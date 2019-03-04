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 В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

Объемы газа, которые РФ сможет перекачивать через "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", равны нынешнему объему транзита через украинскую газотранспортную систему, заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев.

В случае запуска российского проекта "Северный поток – 2" Украина потеряет весь транзит газа через свою газотранспортную систему. Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы потеряем весь транзит. Весь. Потому что есть еще "Турецкий поток", который построят и с большой вероятностью запустят до конца 2019 года. Он теоретически может забрать более 30 млрд м³. Также 55 млрд м³ с территории Украины может забрать "Северный поток – 2". Если их сложить, это близко к нынешнему объему транзита через территорию Украины", – сказал Коболев.

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Он отметил, что "Северный поток – 2" также нужно анализировать не в финансовом плане, а с точки зрения безопасности.

"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогазу" уверен, что нужно привлечь иностранные компании к управлению украинской ГТС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114708
 
 
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рано или поздно такое произойдет, нужно уже сейчас начинать слазить с транзитной газовой иглы....
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а я с ним согласна. Было и есть время искать пути, этот просто потеряет заоблачную зарплату.
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Капитан Очевидность (K. O., также просто Кэп - от англ. Captain Obvious) - уникальный супергерой, который всегда готов прийти на помощь Анонимусу, чтобы высказать прописную истину, блеснуть очередной ляпалиссиадой
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И дело тут не в транзите, от потери последнего пострадают карманы верхушки, а дело в том , что ***** сможет бомбить любую точку Украины, не опасаясь потерять деньги от бабушки меркель, вот основная причина. Но недомерок до сих пор не понял, Украину ему не взять, ни с транзитом, ни без него. Только жертвы будут намного больше. И пока фрау риббентроп оплачивает ***** войну в Украине, мира не будет.
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Ты со своей шоблой "высооплачиваемой" и гробило 5 лет газовую отрасль Украины. под патронатом Офшоренко -Малдивского мародёра.
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Женя - ты неадекват
Коболе ВПЕРВЫЕ из Нафтогаза сделал что то рыночное и работающее
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Женя лугандонец! А адекватность и лугандон не совместимые вещи! У разі запуску "Північного потоку- 2" Україна втратить увесь транзит газу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9142
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Отже, ми маємо менше року, щоб підготуватися до цього "удару",Що можна і що потрібно зробити за цей час, щоб мінімізувати збитки держави?
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Поменять Власть. а соответственно и всех её №специалистов" по коррупции во всех отраслях и областях жизни Украины.
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На ботоксную? Власть имеется в виду
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"В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа," - а ты перешлешь мамочке очередную премию ни за что
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Ну так розвивайте видобуток свого і постачайте зі східних регіонів(сланець) в Европу.
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Уже 5 лет "развивают"......что аж сократили, а новые месторождения на расеян и порошенко с кононенко переписали с папередней "панды".
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Ну так використовуйте газопровід реверсно, використовуючі ПГСх для зберігання європейського газу.
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От же ж біда яка - жирним свиням "коболевим" не буде чим мільйонні зарплати і премії платити! Шановні українці вони не за Україну переживають - вони переживають виключно за свої бездонні кишені!
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Зато у кого-то космическая зарплата и премия.
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чого у когось, народ знає в кого - одні бабки гребуть, бо бач дуже напрацювались в кріслах, реформи ж рекорди б'ють, так і сипляться з екранів телевізорів, іншим - пенсія в півтори тисячі гривень, щоб швидше вимерли та не обтяжували кишені можновладців....
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Ну, дійсно ідіоти: якщо Росія з нами в стані війни, то ви чекали від неї, що вона буде нас спонсувати нас, прокачуючи газ через нашу трубу та платити кошти за транзит? Схоже що наше керівництво дурману наїлося, якщо сподівалось на таке.
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Блискуча пИрИмога блискучого дЕпломата Педі Томосного.
Кацахоли, жагуни, де ви? А, ну хором: "ПеДя наше фсьо!"
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Не потеряет. Но так зависеть от трубы, неприлично.
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Странная логика. Мне казалось,что захватывать было выгоднее именно вместо того, чтобы строить обходные пути! А сейчас смысла в захвате вроде стало меньше, нет?
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Да, видимо алкоголизм предков наложил свой отпечаток на твоем умственном развитии....
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Если бы я украл $8 миллионов и отправил маме в Америку, я бы вообще ни о чем не волновался.
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мама- з розряду сироток, про них в "12 стульях" даже сценку крутили.
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во первых не 8
во вторых не украл ,а заработал
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По потенциалу возможной добычи сланцевого газа Украина занимает едва ли не первое место в европе. Его полномасштабная добыча может легко похоронить не токмо севговнострим 2, но и роль параши, как главного поставщика
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воно то так, тільки процес добування не зовсім безпечний для екології....osp-ua.info/analitics/9420-.html або ось тут gasland.net.ua/небезпеки-від-видобування-сланцевог/ даже можна сказати прямо - небезпечний. Хоча нашим баригам на народ чхати, гроші для них понад усе
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А ше пИрИмога на південному фланзі: дали побудувати керченський міст знищити два азовські порти але за це "томАсний" добився своїм дипломатичним генієм санкцій проти Раші! А, ну мінстецівські боти хором хвалити пеДю!
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Ну поработайте еще хоть 3 годика!
Пожалуйста!
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главное что это мародер себе зарплату в 2 млн.грн. выписал, запорол поставки, не смог подписать новый контракт, мразь из своры барыги
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"Он отметил, что "Северный поток - 2" также нужно анализировать не в финансовом плане, а с точки зрения безопасности.
"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", - сказал Коболев."
Это что Коболев имеет в виду? Чью безопасность? Если понимать, что безопасность Украины, то хочет ли он сказать, что ради безопасности мы должны качать российский глаз бесплатно или же дешевле себестоимости? В общем то кое в чем он прав, учитывая, что мы пользуемся российским газом, который де факто отбираем из транзитной трубы, формально придуриваясь, что это поставка из Словакии, то чтоб не качать газ действительно из Словакии, когда он подорожает на весть длинный обходной транзит, так лучше уж бесплатно этот объем продолжать "качать в Словакию" по укр. ГТС.
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Та яка різниця? Мама вже мільон долярів в США отримала, і це тільки одна премія. Тепер можна і на ПМП в Америку, майдутнє родини Коболєвих забезпечено. Хіба що бабця стане пріпіздєнтом і все переграє. Але це навряд, бо мінстець #твердозапідра.
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Ну понятно мальчиши плохиши збегут с Украины а разгребать будет народ
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Об этом давно было известно всем, кроме ура-патриотов.
Зато, сколько будет металлолома!
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андруша кобельов прям открытие века сделал. надо ему еще лярд премии отсыпать, пусть мамку порадует.
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значит Коболев Евросоюзу не верит? Предположение верное о транспортировке газа, но этого хочет кацапия, а Европа слезно обещала другое. Как планы строить ищите просто дополнительные ресурсы,а не уповайте на мордорский газ. Время было
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А когда патриоты говорили, что надо перекрывать транзит, чтобы гей-€вропка зашевелилась, порохоботы скулили, шо, типа, нельзя! И шо теперь? И транзит просран и всем наплевать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев
 
 
 
 
 
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