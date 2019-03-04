 В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

В случае запуска российского проекта "Северный поток – 2" Украина потеряет весь транзит газа через свою газотранспортную систему. Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы потеряем весь транзит. Весь. Потому что есть еще "Турецкий поток", который построят и с большой вероятностью запустят до конца 2019 года. Он теоретически может забрать более 30 млрд м³. Также 55 млрд м³ с территории Украины может забрать "Северный поток – 2". Если их сложить, это близко к нынешнему объему транзита через территорию Украины", – сказал Коболев.
Он отметил, что "Северный поток – 2" также нужно анализировать не в финансовом плане, а с точки зрения безопасности.
"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", – сказал Коболев.
Глава "Нафтогазу" уверен, что нужно привлечь иностранные компании к управлению украинской ГТС.
Коболе ВПЕРВЫЕ из Нафтогаза сделал что то рыночное и работающее
Кацахоли, жагуни, де ви? А, ну хором: "ПеДя наше фсьо!"
во вторых не украл ,а заработал
Пожалуйста!
"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", - сказал Коболев."
Это что Коболев имеет в виду? Чью безопасность? Если понимать, что безопасность Украины, то хочет ли он сказать, что ради безопасности мы должны качать российский глаз бесплатно или же дешевле себестоимости? В общем то кое в чем он прав, учитывая, что мы пользуемся российским газом, который де факто отбираем из транзитной трубы, формально придуриваясь, что это поставка из Словакии, то чтоб не качать газ действительно из Словакии, когда он подорожает на весть длинный обходной транзит, так лучше уж бесплатно этот объем продолжать "качать в Словакию" по укр. ГТС.
Зато, сколько будет металлолома!