 Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о.главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Одна из самых распространенных жалоб, которые получает Минздрав о том, что цены на лекарства в аптеках очень высокие. Часто похожие запросы поступают в Минздрав с просьбой как-то на это повлиять.

Прежде всего, важно помнить, что лекарства самостоятельно назначать себе нельзя. Нужно всегда консультироваться со своим врачом, а не искать советы, к примеру, у фармацевтов или просто в интернете. Врач, который пользуется международными протоколами, не выпишет и не посоветует вам покупать фуфломицины или любые другие недейственные препараты. А самостоятельно встретить такие "лекарства" очень легко", - написала она.

По словам Супрун, в целом рынок лекарственных средств Украины является свободным для всех зарегистрированных в Украине препаратов. Такие лекарства входят в Государственный реестр лекарственных средств. При этом небольшая часть из них входит в список, который покрывается пациентам за счет налогоплательщиков. Все остальные находятся в свободной продаже на рынке Украины.

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"Лекарства, покрываемые за бюджетные средства входят в программу "Доступные лекарства". Всего в реестре 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за другие надо доплатить небольшую разницу. Это препараты для лечения болезней сердца, диабета 2 типа или бронхиальной астмы, которые пациенты должны принимать постоянно. На эти лекарства цены четко зафиксированы, включая розничную цену в аптеке. Ни одна аптека не имеет права их искусственно повышать.

Другие лекарства могут свободно реализовываться в аптеках по рыночным ценам. То есть цены регулирует свободный рынок и на них могут влиять, к примеру, конкуренция или колебания курса валют", - написала она.

Вместе с тем, и.о. министра здравоохранения добавила, что в отношении регулирования цен на лекарства, то одним из методов является введение механизма референтного ценообразования на лекарства, и Минздрав его уже воплощает на примере программы "Доступные лекарства" и препаратах инсулина.

Кроме того, по ее словам, разработан проект, чтобы такой механизм распространялся на лекарства, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств: "Это поможет снизить их цену ( с проектом этого механизма можно ознакомиться по ссылке).

Вместе с тем, Супрун добавила, что государство регулирует оптовые и розничные наценки на некоторые лекарства. Это прежде всего те препараты, которые закупаются за бюджетные средства и лекарства, которые включены в Национальный перечень лекарственных средств. Если эти лекарства продаются в аптеке в свободной продаже, наценка них не может быть выше, чем установлено государством: 10% - оптовая цена, 25% - в розницу.

"Ситуация, в которой люди тратят бешеные деньги на лекарства (в частности на лекарства без доказанной эффективности) является неприемлемой. Наша команда уже начала системные изменения в этом направлении. Среди них:

- Ввели Национальный перечень лекарственных средств - список из 427 лекарств, которые медучреждения обязаны закупать на 100%. Там нет лекарств с недоказанной эффективностью, только качественные и безопасные препараты от распространенных и тяжелых болезней.

- Ввели международные предписания лечения в медицинскую систему, чтобы украинские врачи пользовались международными рекомендациями и выписывали пациентам только действенные и эффективные препараты.

- Разработали законопроект, ограничивающий рекламу лекарственных средств. Он должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств и помочь избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах.

- Ввели электронную систему здравоохранения. Система позволит сохранять все выписанные рецепты и проверять, были ли среди них фуфломицины. Врач не сможет выписать пациенту рецепт на ненужные лекарства, например, антибиотики - система просто не позволит этого сделать.

- Минздрав ведет постоянную просветительскую работу, в том числе по лекарственным средствам", - сообзила Супрун.





