопасные препараты от распространенных и тяжелых болезней.
- Ввели международные предписания лечения в медицинскую систему, чтобы украинские врачи пользовались международными рекомендациями и выписывали пациентам только действенные и эффективные препараты.
- Разработали законопроект, ограничивающий рекламу лекарственных средств. Он должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств и помочь избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах.
- Ввели электронную систему здравоохранения. Система позволит сохранять все выписанные рецепты и проверять, были ли среди них фуфломицины. Врач не сможет выписать пациенту рецепт на ненужные лекарства, например, антибиотики - система просто не позволит этого сделать.
- Минздрав ведет постоянную просветительскую работу, в том числе по лекарственным средствам", - сообзила Супрун.
Поэтому и исходя из этого все всё знают и ладненько!Смущает только одно, где-то в начале зимы нам всем обещали,что цены на лекарства в скором времени начнут падать и шо?Порою диву даёшься,что в европейских странах лекарства дешевле,чем в Украине.И мало того,они ещё и лечат,и обезбаливают в отличии от покупаемого в наших аптеках за сумасшедшие деньги,как для нашей страны с имеющимися зарплатами,тарифами и ценами.
А удобненькая,такая позиция.Обещать снижение цен на лекарства пол года назад,а потом с умным видом удивлятся их не измеримо высокой цене,да?
Олена Гопота-Шарпата.Как ты была киздухой ,так и осталась.Вот ссылка по аптеке 911.Один пакетик АЦЦ-28,53.Умножь на два.Получишь 57 гривен.Где ты нашла 114?В аптеке Олечки Богомолец?
Вот так то.А Гопота нашла что сравнить.Фуфломицин какой то как АЦЦ.С базовыми препаратами,без которых не обходится ни один больной серьезным заболеванием надо сравнивать.
А от щодо обмеження реклами ліків - то я обома руками за! Я ТБ дивлюсь мало (в основному футбол), але і цього мені досить, щоб зробити висновок: реклами ліків занадто багато - набагато більше, ніж харчових продуктів, гаджетів чи там авто. І блін, дуже неприємно, коли сів футбол дивитися з пивком і рибкою, а там в перерві сплошна реклама проносного чи засобу від геморою. Невже у нас стільки людей від запорів страждає?))))
А щодо розмитнення, то для більшості товарів воно не може складати суму, співмірну із вартістю самого товару (євробляхи до уваги не беру, бо то секонд-хенд).
Ну і щоб хоч трохи здешевити ліки можна просто-напросто відмінити сертифікацію для препаратів, які уже сертифіковано в ЄС і США. Про це багато і давно говориться, але щось поки не зробили цього.
Нужно было заказывать не более 4-го.
Сразу стал чувствовать себя намного лучше.
Супрун, чтобы не искать советы в интернете надо попасть к доктору, а не выжидать онлайн очереди и это никак не влияет на рецепты которые выписывают доктора (на всякий случай).
Почему их в Украине не делают?
Супрун хочет развалить мафию врачей-рвачей!
Правильно делает.
Вот для чего вся реформа. Контроль лекарств и распил денег за них между нужными компаниями. Здоровье пациента ни кого не волнует.