 В оккупированном Севастополе нет денег на освещение района, - местные СМИ

Жители домов в районе проспекта Победы остались без уличного освещения в декабре 2018 года, уже несколько месяцев они возвращаются домой в кромешной темноте. Речь об этом идет в сюжете севастопольского канала "НТС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Люди забеспокоились. Первым делом мы обратились в службу Правительства Севастополя 15-63, они связались с "Горсветом", и ответ нас шокировал. "Горсвет" ответил, что в лучшем случае освещение восстановят в 2020 году. Мы не поверили, созвонились с "Горсветом", они подтвердили эту информацию", – рассказал севастопольским журналистам местный житель Олег Тинин.

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По словам жительницы Севастополя Валентины Терентьевой, "Горсвете" "сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут". Эту информацию подтвердили жителям района в местной администрации. Согласно официальному ответу на письменный запрос жителей, в "Горсвете" сообщили, что сети наружного освещения демонтированы, повторному применению не подлежат, для восстановления освещения необходимо выполнить проектные работы.

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В июне 2018 года так называемый "губернатор" города Дмитрий Овсянников заявил, что жители Севастополя жалуются на проблемы с уличным освещением.