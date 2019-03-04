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Все про:США (14713) учения (2016) Южная Корея (120)

 США и Южная Корея в понедельник возобновляют проведение совместных военных учений под новым названием, - командование

Совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начинаются в понедельник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило командование силами США в Южной Корее и объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", - говорится в совместном заявлении.

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", - отмечается в заявлении.

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Как сообщалось, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve и Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve и Foal Eagle", - сообщил Пентагон.

Источник: https://censor.net.ua/n3114704
 
   
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О как!Пообщался Трамп с карейским квадратноголовым мальчиком.И сразу нате вам,учения с Южной Кареей.Видать ***** квадратноголовому больше бабок предложило.Или у солнцеликого жопа такая жырная,что он легко помещается сразу на нескольких стульях.
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Варто лише змінити назву і вже нові навчання, нє імєющіє аналогов вавсьом мірє.
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В дипломатии подобного уровня досрочный выход из переговоров примерно означает войну
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и Южная Корея в понедельник возобновляют проведение совместных военных учений под новым названием, - командование
 
 
 
 
 
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