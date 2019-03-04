 Во время преследования правонарушителя в ДТП на Волыни пострадал полицейский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Волынской области.

"Полицейские выяснили, что экипаж сектора реагирования патрульной полиции при осуществлении патрулирования на автодороге в селе Тростянец обнаружил автомобиль "BMW X5", который, нарушая правила обгона, создавал аварийную ситуацию и подвергал опасности других участников дорожного движения. Правонарушитель не выполнил законное требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования полицейскими, правонарушитель, не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, совершил поворот налево, чем допустил дорожно-транспортное происшествие.

В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции. Его госпитализировали в районную больницу. За рулем автомобиля "BMW X5" находился 42-летний житель Луцкого района. Водитель и полицейские прошли освидетельствование на содержание алкоголя в крови, которое показало, что они не находились в состоянии опьянения", - сказано в сообщении.

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По факту ДТП следователи полиции Волыни начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП. Санкция статьи предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - добавили в ведомстве.

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