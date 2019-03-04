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 Россия ведет собственное расследование отравления Скрипалей, - Захарова

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва ведет свое расследование отравления бывшего офицера ГРУ, экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Годовщину отравления она назвала "трагикомической".

Об этом Захарова рассказала в газете "Комсомольская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Идет наше собственное следствие. И об этом не надо забывать. Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все не заметить и перевернуть страницу", – сказала Захарова.

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При этом официальный представитель МИД РФ назвала годовщину отравления Скрипалей "трагикомической".

"Я бы сказала, есть трагические вещи, а есть трагикомические. Вот это трагикомическая годовщина", – сказала она.

Захарова заявила, что российская сторона до сих пор не располагает достоверными данными о том, что же на самом деле произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском городе Солсбери.

"Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями. Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль. И было что-то вроде заявления и каких-то отрывочных ее слов по телефону. И все. Самого Скрипаля никто не видел", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114701
 
 
 Топ комментарии
 
Феєрично: самі отруїли, самі розслідують ...
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В конце расследования будет установлено,что это сделали руссофобные американцы,которые спонсировали майдан , а спецагентом у них был Ярош с набором своих фирменных визиток !
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"При этом официальный представитель МИД РФ назвала годовщину отравления Скрипалей "трагикомической"." Источник: https://censor.net.ua/n3114701

Хренассе.
Отравление людей поражающими веществами на суверенной территории Великобритании, (за пределами суверенной территории РФ), в котором обвиняют граждан РФ, МИД РФ считает "трагикомедией".
Зачем же тогда вести "собственное расследование"?
Кто же расследует "комедию", хоть и трагическую?
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Феєрично: самі отруїли, самі розслідують ...
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И шо самое смешное,что ни чего нового в данной ситуации нет.Про самолёты с польским правительством,боингом напоминать надеюсь не надо.Как рашистско-фашистские органы расследовали эти "трагикомические"в их понимании случаи.
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А чё - это всё Браудер, вестимо. Инфа 100% от испанского диспетчера.
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"При этом официальный представитель МИД РФ назвала годовщину отравления Скрипалей "трагикомической"." Источник: https://censor.net.ua/n3114701

Хренассе.
Отравление людей поражающими веществами на суверенной территории Великобритании, (за пределами суверенной территории РФ), в котором обвиняют граждан РФ, МИД РФ считает "трагикомедией".
Зачем же тогда вести "собственное расследование"?
Кто же расследует "комедию", хоть и трагическую?
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После тех доз кокаина,которые вынюхивают рашистские властьдержатели им всё кажется комедией.Трагедия,это когда очередные 9 тонн всеми ожидаемого кокаина не доезжают в рашистостан.Ото трагедия!
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Сейчас эти международные бандиты начнут свои версии плодить, как с МН-17. Что только не придумают для своих отмазок.
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Прессалкаше жжет! ))
И каков же лейтмотив "собственного расследования"? "Почему не получилось"? ))
Это не сложно. Потому, что ваша мама вас, ордынцев, через задний проход родила...
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В конце расследования будет установлено,что это сделали руссофобные американцы,которые спонсировали майдан , а спецагентом у них был Ярош с набором своих фирменных визиток !
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Прошу меня опардонить,но Ярош со своими визитками уже не актуален.У рашистов появился новый фаворит и это Азов!Вот прям жить он им не даёт.Чем больше азовцев вооружают,тем сильнее у рашистских *********** пердаки рвёт!
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Чую виноваты будут биндеры и лично Петр Лексеевич Россия ведет собственное расследование отравления Скрипалей, - Захарова - Цензор.НЕТ 5192
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а кто это? это подельник свиногладковского?
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О!Таки подогнали свеженький кокс из Венесуэлы.Мадам нюхнули и гонЮть пургу!Видать рановато в рашистостане зима свои права весне передала.Некоторые уже успели соскучится по пурге и метели.А в это время рашистские детишки в Кемеровской и Псковской областях в массовом порядке,в десятках школ падают в голодных обмороках прямо в школах,в которых их не кормят.А у их родителей нет денег,потому как их поувольняли с закрывшихся предприятий и даже не ставят на учёт на биржу труда,дабы не платить пособия!Могуче и скрепно!
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Это как Чекатило искал сам себя в составе "народной дружины" в своё время.
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Ну да.
А росися ищет отравление "Новичком", ищет Скрипалей в Англии, ... скоро начнут искать Англию на карте. Нет, не потому, что ее нет, - просто не знают, на каком полушарии искать. Вернее - не знают, что такое карта, и где ее ( карту) искать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ведет собственное расследование отравления Скрипалей, - Захарова
 
 
 
 
 
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