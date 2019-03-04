 В оккупированном Севастополе нет денег на освещение района, - местные СМИ

Жители домов в районе проспекта Победы остались без уличного освещения в декабре 2018 года, уже несколько месяцев они возвращаются домой в кромешной темноте. Речь об этом идет в сюжете севастопольского канала "НТС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Люди забеспокоились. Первым делом мы обратились в службу Правительства Севастополя 15-63, они связались с "Горсветом", и ответ нас шокировал. "Горсвет" ответил, что в лучшем случае освещение восстановят в 2020 году. Мы не поверили, созвонились с "Горсветом", они подтвердили эту информацию", – рассказал севастопольским журналистам местный житель Олег Тинин.
Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти Севастополя наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"
По словам жительницы Севастополя Валентины Терентьевой, "Горсвете" "сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут". Эту информацию подтвердили жителям района в местной администрации. Согласно официальному ответу на письменный запрос жителей, в "Горсвете" сообщили, что сети наружного освещения демонтированы, повторному применению не подлежат, для восстановления освещения необходимо выполнить проектные работы.
Также на Цензор.НЕТ: Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО
В июне 2018 года так называемый "губернатор" города Дмитрий Овсянников заявил, что жители Севастополя жалуются на проблемы с уличным освещением.
а те линзованые светодиодные фонари из китая(?)которые делают слепыми народ никто и не проверял на беспечность ...и никаких проектов и сертификатов соответствия и т.д.
У 2014, зразу після =кримнаш= на ехо мацкви блоХер один був з Ватостополя - Дімка щось (українське прізвище на -ук). Дістав усіх москалів своїми заклинаннями, що =сєвастопольцІ - отдєльний народ= навіть в криму... Такий весь на ентузіазмі був ... А потім пропав - і до цих пір ні слуху-ні духу ...
Дурило ж, ну ...
Там є Сергій Запорозький - пробував достукатися до того Дімки, ще кілька притомних йому писали, що він молодий, як не розуміє, що =кримнаш= - то пастка і тупик ...
Нє, не хотів нічого слухати. А тепер =пашло нє так= ...