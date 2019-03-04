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Все про:Крым (21185) Севастополь (1447) освещение (8) коммунальные услуги (264)

 В оккупированном Севастополе нет денег на освещение района, - местные СМИ

Жители одного из районов оккупированного Севастополя остались без света в декабре 2018 года. Восстановить освещение обещают не раньше 2020-го: в городском бюджете нет денег.

Жители домов в районе проспекта Победы остались без уличного освещения в декабре 2018 года, уже несколько месяцев они возвращаются домой в кромешной темноте. Речь об этом идет в сюжете севастопольского канала "НТС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Люди забеспокоились. Первым делом мы обратились в службу Правительства Севастополя 15-63, они связались с "Горсветом", и ответ нас шокировал. "Горсвет" ответил, что в лучшем случае освещение восстановят в 2020 году. Мы не поверили, созвонились с "Горсветом", они подтвердили эту информацию", – рассказал севастопольским журналистам местный житель Олег Тинин.

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По словам жительницы Севастополя Валентины Терентьевой, "Горсвете" "сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут". Эту информацию подтвердили жителям района в местной администрации. Согласно официальному ответу на письменный запрос жителей, в "Горсвете" сообщили, что сети наружного освещения демонтированы, повторному применению не подлежат, для восстановления освещения необходимо выполнить проектные работы.

Также на Цензор.НЕТ: Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО

В июне 2018 года так называемый "губернатор" города Дмитрий Овсянников заявил, что жители Севастополя жалуются на проблемы с уличным освещением.

Источник: https://censor.net.ua/n3114700
 
   
 Топ комментарии
 
рузькаму чилавеку (крысьчанену) электрика не нужна. Это им напользу. зато солдаты нато их не увидят вночи.
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А нашо вам =свєт= ? Ви в =родной гавані=, сидіть тихо, радійте мовчки ...

У 2014, зразу після =кримнаш= на ехо мацкви блоХер один був з Ватостополя - Дімка щось (українське прізвище на -ук). Дістав усіх москалів своїми заклинаннями, що =сєвастопольцІ - отдєльний народ= навіть в криму... Такий весь на ентузіазмі був ... А потім пропав - і до цих пір ні слуху-ні духу ...
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То далеко везти. У Севастополі море є - буль-буль і все.
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У них там фонариков нет, штоле ? Зато есть каряченский мост 😁
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рузькаму чилавеку (крысьчанену) электрика не нужна. Это им напользу. зато солдаты нато их не увидят вночи.
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зато у нас ротердам + и даже с первого января в 4 раза ночной тариф подняли за освещение улиц потому как всё же 60% идёт парашенку...
а те линзованые светодиодные фонари из китая(?)которые делают слепыми народ никто и не проверял на беспечность ...и никаких проектов и сертификатов соответствия и т.д.
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не только роттердам но и дюссельдорф, и главное сиваш ++. все мыролюбно и безальтернативно.
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А нашо вам =свєт= ? Ви в =родной гавані=, сидіть тихо, радійте мовчки ...

У 2014, зразу після =кримнаш= на ехо мацкви блоХер один був з Ватостополя - Дімка щось (українське прізвище на -ук). Дістав усіх москалів своїми заклинаннями, що =сєвастопольцІ - отдєльний народ= навіть в криму... Такий весь на ентузіазмі був ... А потім пропав - і до цих пір ні слуху-ні духу ...
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наверно гдето пропал этот удмуртский прихвостень в болотах мордовии.
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То далеко везти. У Севастополі море є - буль-буль і все.
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Ковальчук. Он пропал, потом вынырнул с год назад и написал пару постов, о том, что почему-то как-то не так всё пошло и пропал полностью. Во всяком случае с ЭМ. А на другие русми я даже не захожу.
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Точно, Ковальчук.
Дурило ж, ну ...
Там є Сергій Запорозький - пробував достукатися до того Дімки, ще кілька притомних йому писали, що він молодий, як не розуміє, що =кримнаш= - то пастка і тупик ...
Нє, не хотів нічого слухати. А тепер =пашло нє так= ...
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Ха-ха-ха-ха...Вот она родная гавань и рашистские скрепы.А как же в воинских частях со светом усё путём?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Севастополе нет денег на освещение района, - местные СМИ
 
 
 
 
 
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